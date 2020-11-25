УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
2 501 28
вакцина (3528) карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме в кращому разі один рік.

Про це він повідомив в програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, як він (COVID-19) поводитиметься через пів року, через рік, чи він зійде нанівець, як той же грип H1N1, який був у 2009 році, чи ні. Будь-яка вакцина, яка буде проти COVID-19, вона не буде такою, що одного разу зробив щеплення і це на все життя - в кращому випадку це буде рік", - зазначив він.

"Антитіла виробляються у всіх, просто різна кількість цих антитіл. Згідно з тими дослідженнями, які проведені, - через пів року вони починають істотно знижуватися, і через якийсь період часу вони просто зникають", - додав міністр.

Також читайте: Вакцини і ліки для лікування коронавірусу можуть стати доступними у США вже наступного тижня, - Трамп

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
показати весь коментар
25.11.2020 15:13
+4
после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
показати весь коментар
25.11.2020 15:21
+3
Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
показати весь коментар
25.11.2020 15:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пипец..
показати весь коментар
25.11.2020 15:10 Відповісти
... нам всем.
Ага.
показати весь коментар
25.11.2020 15:11 Відповісти
Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
показати весь коментар
25.11.2020 15:13 Відповісти
ага..эт значит одной ширки хватит на год..так..а сока шырева будет стоить?
показати весь коментар
25.11.2020 15:18 Відповісти
50 баксов та, которая действует, и 17 - для нищебродов.
показати весь коментар
25.11.2020 15:33 Відповісти
Принято...тогда мне за 5 и на 10 лет
показати весь коментар
25.11.2020 18:09 Відповісти
после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
показати весь коментар
25.11.2020 15:21 Відповісти
Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
показати весь коментар
25.11.2020 15:25 Відповісти
Саме так: його заява свідчить лише про те, що нас під "ковід" продовжуватимуть оББирати.
показати весь коментар
25.11.2020 15:33 Відповісти
Не хочешь вакцинироваться - тебя силой никто не потащит. Хорошая вакцина против гриппа тоже недешево стоит, много её среди твоих знакомых колет?
показати весь коментар
25.11.2020 15:37 Відповісти
Вакцина от гриппа нафиг никому не нужна, кроме групп повышенного риска
От ковида по идее тоже, но на хайпе раскупят, если полстраны ипохондрики
показати весь коментар
25.11.2020 16:07 Відповісти
Думай проще.
Это Украина.
Принудиловка + госзакупки = правильные тендеры = profit.
показати весь коментар
25.11.2020 16:17 Відповісти
Звідки санітар-Степанов знає? Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов - Цензор.НЕТ 9788
показати весь коментар
25.11.2020 15:32 Відповісти
По телевизору услышал.
показати весь коментар
25.11.2020 15:33 Відповісти
Да ну год, уже есть случаи повторного заражения через 2-3 месяца.
показати весь коментар
25.11.2020 15:32 Відповісти
Это в смысле максимум, который может держаться иммунитет. С гриппом та же фигня, один в один. Только у гриппа смертность на уровне 0.3%, а у этой хрени - больше 2%.
показати весь коментар
25.11.2020 15:35 Відповісти
Ну да, главный специалист планеты вынес вердикт. Что ж теперь всему остальному человечеству делать с клеточной памятью?... - Похоже, все же, что Степанов хорошо усвоил тольько одну "науку": тырить бюджет и откатывать начальству...
показати весь коментар
25.11.2020 15:35 Відповісти
Я извиняюсь за своё дремучее невежество, а "клеточная память" , это примерно тоже самое, что "магнитная память воды"?
показати весь коментар
25.11.2020 15:38 Відповісти
Любая инфекция оставляет иммунную память в виде Т-клеточного иммунитета на входных воротах, даже если гуморальный иммунитет (антитела) нестойкий. Поэтому гриппом мы болеем повторно, но не в тяжелой форме
показати весь коментар
25.11.2020 16:14 Відповісти
Слишком много сложных слов для адептов прививок. Они не готовы вот так сразу читать столько текста.
Им дядя-министр сказал... и они аки крысы в известной сказке...
показати весь коментар
25.11.2020 16:18 Відповісти
копетан очевидность.
показати весь коментар
25.11.2020 15:37 Відповісти
будет действовать максимум год

Почему же? От лаптей "подействовала" за 2 недели - "мэр" не помню какого оккупированного города за это время подох - КОВИД его уже никогда не побеспокоит.
показати весь коментар
25.11.2020 15:42 Відповісти
Он, видимо, оговорился. Хотел сказать, что он сам будет действовать еще максимум год.
показати весь коментар
25.11.2020 17:00 Відповісти
ТАК, в Америці проти простого грипу діє також один рік і тут перед кожною зимою на кожному кроці РЕКЛАМА прививки від грипу! І все-одно НЕ допомагає - їх колють, а вони мруть, їх колють, а вона мруть... від простого грипу! І з цим вірусом таке ж буде.
показати весь коментар
25.11.2020 17:36 Відповісти
Не, ну ...всегда надо быть немножко скромнее. Особенно за чужие результаты.
показати весь коментар
25.11.2020 19:34 Відповісти
Еще один проффесор. Весь мир не знает, сколько будет действовать вакцина, есть только предположения, а оно уже знает. ********.
показати весь коментар
25.11.2020 19:40 Відповісти
Защитные антитела после болезни сохраняются 6 месяцев, а вакцина, оказывается, будет действовать год. Что же они туда набодяжили в ту вакцину? Рынок фарм.препаратов у нас в стране - это поле чудес, куда завозят весь хлам, который даже дорого утилизировать в цивилизованных странах, а у нас его продают и получают прибыль Европейское фарм.барахло к нам въезжает без всякой регистрации.
показати весь коментар
25.11.2020 19:58 Відповісти
 
 