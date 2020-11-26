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Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бессимптомные больные заразны и являются

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что бессимптомные больные COVID-19 являются двигателями эпидемии.

Об этом она сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Конечно, они заразны. Более того, эти больные и являются двигателями эпидемии. Более того, со всей популяции людей чаще всего бессимптомные формы бывают у детей. И дети часто являются двигателями любой эпидемии, потому что они приносят эту бессимптомную болезнь домой, к своим родственникам, которые относятся к группам риска", - сказала Голубовская.

По ее словам, еще в конце августа в США, и почти сразу в Украине, были изменены рекомендации относительно подходов к тестированию. Например, если у человека есть легкие симптомы респираторного заболевания, то это должно расцениваться как коронавирусная инфекция, пока не доказано обратное. При этом решение о тестировании может принять сам пациент, а вот группы риска, с которыми этот человек в контакте, по словам Голубовской, нужно обязательно тестировать на COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дети - это "двигатель любой эпидемии". Я бы ни за что в жизни не пустила их в школу 1 сентября, - Голубовская
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Топ комментарии
+16
Бессимптомные больные называются здоровыми.
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26.11.2020 15:23
+7
Отвали от меня со своим сифилисом.
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26.11.2020 15:35
+7
Когда это Испания успела доказать неэективность масок ?
Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.
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26.11.2020 22:34
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Правила форума Совет форумчан
Скоро рассвет, выхода нет
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26.11.2020 15:05 Ответить
Скоро сядет "солнышко", будет и выход!
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26.11.2020 15:12 Ответить
Ну так давайте локдаун на месяц, не слушайте кацапов завывающих о голодоморе и массовом каннибализме. В маршрутках солью уже расплачивались, теперь собак с воронами едят.
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26.11.2020 15:07 Ответить
А шо, асфальтирование с 50%-м распилом разве не решает эти проблемы?!
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26.11.2020 15:09 Ответить
Какие ваши доказательства?

Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7133
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26.11.2020 15:10 Ответить
немедленно!
ввести удаленку в университетах и школах до лета начиная со средней школы, младшую школу перевести на учебу в 2 смены, для всех остальных - ввести локдаун на месяц + новогодние праздники Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская - Цензор.НЕТ 621
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26.11.2020 15:10 Ответить
всех, кто не проявляет симптомов - в асфальт... остальным будет счастье...
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26.11.2020 15:15 Ответить
Как же у нас любят побыть Капитанами. Только в итоге результат как от пердежа в лужу.
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26.11.2020 15:17 Ответить
Значит протокол МОЗ про тестирование ЯВЛЯЕТСЯ уголовным делом , бо в нем на тесты рекомендовали отправлять только с признаками Ковид
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26.11.2020 15:18 Ответить
Совет. Вирус можно сильно ослабить если рассасывать в общественных местах (в метро, маршрутке) такие препараты как Хлорофилипт в таблетках. Если вирус попадет на слизистую с хлорофилиптом, большая часть его погибнет и в итоге вы перенесете болезнь легче если заболеете.
Только не злоупотребляйте и читайте противопоказания!
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26.11.2020 15:20 Ответить
а еще лучше полоскания содой, тогда никакой ковид не возьмет Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8971
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26.11.2020 15:21 Ответить
Для порции коктейля требуется одна часть содовой и две части виски. Это классический вариант, но можно варьировать его по своему усмотрению, понижая (увеличивая) крепость до достижения оптимального вкуса.
...
Состав и пропорции:
виски - 60 мл;содовая - 30 мл;кубики льда (необязательно).
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26.11.2020 15:31 Ответить
И самое главное. После полоскания данным коктейлем, чтобы достичь максимального эффекта, обязательно нужно проглатывать. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3302
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26.11.2020 15:40 Ответить
...паласканіє ета шоб ащютіть букєт...
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26.11.2020 15:42 Ответить
для глубинной дезинфекции...
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26.11.2020 15:51 Ответить
Содовая и лёд скорей всего лишнее
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26.11.2020 16:39 Ответить
скажи еще что они слуги апокалипсиса и слугами кремля,
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26.11.2020 15:21 Ответить
Бессимптомные больные называются здоровыми.
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26.11.2020 15:23 Ответить
Отвали от меня со своим сифилисом.
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26.11.2020 15:35 Ответить
Сначала Вы не лезьте на форумы со своим мракобесием. Я просто исправляю Вашу ложь.
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26.11.2020 15:37 Ответить
В китае после пика эпидемии проанализировав данные поняли что бессимптомно болело 80% которых вообще не тестировали во время эпидемии
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26.11.2020 16:21 Ответить
Слава найвеличнішому! Так мудро розподілити КОВІДфонд міг тілько ВІН!
Має тепер повне право на Мальдіви з шобл... Тьху, слугами полетіти!
Доречі!Пам'ятаєте квартальні висери про "мальдівського"?))) так той хоч за свої гроші літав;
цей летить за ахмєткіни, бо виділив йому 1,5млрд. державних. Отакий наш слага!
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26.11.2020 15:26 Ответить
А кто-то разбирался, может у бессимптомных мутировавший вирус?
Тогда заразиться от бессимптомного равнозначно прививке.
Или тогда теряется бабло на вакцине?
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26.11.2020 15:27 Ответить
Вы про тифозную Мэри что ни будь читали? Почитайте
Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8338
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26.11.2020 15:35 Ответить
Тиф - это бактерии. Корона-вирус. В конечном счете большинство вирусов внедряются в ДНК человека. Какие от этого последствия, науке пока неизвестно.
А что делать с бессимптомными больными туберкулезом. Они ходят среди нас. Если начнется пандемия туберкулеза, коронавирус покажется мелочью. Тубик, это я взял для примера. Еще целая куча инфекций, на которые еще год назад делали тесты. Сейчас только корона-не корона.
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26.11.2020 15:48 Ответить
. В конечном счете большинство вирусов внедряются в ДНК человека. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3993

???
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26.11.2020 17:39 Ответить
Вы диплом за сало получили, если сравниваете бактериальные инфекции с доказанным реконвалесцентым выделением и ОРВИ? Кстати, случай тифозной Мэри казуистичен - не так много известно случаев пожизненного выделения тифозных бактерий
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26.11.2020 15:53 Ответить
1. Кто Вам сказал, что я врач? Так что Ваш пафосный пост мимо кассы.
2. Аргумент приведен чисто, чтоб человек понял, что бессимптомная форма не равнозначна мутированной и менее вирулентной форме возбудителя.
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26.11.2020 15:58 Ответить
Там суть в том, что возбудитель выделяется некоторое время ПОСЛЕ выздоровления - потому и существует диспансерное наблюдение за переболевшими. И актуально это в основном для инфекций, передающихся в основном фекально-оральным путем (в том числе ротавирус). Не для ОРВИ. Для успешной передачи должна быть как минимум стёртая форма гриппа - бессимптомного гриппа в природе не существует. Любой учебник эпидемиологии и инфекционных болезней в помощь. Это еще студентам на четвертом курсе рассказывают.
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26.11.2020 16:09 Ответить
Он тебе сейчас ткнет кацапский протокол лечения кори, где есть про нее бессимптомную. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6915
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26.11.2020 16:20 Ответить
Ну а я в ответ спрошу, почему маски ни хрена не помогали при вспышках кори.
О том, что корь не ОРВИ, несмотря на аэрозольный механизм передачи, даже говорить не буду. У натуральной оспы тоже аэрозольный, но это не респираторная инфекция. Да и маски никогда не рассматривались как рекомендация при эпидемиях оспы, бушевавших аж до 70-х.
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26.11.2020 16:34 Ответить
А я отвечу, что контагиозность кори намного выше, чем у гриппа или ковида. Это легко видеть по базовому репродуктивному числу.
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26.11.2020 16:38 Ответить
Тем более. Корь может часами держаться в воздухе, но никому ни в каком дурдоме не пришло в голову бороться с этим масками, бо коревой больной мог кашлянуть в транспорте, несмотря на то, что в стерильной популяции она дает летальность около 10% и высокую частоту коревых менингитов. И годовой счетчик жертв имела куда выше, чем ковид с нынешними темпами.
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26.11.2020 16:50 Ответить
Если есть нормальная вакцина, то бороться масками неразумно. Разве только как локальная мера.
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26.11.2020 16:55 Ответить
В довакцинную эпоху тоже никто так не сдерживал эпидемию, несмотря на миллионы смертей в год. Ни локально, ни глобально.
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26.11.2020 17:16 Ответить
Вы какую эпидемию имеете в виду? Против испанки уже маски носили. Хотя вакцин от гриппа еще не было.
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26.11.2020 17:41 Ответить
Против испанки маски носили, карантин вводили, а они так ни хрена и не сработали.
Поэтому при азиатском и гонконгском гриппах такой ерундой уже не страдали.

А корь до 60-х была распространена повсеместно, крупные эпидемии кори даже в развитых странах происходили каждые 2-3 года. Снижалась с начала века и до появления вакцины летальность, но не заболеваемость. Переболевало до 90% детей - и школы никто не закрывал, маски на них не натягивал. А ведь это миллионы умерших каждый год.
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26.11.2020 18:09 Ответить
Во время свиного гриппа в 2009 маски носили. Сработало.
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26.11.2020 18:14 Ответить
Носили ипохондрики и параноики. Население же в массе своей фейковую пандемию проигнорировало
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26.11.2020 19:11 Ответить
Это Вы из Охуса увидели или из Орска?
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26.11.2020 21:11 Ответить
Вот график заболеваемости корью в СССР
Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3520
Даже если считать с запасом, что каждый год заболевало по 1000 из 100 тыс это 1% в год. Продолжительность жизни возьмем 70 лет. Допустим население стабильно. Итого каждый год добавляется 1.43% населения. Итого переболеет около 70% населения, ни никак не 90%.
Та что Вы там гнали на статистику? (Кстати, я Вас огорчу - в КПИ я не учился Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2452 )
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26.11.2020 18:25 Ответить
А если взять более реальные цифры - заболеваемость 850 в год на 100 тыс, и рост населения в 60-е, то процент переболевших будет еще меньше.
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26.11.2020 18:28 Ответить
...До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2-3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles

И учитывать абортивные формы, не требующие обращения к врачу, выпускников КПИ не учили? Бывает
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26.11.2020 19:10 Ответить
А математике Вас хотя бы в школе учили? Или только цитатами классиков марксизма-ленинизма оперировать научили? Это ж Вам не дифференциальное исчисление...
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26.11.2020 21:16 Ответить
А каким образом абортивная корь могла быть до введения противокоревой вакцины?
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26.11.2020 22:34 Ответить
Есть куча людей с вирусом герпеса с бессимптомным протеканием. И спокойно передают вирус другим.
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26.11.2020 16:28 Ответить
Ну и кроме рековалесцентного носительства есть еще и инкубационное, и транзиторное и др.... Они для распросранения ковида более актуальны.
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26.11.2020 16:37 Ответить
Транзиторное - не актуально. Инкубационное - вопрос для ОРВИ давно закрытый и хорошо изученный на примере гриппа. Это звено эпидемиологической значимости не имеет и представляет интерес только для профильных научных работников, занимающихся гриппом.
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26.11.2020 16:54 Ответить
Выпускникам КПИ, которые не отличают теоретическую вероятность от эпидемиологически значимой, действительно лучше не читать то, что ориентировано не на них, бо Даннинг-Крюгер
People with flu are most contagious in the first 3-4 days after their illness begins.
Some otherwise healthy adults may be able to infect others beginning 1 day before symptoms develop and up to 5 to 7 days after becoming sick.

Значимость однодневного окна не поясняется, так как специалисты и так её знают - его вклад в эпидемию близок к нулю.
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26.11.2020 17:23 Ответить
"эпидемиологически значимую вероятность" сам придумал ? Да Вы крупный теоретик. Но в медицине надо бороться за каждую жизнь, даже если она 0,000000001% от ежедневных статистических сводок.
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26.11.2020 17:28 Ответить
Об этом знают по способности генерировать вирусную нагрузку. Потому, теоретически это возможно. Практически - доказанных случаев никто не знает.
Это как с контактно-бытовым путем для гриппа в человеческой популяции. Теоретически он существует, а практически - нет. Вот только выпускники КПИ не имеют базовых знаний, и потому разницы не видят.
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26.11.2020 17:59 Ответить
Был случай в этом году в Корее или Китае женщина заразилась ковидом сев на место больной через 15 минут. Лень искать, пора домой ехать.
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26.11.2020 18:30 Ответить
Если воздушно-капельный мелкодисперсный аэрозоль держится в воздухе - такое действительно возможно. И это не исключается.
Но аэрозоль, который способен держаться подобно коревому, маски тем более не остановят его - это мельчайшие капли, которые меньше пор хирургической маски и FFP2. А совокупную нагрузку они несут не меньше крупных.
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26.11.2020 18:46 Ответить
1. Если бы заразный аэрозоль с ковидом держался бы по 15 минут, то уже весь мир переболел бы.
2. Мелкие капли ниже опр. предела вирусной нагрузки ковида практически не несут.
We devised a transmission chamber that separates virus-laden particles by size and determined the particle sizes mediating transmission of influenza among ferrets through the air. Ferret-to-ferret transmission was mediated by airborne particles larger than 1.5 µm, consistent with the quantity and size of virus-laden particles released by the donors.

3. Для Вас что, секрет, что в микромире все несколько сложнее, чем в классической визике? Вам надо срочно поступать в КПИ! Ну и раз Вы такой любознательный и наблюдательный,Вас должен был бы еще в школе озадачить тот факт, что молекулы отравляющих веществ, которые задерживает противогаз, намного меньше по размеру, чем поры его фильтра. Как Вы столько лет жили и не выяснили такой тайны природы? Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4541
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26.11.2020 21:33 Ответить
Ну не врач... Але зсилку на медстатистику таки ж дав? А значить крутився навколо цієї теми. при облздраві работаєм?
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26.11.2020 22:55 Ответить
Не вгадали.
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26.11.2020 23:13 Ответить
Так Мери была ЗДОРОВОЙ носительницей тифа. На её здоровье , болезнь никак не сказывалась, симптомов не было , НО она заражала всех подряд , всю жизнь.
В ситуации с Ковид ничего не понятно - то ли это люди как Мери заразны всю жизнь ?, то ли просто переболели бессимптомно , стали здоровы и для общества не опасны ?
🤔
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26.11.2020 19:06 Ответить
Не рекомендую Вам жить в одном помещении с таким "здоровым" человеком.
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26.11.2020 21:38 Ответить
Я имела ввиду , что здорова она для себя , хотя и в википедии тоже пишу :
"В США в XX веке были и другие знаменитые здоровые носители тифа: итальянский иммигрант Тони Лабелла (Tony Labella), вызвавший около сотни заболеваний и пять смертей..." .
Меня больше интересует вопрос - ковидные, бессимптомные больные являются постоянными распространителями заболевания( как Мери) , либо они переболевают и через определённое время становятся не опасными ?
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26.11.2020 22:18 Ответить
Это Вам никто со 100% уверенностью не скажет. Ковид - ретровирус, а значит встраивает свой геном в ДНК клеток человека. Но ретровирусы более подвержены мутациям. Если мутация будет в участке, кодирующем обр. трансктиптазу, такие вирусы могут проникать в клетки, но не запускать там вирусную репликацию. Но если туда попадет другой ретровирус, его обр. трансктиптаза может считать и транскрибировать РНК дефектного вируса в ДНК и произойдет полноценное инфицирование клетки. Такой дефектный вирус может "паразитировать" на другой инфекции и "проснуться" от нее спустя годы.
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26.11.2020 22:29 Ответить
Если вдруг кто-то пропустил, пару последних исследований на тему бессимптомных, масок, карантинов
1) бессимптомной передачи не существует - доказано китайцами: https://www.aier.org/article/asymptomatic-spread-revisited/ (статья), https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w (исследование)
2) маски не работают - доказано датчанами: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
3) карантин не работает - доказано морской пехотой США: https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/ (статья), https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717 (исследование)
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26.11.2020 15:44 Ответить
Ну, и шо нам робити?
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26.11.2020 15:49 Ответить
Ни в коем случае не слушать подобных холопов-троллей. Это одни пригожинские тролли пускают какое нибудь фейковое сообщение,а потом такие холопские тролли как этот выше,делают на то сообщение ссылку. Если сам не хочет жить,пусть идет и кладет свою шею на рельсы.
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26.11.2020 16:05 Ответить
жити Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4980
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26.11.2020 22:57 Ответить
Я так жити не хочу - по команді чіпляти намордника і залізати в будку. І не буду.
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26.11.2020 23:02 Ответить
1. Статья написана экономистом. Єто довольно подозрительно.
2. Карантин работает - доказано Австралией, Китаем, Тайванем.
3. Маски работают - доказано Йеной Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
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26.11.2020 16:21 Ответить
Обратите внимание на "прекрасный" уровень доказательности:
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent

"It found that mask mandates led to a slowdown in daily COVID-19 growth rate, which became more apparent over time. The first five days after a mandate, the daily growth rate slowed by 0.9 percentage-points compared to the five days prior to the mandate; at three weeks, the daily growth rate had slowed by 2 percentage-points."

"Two compelling case reports also suggest that masks can prevent transmission in high-risk scenarios, said Chin-Hong and Rutherford. In one case, a man flew from China to Toronto and subsequently tested positive for COVID-19. He had a dry cough and wore a mask on the flight, and all 25 people closest to him on the flight tested negative for COVID-19. In another case, in late May, two hair stylists in Missouri had close contact with 140 clients while sick with COVID-19. Everyone wore a mask and none of the clients tested positive."

Без комментариев. В медицинской статистике такое называют статпогрешностью, а описание кейсов - это даже не уровень C. Но когда медицинских чиновников это останавливало?
О том, что лабораторные опыты в эпидемиологии это бред, сказано уже много. Отсюда многие верят, что ВИЧ можно заразиться от иголки с подсохшей кровью, бо кто-то там нашел "живой" вирион.

Отсутствие эффекта от масок доказано Испанией, Израилем, Францией, всей Латинской америкой.
Отсутствие эффекта от карантина доказано всей Европой, сидевшей в локдауне всю весну, но так и не остановившей эпидемию
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26.11.2020 16:44 Ответить
Типичный пригожинский тролль; -много букАв,сомнительные ссылки ...
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26.11.2020 16:48 Ответить
1. Скорей всего, то снижение - усредненный показатель после статобработки. Вряд ли давали бы необработанные данные. Так что мимо кассы. Кроме того, много людей носят маски и сокращают контакты ДО официального объявления карантинных мер.
2. А как в медицинской статистике называют двухнедельное отсутствие новых случаев в городе Йена после объявления карантинных мер?
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26.11.2020 16:53 Ответить
Если город закрыть на въезд и выезд - инфекция там действительно вымрет. На время. А вот страну в целом не закроешь, потому там такой же рост, как и везде. И никакие маски не помогли. Карантинный спад, летний спад, резкий рост, близкий к экспонене.

А лучше всего вопрос и карантина, и масок закрывает кейс Калифорнии - один из лидеров США по росту. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5308
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26.11.2020 17:11 Ответить
Вопрос карантина закрывает кейс Австралии.
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26.11.2020 17:12 Ответить
Это где резкий скачок заболеваемости уже летом произошел, пока остальные снижались?
И которая в транспортном отношении является задницей мира, наряду с Новой Зеландией?
В Северной Корее показатели еще лучше - ни одного заболевшего.
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26.11.2020 17:28 Ответить
Это там, где с 13.10 по сегодня от ковида умерло всего три человека. А в твоей России за это время от ковида умерло14339 человек.
ПС Восхищение Сев. Кореей выдает в человеке кацапа сильнее, чем волочащийся за Штирлицем парашют.
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26.11.2020 17:35 Ответить
Какое отношение это имеет к остановке эпидемии? Правильно, никакого. После летнего скачка летальности и выявляемости там сгладили рост и того, и другого, но, по законам распространения ОРВИ, это лишь временная отсрочка, и таких прыжков на графике будет еще не один.
И опять же, какое отношение это имеет к таким логистическим хабам, как Берлин, Москва или Брюссель? Там все попытки задавить эпидемию "австралийским" или "китайским" путем провалились.
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26.11.2020 17:53 Ответить
А какое отношение имеет логистический хаб к эпидемии, если все пассажирские перелеты отменены?
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26.11.2020 17:54 Ответить
Это было лишь весной, когда действительно был спад, который они наверстали за счет лета и не взяли под контроль никаким ношением масок на улице.
Я не сомневаюсь, что страны, вводящие повторный локдаун, получат временное снижение в счет более мощной вспышки в будущем. Бо эпидемии по своим законам живут. Их право, если весенние грабли ничему не научили.
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26.11.2020 18:15 Ответить
А если просто закрыть на выезд-въезд инфекция будет вымирать годами. А в популяции выше опр. числа она будет персистировать постоянно. Для кори это число около 250 тыс. Для ковида - в разы меньше. В Йене около 100 тыс жителей.
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26.11.2020 17:15 Ответить
Вот потому-то все попытки математически просчитать движение эпидемии и провалились, но вряд ли выпускникам КПИ суждено понять, чем реальный эпидемический процесс отличается от виртуального. Небольшая община, закрытая на карантин, побеждает эпидемию так же, как закрытый на карантин школьный класс - особенно при достаточном ресурсе тестов и возможности отследить контакты в маленьком городе. Но ненадолго. Это не Тайвань, который прост в отслеживании контактов и закрытии границы надолго.
Потому в Германии и рост, и в Норвегии с Данией тоже рост. И нигде не сработал хваленый путь Китая, сажавшего на карантин миллионники. Потому что общенациональный локдаун никогда не был эффективной мерой остановки эпидемии ОРВИ, потому что остановить страну, в отличие от города, нереально. Видимо, международные бюрократы как-то недопоняли китайских товарищей
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26.11.2020 17:37 Ответить
Вы чего так взъелись на КПИ? Что, какой-то выпускник Вам нос утер? Или девушку отбил Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2463 С этим институтом у Вас явно связана какая-то душевная травма... Ну да хрен с ней.
В Австралии путь Китая сработал. На Тайване тоже. Єто работает, если локдаун соблюдают все. А если 3-4% на ограничения хер ложат - они становятся резервуаром и передаточнім звеном инфекции. Это как перед едой помыть руки и оставит грязным один палец.
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26.11.2020 17:53 Ответить
Юго-восточная Азия вообще не является эпицентром эпидемии. В Малайзии и Индонезии, где люди живут друг у друга на головах, заболеваемость низкая, а вот Индия, при схожих мерах контроля, имеет колоссальный рост. Есть объяснения феномена? Укладывается это в моделирование? И Китай, и Япония, и Австралия, и Тайвань имеют бонусы благодаря этому факту.
Полный локдаун - миф, поскольку жизнеобеспечение городов никто не отменял. В Италии, кроме того, соблюдали неплохо. И что же? Рост, как и в Германии, вплоть до повторных локдаунов. Общенациональный локдаун тем более профанация. Если город или остров еще можно закрыть и ждать, когда наступит спад, то страну - нет. И в Китае, и а Австралии закрывали отдельные точки. В странах Европы с ультрамобильным населением это изначально было невозможно - успехов нет даже в Ломбардии.
"Выпускник КПИ" - фейсбучный эвфемизм тупого и самонадеянного технаря с синдромом Даннинга-Крюгера, но большой любовью к медицине, и в частности эпидемиологии, вместе с полным неумением интерпретировать научные данные.
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26.11.2020 18:39 Ответить
Смоделировать можно много чего, в тч и эпидемии в Индии и Малайзии.
Китай и Австралия вводили довольно жесткий локдаун (с запретом передвижений, масочным режимом, комендантским часом и тп.) и на больших площадях, а не точечно. Просто есть более дисциплинированное население (напр. Германия, Китай) и менее дисциплинированное (напр Италия или США) и совсем недисциплинированное ()Индия, там на дорожное движение глянешт и ужаснешься). Потому и результаты от похожихмер сильно различаются.
ПС Респект тому выпускнику КПИ, что Вам когда-то так насолил, что у Вас попоболь до сих пор не проходит.
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26.11.2020 21:49 Ответить
По PS Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5458
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27.11.2020 06:57 Ответить
Ладно, а куда делся вирус летом у нас, особенно в курортных Запорожской и Херсонской областях, например, где тусили, как и всегда до этого, и не только на открытом пространстве? Можно списать на то, шо отдохнувшие разнесли все по своим городам, но и местные как-то не сильно болели все лето. Туда же - Турция, куда без тестов съехалась Европа, Украина из разных уголков, кацапстан и сами турки со всей страны в основном с масками под носом иникакой дистанции.
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26.11.2020 22:16 Ответить
Когда это Испания успела доказать неэективность масок ?
Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.
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26.11.2020 22:34 Ответить
дайте ей ширнуться "спутником", пусть успокоится
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26.11.2020 17:20 Ответить
Всем носить маски! Кроме детей до 6 лет.
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26.11.2020 19:06 Ответить
всех кто не больной . заразить .))
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26.11.2020 23:18 Ответить
 
 