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Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Любая вакцина от COVID-19 будет действовать максимум год, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что любая вакцина от COVID-19 будет действовать в лучшем случае один год.

Об этом он сообщил в программе "Зе Интервьюер" на YouTube, передает Цензор.НЕТ.

"Никто не знает, как он (COVID-19) будет себя вести через полгода, через год, или он сойдет на "нет", как тот же грипп H1N1, который был в 2009 году, или нет. Любая вакцина, которая будет от COVID-19, она не будет такой, что однажды сделал прививку и это на всю жизнь - в лучшем случае это будет год", - отметил он.

Читайте: Эффект от вакцины против коронавируса будет сохраняться не менее одного года, - директор Института биохимии НАН Украины Комиссаренко

"Антитела вырабатываются у всех, просто разное количество этих антител. Согласно тем исследованиям, которые проведены, - через полгода они начинают существенно снижаться, и через какой-то период времени они просто исчезают", - добавил министр.

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Топ комментарии
+5
Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
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25.11.2020 15:13
+4
после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
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25.11.2020 15:21
+3
Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
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25.11.2020 15:25
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пипец..
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25.11.2020 15:10 Ответить
... нам всем.
Ага.
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25.11.2020 15:11 Ответить
Заяви Степанова це заяви ідіота. Навіщо про це говорити міністру МОЗ? Яка цінність в цих заявах? Степанов у нас займається поширенням новин про ковід-19 чи Степанов у нас міністр МОЗ який має забезпечувати найвищі стандарти лікування в україсньких лікарнях? У нас пацієнти вмирають без медичної допомоги в лікарнях, через відсутність лікарів та відсутність правильних діагнозів, через відсутність будь якого контролю за лікарями! А Степанов робит ідіотські заяви замість того щоб попрацювати!
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25.11.2020 15:13 Ответить
ага..эт значит одной ширки хватит на год..так..а сока шырева будет стоить?
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25.11.2020 15:18 Ответить
50 баксов та, которая действует, и 17 - для нищебродов.
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25.11.2020 15:33 Ответить
Принято...тогда мне за 5 и на 10 лет
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25.11.2020 18:09 Ответить
после года её действия, наступит длительное послевкусие ещё года на три, с нежными оттенками свиного грипа и тонкими нотками птичьего )
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25.11.2020 15:21 Ответить
Заявления Степанова оставляют впечатление судорожных попыток нахапать по максимуму под занавес пандемии.
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25.11.2020 15:25 Ответить
Саме так: його заява свідчить лише про те, що нас під "ковід" продовжуватимуть оББирати.
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25.11.2020 15:33 Ответить
Не хочешь вакцинироваться - тебя силой никто не потащит. Хорошая вакцина против гриппа тоже недешево стоит, много её среди твоих знакомых колет?
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25.11.2020 15:37 Ответить
Вакцина от гриппа нафиг никому не нужна, кроме групп повышенного риска
От ковида по идее тоже, но на хайпе раскупят, если полстраны ипохондрики
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25.11.2020 16:07 Ответить
Думай проще.
Это Украина.
Принудиловка + госзакупки = правильные тендеры = profit.
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25.11.2020 16:17 Ответить
Звідки санітар-Степанов знає? Будь-яка вакцина проти COVID-19 діятиме максимум рік, - Степанов - Цензор.НЕТ 9788
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25.11.2020 15:32 Ответить
По телевизору услышал.
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25.11.2020 15:33 Ответить
Да ну год, уже есть случаи повторного заражения через 2-3 месяца.
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25.11.2020 15:32 Ответить
Это в смысле максимум, который может держаться иммунитет. С гриппом та же фигня, один в один. Только у гриппа смертность на уровне 0.3%, а у этой хрени - больше 2%.
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25.11.2020 15:35 Ответить
Ну да, главный специалист планеты вынес вердикт. Что ж теперь всему остальному человечеству делать с клеточной памятью?... - Похоже, все же, что Степанов хорошо усвоил тольько одну "науку": тырить бюджет и откатывать начальству...
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25.11.2020 15:35 Ответить
Я извиняюсь за своё дремучее невежество, а "клеточная память" , это примерно тоже самое, что "магнитная память воды"?
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25.11.2020 15:38 Ответить
Любая инфекция оставляет иммунную память в виде Т-клеточного иммунитета на входных воротах, даже если гуморальный иммунитет (антитела) нестойкий. Поэтому гриппом мы болеем повторно, но не в тяжелой форме
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25.11.2020 16:14 Ответить
Слишком много сложных слов для адептов прививок. Они не готовы вот так сразу читать столько текста.
Им дядя-министр сказал... и они аки крысы в известной сказке...
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25.11.2020 16:18 Ответить
копетан очевидность.
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25.11.2020 15:37 Ответить
будет действовать максимум год

Почему же? От лаптей "подействовала" за 2 недели - "мэр" не помню какого оккупированного города за это время подох - КОВИД его уже никогда не побеспокоит.
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25.11.2020 15:42 Ответить
Он, видимо, оговорился. Хотел сказать, что он сам будет действовать еще максимум год.
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25.11.2020 17:00 Ответить
ТАК, в Америці проти простого грипу діє також один рік і тут перед кожною зимою на кожному кроці РЕКЛАМА прививки від грипу! І все-одно НЕ допомагає - їх колють, а вони мруть, їх колють, а вона мруть... від простого грипу! І з цим вірусом таке ж буде.
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25.11.2020 17:36 Ответить
Не, ну ...всегда надо быть немножко скромнее. Особенно за чужие результаты.
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25.11.2020 19:34 Ответить
Еще один проффесор. Весь мир не знает, сколько будет действовать вакцина, есть только предположения, а оно уже знает. ********.
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25.11.2020 19:40 Ответить
Защитные антитела после болезни сохраняются 6 месяцев, а вакцина, оказывается, будет действовать год. Что же они туда набодяжили в ту вакцину? Рынок фарм.препаратов у нас в стране - это поле чудес, куда завозят весь хлам, который даже дорого утилизировать в цивилизованных странах, а у нас его продают и получают прибыль Европейское фарм.барахло к нам въезжает без всякой регистрации.
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25.11.2020 19:58 Ответить
 
 