Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что любая вакцина от COVID-19 будет действовать в лучшем случае один год.

Об этом он сообщил в программе "Зе Интервьюер" на YouTube, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, как он (COVID-19) будет себя вести через полгода, через год, или он сойдет на "нет", как тот же грипп H1N1, который был в 2009 году, или нет. Любая вакцина, которая будет от COVID-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь - в лучшем случае это будет год", - отметил он.

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"Антитела вырабатываются у всех, просто разное количество этих антител. Согласно тем исследованиям, которые проведены, - через полгода они начинают существенно снижаться, и через какой-то период времени они просто исчезают", - добавил министр.

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