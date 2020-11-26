Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская
Новости Цензор.НЕТ Общество
Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что бессимптомные больные COVID-19 являются двигателями эпидемии.
Об этом она сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Конечно, они заразны. Более того, эти больные и являются двигателями эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска", - сказала Голубовская.
По ее словам, еще в конце августа в США, и почти сразу в Украине, были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
ввести удаленку в университетах и школах до лета начиная со средней школы, младшую школу перевести на учебу в 2 смены, для всех остальных - ввести локдаун на месяц + новогодние праздники
Только не злоупотребляйте и читайте противопоказания!
...
Состав и пропорции:
виски - 60 мл;содовая - 30 мл;кубики льда (необязательно).
Затем наступает бессимптомная, латентная хроническая стадия сифилиса, которая может длиться месяцы или годы, а порой даже 10-20 лет и более. Часть нелеченых больных сифилисом так и остаются хроническими носителями бледной трепонемы без симптомов третичного сифилиса всю жизнь.
Має тепер повне право на Мальдіви з шобл... Тьху, слугами полетіти!
Доречі!Пам'ятаєте квартальні висери про "мальдівського"?))) так той хоч за свої гроші літав;
цей летить за ахмєткіни, бо виділив йому 1,5млрд. державних. Отакий наш слага!
Тогда заразиться от бессимптомного равнозначно прививке.
Или тогда теряется бабло на вакцине?
А что делать с бессимптомными больными туберкулезом. Они ходят среди нас. Если начнется пандемия туберкулеза, коронавирус покажется мелочью. Тубик, это я взял для примера. Еще целая куча инфекций, на которые еще год назад делали тесты. Сейчас только корона-не корона.
???
2. Аргумент приведен чисто, чтоб человек понял, что бессимптомная форма не равнозначна мутированной и менее вирулентной форме возбудителя.
О том, что корь не ОРВИ, несмотря на аэрозольный механизм передачи, даже говорить не буду. У натуральной оспы тоже аэрозольный, но это не респираторная инфекция. Да и маски никогда не рассматривались как рекомендация при эпидемиях оспы, бушевавших аж до 70-х.
Поэтому при азиатском и гонконгском гриппах такой ерундой уже не страдали.
А корь до 60-х была распространена повсеместно, крупные эпидемии кори даже в развитых странах происходили каждые 2-3 года. Снижалась с начала века и до появления вакцины летальность, но не заболеваемость. Переболевало до 90% детей - и школы никто не закрывал, маски на них не натягивал. А ведь это миллионы умерших каждый год.
Даже если считать с запасом, что каждый год заболевало по 1000 из 100 тыс это 1% в год. Продолжительность жизни возьмем 70 лет. Допустим население стабильно. Итого каждый год добавляется 1.43% населения. Итого переболеет около 70% населения, ни никак не 90%.
Та что Вы там гнали на статистику? (Кстати, я Вас огорчу - в КПИ я не учился )
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles
И учитывать абортивные формы, не требующие обращения к врачу, выпускников КПИ не учили? Бывает
марксизма-ленинизмаоперировать научили? Это ж Вам не дифференциальное исчисление...
Symptoms can begin about 2 days (but can range from 1 to 4 days) after the virus enters the body. That means that you may be able to pass on the flu to someone else before you know you are sick, as well as while you are sick. Some people can be infected with the flu virus but have no symptoms. During this time, those people may still spread the virus to others.
Наверное, это они для профильных научных работников писали?
People with flu are most contagious in the first 3-4 days after their illness begins.
Some otherwise healthy adults may be able to infect others beginning 1 day before symptoms develop and up to 5 to 7 days after becoming sick.
Значимость однодневного окна не поясняется, так как специалисты и так её знают - его вклад в эпидемию близок к нулю.
Это как с контактно-бытовым путем для гриппа в человеческой популяции. Теоретически он существует, а практически - нет. Вот только выпускники КПИ не имеют базовых знаний, и потому разницы не видят.
Но аэрозоль, который способен держаться подобно коревому, маски тем более не остановят его - это мельчайшие капли, которые меньше пор хирургической маски и FFP2. А совокупную нагрузку они несут не меньше крупных.
2. Мелкие капли ниже опр. предела вирусной нагрузки ковида практически не несут.
We devised a transmission chamber that separates virus-laden particles by size and determined the particle sizes mediating transmission of influenza among ferrets through the air. Ferret-to-ferret transmission was mediated by airborne particles larger than 1.5 µm, consistent with the quantity and size of virus-laden particles released by the donors.
3. Для Вас что, секрет, что в микромире все несколько сложнее, чем в классической визике? Вам надо срочно поступать в КПИ! Ну и раз Вы такой любознательный и наблюдательный,Вас должен был бы еще в школе озадачить тот факт, что молекулы отравляющих веществ, которые задерживает противогаз, намного меньше по размеру, чем поры его фильтра. Как Вы столько лет жили и не выяснили такой тайны природы?
В ситуации с Ковид ничего не понятно - то ли это люди как Мери заразны всю жизнь ?, то ли просто переболели бессимптомно , стали здоровы и для общества не опасны ?
🤔
"В США в XX веке были и другие знаменитые здоровые носители тифа: итальянский иммигрант Тони Лабелла (Tony Labella), вызвавший около сотни заболеваний и пять смертей..." .
Меня больше интересует вопрос - ковидные, бессимптомные больные являются постоянными распространителями заболевания( как Мери) , либо они переболевают и через определённое время становятся не опасными ?
1) бессимптомной передачи не существует - доказано китайцами: https://www.aier.org/article/asymptomatic-spread-revisited/ (статья), https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w (исследование)
2) маски не работают - доказано датчанами: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
3) карантин не работает - доказано морской пехотой США: https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/ (статья), https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717 (исследование)
2. Карантин работает - доказано Австралией, Китаем, Тайванем.
3. Маски работают - доказано Йеной Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
"It found that mask mandates led to a slowdown in daily COVID-19 growth rate, which became more apparent over time. The first five days after a mandate, the daily growth rate slowed by 0.9 percentage-points compared to the five days prior to the mandate; at three weeks, the daily growth rate had slowed by 2 percentage-points."
"Two compelling case reports also suggest that masks can prevent transmission in high-risk scenarios, said Chin-Hong and Rutherford. In one case, a man flew from China to Toronto and subsequently tested positive for COVID-19. He had a dry cough and wore a mask on the flight, and all 25 people closest to him on the flight tested negative for COVID-19. In another case, in late May, two hair stylists in Missouri had close contact with 140 clients while sick with COVID-19. Everyone wore a mask and none of the clients tested positive."
Без комментариев. В медицинской статистике такое называют статпогрешностью, а описание кейсов - это даже не уровень C. Но когда медицинских чиновников это останавливало?
О том, что лабораторные опыты в эпидемиологии это бред, сказано уже много. Отсюда многие верят, что ВИЧ можно заразиться от иголки с подсохшей кровью, бо кто-то там нашел "живой" вирион.
Отсутствие эффекта от масок доказано Испанией, Израилем, Францией, всей Латинской америкой.
Отсутствие эффекта от карантина доказано всей Европой, сидевшей в локдауне всю весну, но так и не остановившей эпидемию
2. А как в медицинской статистике называют двухнедельное отсутствие новых случаев в городе Йена после объявления карантинных мер?
А лучше всего вопрос и карантина, и масок закрывает кейс Калифорнии - один из лидеров США по росту.
И которая в транспортном отношении является задницей мира, наряду с Новой Зеландией?
В Северной Корее показатели еще лучше - ни одного заболевшего.
ПС Восхищение Сев. Кореей выдает в человеке кацапа сильнее, чем волочащийся за Штирлицем парашют.
И опять же, какое отношение это имеет к таким логистическим хабам, как Берлин, Москва или Брюссель? Там все попытки задавить эпидемию "австралийским" или "китайским" путем провалились.
Я не сомневаюсь, что страны, вводящие повторный локдаун, получат временное снижение в счет более мощной вспышки в будущем. Бо эпидемии по своим законам живут. Их право, если весенние грабли ничему не научили.
Потому в Германии и рост, и в Норвегии с Данией тоже рост. И нигде не сработал хваленый путь Китая, сажавшего на карантин миллионники. Потому что общенациональный локдаун никогда не был эффективной мерой остановки эпидемии ОРВИ, потому что остановить страну, в отличие от города, нереально. Видимо, международные бюрократы как-то недопоняли китайских товарищей
В Австралии путь Китая сработал. На Тайване тоже. Єто работает, если локдаун соблюдают все. А если 3-4% на ограничения хер ложат - они становятся резервуаром и передаточнім звеном инфекции. Это как перед едой помыть руки и оставит грязным один палец.
Полный локдаун - миф, поскольку жизнеобеспечение городов никто не отменял. В Италии, кроме того, соблюдали неплохо. И что же? Рост, как и в Германии, вплоть до повторных локдаунов. Общенациональный локдаун тем более профанация. Если город или остров еще можно закрыть и ждать, когда наступит спад, то страну - нет. И в Китае, и а Австралии закрывали отдельные точки. В странах Европы с ультрамобильным населением это изначально было невозможно - успехов нет даже в Ломбардии.
"Выпускник КПИ" - фейсбучный эвфемизм тупого и самонадеянного технаря с синдромом Даннинга-Крюгера, но большой любовью к медицине, и в частности эпидемиологии, вместе с полным неумением интерпретировать научные данные.
Китай и Австралия вводили довольно жесткий локдаун (с запретом передвижений, масочным режимом, комендантским часом и тп.) и на больших площадях, а не точечно. Просто есть более дисциплинированное население (напр. Германия, Китай) и менее дисциплинированное (напр Италия или США) и совсем недисциплинированное ()Индия, там на дорожное движение глянешт и ужаснешься). Потому и результаты от похожихмер сильно различаются.
ПС Респект тому выпускнику КПИ, что Вам когда-то так насолил, что у Вас попоболь до сих пор не проходит.
Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.