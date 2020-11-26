Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська

Докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що безсимптомні хворі COVID-19 є рушіями епідемії.

Про це вона сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, вони заразні. Більше, того ці хворі і є рушіями епідемії. Більше того, з усієї популяції людей найчастіше безсимптомні форми бувають у дітей. І діти часто є рушіями будь-якої епідемії, тому що вони приносять цю безсимптомну хворобу додому, до своїх родичів, які належать до груп ризику", - сказала Голубовська.

За її словами, ще наприкінці серпня в США, і майже одразу в Україні, були змінені рекомендації щодо підходів до тестування. Наприклад, якщо у людини є легкі симптоми респіраторного захворювання, то це має розцінюватися як коронавірусна інфекція, поки не доведено протилежного. При цьому рішення про тестування може прийняти сам пацієнт, а от групи ризику, з якими ця людина в контакті, за словами Голубовської, потрібно обов’язково тестувати на COVID-19.

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