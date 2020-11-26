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Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Безсимптомні хворі заразні і є

Докторка медичних наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що безсимптомні хворі COVID-19 є рушіями епідемії.

Про це вона сказала під час виступу на Українському жіночому конгресі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Звичайно, вони заразні. Більше, того ці хворі і є рушіями епідемії. Більше того, з усієї популяції людей найчастіше безсимптомні форми бувають у дітей. І діти часто є рушіями будь-якої епідемії, тому що вони приносять цю безсимптомну хворобу додому, до своїх родичів, які належать до груп ризику", - сказала Голубовська.

За її словами, ще наприкінці серпня в США, і майже одразу в Україні, були змінені рекомендації щодо підходів до тестування. Наприклад, якщо у людини є легкі симптоми респіраторного захворювання, то це має розцінюватися як коронавірусна інфекція, поки не доведено протилежного. При цьому рішення про тестування може прийняти сам пацієнт, а от групи ризику, з якими ця людина в контакті, за словами Голубовської, потрібно обов’язково тестувати на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська застерігає від фанатичного вживання вітаміну D і цинку під час COVID-19: "Це не панацея"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
Бессимптомные больные называются здоровыми.
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26.11.2020 15:23
+7
Отвали от меня со своим сифилисом.
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26.11.2020 15:35
+7
Когда это Испания успела доказать неэективность масок ?
Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.
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26.11.2020 22:34
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Скоро рассвет, выхода нет
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26.11.2020 15:05 Відповісти
Скоро сядет "солнышко", будет и выход!
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26.11.2020 15:12 Відповісти
Ну так давайте локдаун на месяц, не слушайте кацапов завывающих о голодоморе и массовом каннибализме. В маршрутках солью уже расплачивались, теперь собак с воронами едят.
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26.11.2020 15:07 Відповісти
А шо, асфальтирование с 50%-м распилом разве не решает эти проблемы?!
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26.11.2020 15:09 Відповісти
Какие ваши доказательства?

Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская - Цензор.НЕТ 7133
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26.11.2020 15:10 Відповісти
немедленно!
ввести удаленку в университетах и школах до лета начиная со средней школы, младшую школу перевести на учебу в 2 смены, для всех остальных - ввести локдаун на месяц + новогодние праздники Бессимптомные больные заразны и являются "двигателями" эпидемии, - Голубовская - Цензор.НЕТ 621
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26.11.2020 15:10 Відповісти
всех, кто не проявляет симптомов - в асфальт... остальным будет счастье...
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26.11.2020 15:15 Відповісти
Как же у нас любят побыть Капитанами. Только в итоге результат как от пердежа в лужу.
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26.11.2020 15:17 Відповісти
Значит протокол МОЗ про тестирование ЯВЛЯЕТСЯ уголовным делом , бо в нем на тесты рекомендовали отправлять только с признаками Ковид
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26.11.2020 15:18 Відповісти
Совет. Вирус можно сильно ослабить если рассасывать в общественных местах (в метро, маршрутке) такие препараты как Хлорофилипт в таблетках. Если вирус попадет на слизистую с хлорофилиптом, большая часть его погибнет и в итоге вы перенесете болезнь легче если заболеете.
Только не злоупотребляйте и читайте противопоказания!
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26.11.2020 15:20 Відповісти
а еще лучше полоскания содой, тогда никакой ковид не возьмет Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8971
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26.11.2020 15:21 Відповісти
Для порции коктейля требуется одна часть содовой и две части виски. Это классический вариант, но можно варьировать его по своему усмотрению, понижая (увеличивая) крепость до достижения оптимального вкуса.
...
Состав и пропорции:
виски - 60 мл;содовая - 30 мл;кубики льда (необязательно).
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26.11.2020 15:31 Відповісти
И самое главное. После полоскания данным коктейлем, чтобы достичь максимального эффекта, обязательно нужно проглатывать. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3302
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26.11.2020 15:40 Відповісти
...паласканіє ета шоб ащютіть букєт...
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26.11.2020 15:42 Відповісти
для глубинной дезинфекции...
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26.11.2020 15:51 Відповісти
Содовая и лёд скорей всего лишнее
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26.11.2020 16:39 Відповісти
скажи еще что они слуги апокалипсиса и слугами кремля,
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26.11.2020 15:21 Відповісти
Бессимптомные больные называются здоровыми.
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26.11.2020 15:23 Відповісти
Отвали от меня со своим сифилисом.
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26.11.2020 15:35 Відповісти
Сначала Вы не лезьте на форумы со своим мракобесием. Я просто исправляю Вашу ложь.
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26.11.2020 15:37 Відповісти
В китае после пика эпидемии проанализировав данные поняли что бессимптомно болело 80% которых вообще не тестировали во время эпидемии
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Слава найвеличнішому! Так мудро розподілити КОВІДфонд міг тілько ВІН!
Має тепер повне право на Мальдіви з шобл... Тьху, слугами полетіти!
Доречі!Пам'ятаєте квартальні висери про "мальдівського"?))) так той хоч за свої гроші літав;
цей летить за ахмєткіни, бо виділив йому 1,5млрд. державних. Отакий наш слага!
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26.11.2020 15:26 Відповісти
А кто-то разбирался, может у бессимптомных мутировавший вирус?
Тогда заразиться от бессимптомного равнозначно прививке.
Или тогда теряется бабло на вакцине?
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26.11.2020 15:27 Відповісти
Вы про тифозную Мэри что ни будь читали? Почитайте
Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 8338
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26.11.2020 15:35 Відповісти
Тиф - это бактерии. Корона-вирус. В конечном счете большинство вирусов внедряются в ДНК человека. Какие от этого последствия, науке пока неизвестно.
А что делать с бессимптомными больными туберкулезом. Они ходят среди нас. Если начнется пандемия туберкулеза, коронавирус покажется мелочью. Тубик, это я взял для примера. Еще целая куча инфекций, на которые еще год назад делали тесты. Сейчас только корона-не корона.
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26.11.2020 15:48 Відповісти
. В конечном счете большинство вирусов внедряются в ДНК человека. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3993

???
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26.11.2020 17:39 Відповісти
Вы диплом за сало получили, если сравниваете бактериальные инфекции с доказанным реконвалесцентым выделением и ОРВИ? Кстати, случай тифозной Мэри казуистичен - не так много известно случаев пожизненного выделения тифозных бактерий
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26.11.2020 15:53 Відповісти
1. Кто Вам сказал, что я врач? Так что Ваш пафосный пост мимо кассы.
2. Аргумент приведен чисто, чтоб человек понял, что бессимптомная форма не равнозначна мутированной и менее вирулентной форме возбудителя.
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26.11.2020 15:58 Відповісти
Там суть в том, что возбудитель выделяется некоторое время ПОСЛЕ выздоровления - потому и существует диспансерное наблюдение за переболевшими. И актуально это в основном для инфекций, передающихся в основном фекально-оральным путем (в том числе ротавирус). Не для ОРВИ. Для успешной передачи должна быть как минимум стёртая форма гриппа - бессимптомного гриппа в природе не существует. Любой учебник эпидемиологии и инфекционных болезней в помощь. Это еще студентам на четвертом курсе рассказывают.
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26.11.2020 16:09 Відповісти
Он тебе сейчас ткнет кацапский протокол лечения кори, где есть про нее бессимптомную. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6915
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26.11.2020 16:20 Відповісти
Ну а я в ответ спрошу, почему маски ни хрена не помогали при вспышках кори.
О том, что корь не ОРВИ, несмотря на аэрозольный механизм передачи, даже говорить не буду. У натуральной оспы тоже аэрозольный, но это не респираторная инфекция. Да и маски никогда не рассматривались как рекомендация при эпидемиях оспы, бушевавших аж до 70-х.
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26.11.2020 16:34 Відповісти
А я отвечу, что контагиозность кори намного выше, чем у гриппа или ковида. Это легко видеть по базовому репродуктивному числу.
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26.11.2020 16:38 Відповісти
Тем более. Корь может часами держаться в воздухе, но никому ни в каком дурдоме не пришло в голову бороться с этим масками, бо коревой больной мог кашлянуть в транспорте, несмотря на то, что в стерильной популяции она дает летальность около 10% и высокую частоту коревых менингитов. И годовой счетчик жертв имела куда выше, чем ковид с нынешними темпами.
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26.11.2020 16:50 Відповісти
Если есть нормальная вакцина, то бороться масками неразумно. Разве только как локальная мера.
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26.11.2020 16:55 Відповісти
В довакцинную эпоху тоже никто так не сдерживал эпидемию, несмотря на миллионы смертей в год. Ни локально, ни глобально.
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26.11.2020 17:16 Відповісти
Вы какую эпидемию имеете в виду? Против испанки уже маски носили. Хотя вакцин от гриппа еще не было.
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26.11.2020 17:41 Відповісти
Против испанки маски носили, карантин вводили, а они так ни хрена и не сработали.
Поэтому при азиатском и гонконгском гриппах такой ерундой уже не страдали.

А корь до 60-х была распространена повсеместно, крупные эпидемии кори даже в развитых странах происходили каждые 2-3 года. Снижалась с начала века и до появления вакцины летальность, но не заболеваемость. Переболевало до 90% детей - и школы никто не закрывал, маски на них не натягивал. А ведь это миллионы умерших каждый год.
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26.11.2020 18:09 Відповісти
Во время свиного гриппа в 2009 маски носили. Сработало.
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26.11.2020 18:14 Відповісти
Носили ипохондрики и параноики. Население же в массе своей фейковую пандемию проигнорировало
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26.11.2020 19:11 Відповісти
Это Вы из Охуса увидели или из Орска?
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26.11.2020 21:11 Відповісти
Вот график заболеваемости корью в СССР
Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 3520
Даже если считать с запасом, что каждый год заболевало по 1000 из 100 тыс это 1% в год. Продолжительность жизни возьмем 70 лет. Допустим население стабильно. Итого каждый год добавляется 1.43% населения. Итого переболеет около 70% населения, ни никак не 90%.
Та что Вы там гнали на статистику? (Кстати, я Вас огорчу - в КПИ я не учился Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2452 )
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26.11.2020 18:25 Відповісти
А если взять более реальные цифры - заболеваемость 850 в год на 100 тыс, и рост населения в 60-е, то процент переболевших будет еще меньше.
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26.11.2020 18:28 Відповісти
...До введения противокоревой вакцины в 1963 году и широкого распространения вакцинации, крупные эпидемии кори происходили каждые 2-3 года, ежегодно насчитывалось 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/measles

И учитывать абортивные формы, не требующие обращения к врачу, выпускников КПИ не учили? Бывает
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26.11.2020 19:10 Відповісти
А математике Вас хотя бы в школе учили? Или только цитатами классиков марксизма-ленинизма оперировать научили? Это ж Вам не дифференциальное исчисление...
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26.11.2020 21:16 Відповісти
А каким образом абортивная корь могла быть до введения противокоревой вакцины?
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26.11.2020 22:34 Відповісти
Есть куча людей с вирусом герпеса с бессимптомным протеканием. И спокойно передают вирус другим.
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26.11.2020 16:28 Відповісти
Ну и кроме рековалесцентного носительства есть еще и инкубационное, и транзиторное и др.... Они для распросранения ковида более актуальны.
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26.11.2020 16:37 Відповісти
Транзиторное - не актуально. Инкубационное - вопрос для ОРВИ давно закрытый и хорошо изученный на примере гриппа. Это звено эпидемиологической значимости не имеет и представляет интерес только для профильных научных работников, занимающихся гриппом.
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26.11.2020 16:54 Відповісти
Надо же... А CDC в 2018 предупреждало
Symptoms can begin about 2 days (but can range from 1 to 4 days) after the virus enters the body. That means that you may be able to pass on the flu to someone else before you know you are sick, as well as while you are sick. Some people can be infected with the flu virus but have no symptoms. During this time, those people may still spread the virus to others.

Наверное, это они для профильных научных работников писали? Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 7772
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26.11.2020 17:00 Відповісти
Выпускникам КПИ, которые не отличают теоретическую вероятность от эпидемиологически значимой, действительно лучше не читать то, что ориентировано не на них, бо Даннинг-Крюгер
People with flu are most contagious in the first 3-4 days after their illness begins.
Some otherwise healthy adults may be able to infect others beginning 1 day before symptoms develop and up to 5 to 7 days after becoming sick.

Значимость однодневного окна не поясняется, так как специалисты и так её знают - его вклад в эпидемию близок к нулю.
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26.11.2020 17:23 Відповісти
"эпидемиологически значимую вероятность" сам придумал ? Да Вы крупный теоретик. Но в медицине надо бороться за каждую жизнь, даже если она 0,000000001% от ежедневных статистических сводок.
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26.11.2020 17:28 Відповісти
Об этом знают по способности генерировать вирусную нагрузку. Потому, теоретически это возможно. Практически - доказанных случаев никто не знает.
Это как с контактно-бытовым путем для гриппа в человеческой популяции. Теоретически он существует, а практически - нет. Вот только выпускники КПИ не имеют базовых знаний, и потому разницы не видят.
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26.11.2020 17:59 Відповісти
Был случай в этом году в Корее или Китае женщина заразилась ковидом сев на место больной через 15 минут. Лень искать, пора домой ехать.
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26.11.2020 18:30 Відповісти
Если воздушно-капельный мелкодисперсный аэрозоль держится в воздухе - такое действительно возможно. И это не исключается.
Но аэрозоль, который способен держаться подобно коревому, маски тем более не остановят его - это мельчайшие капли, которые меньше пор хирургической маски и FFP2. А совокупную нагрузку они несут не меньше крупных.
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26.11.2020 18:46 Відповісти
1. Если бы заразный аэрозоль с ковидом держался бы по 15 минут, то уже весь мир переболел бы.
2. Мелкие капли ниже опр. предела вирусной нагрузки ковида практически не несут.
We devised a transmission chamber that separates virus-laden particles by size and determined the particle sizes mediating transmission of influenza among ferrets through the air. Ferret-to-ferret transmission was mediated by airborne particles larger than 1.5 µm, consistent with the quantity and size of virus-laden particles released by the donors.

3. Для Вас что, секрет, что в микромире все несколько сложнее, чем в классической визике? Вам надо срочно поступать в КПИ! Ну и раз Вы такой любознательный и наблюдательный,Вас должен был бы еще в школе озадачить тот факт, что молекулы отравляющих веществ, которые задерживает противогаз, намного меньше по размеру, чем поры его фильтра. Как Вы столько лет жили и не выяснили такой тайны природы? Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4541
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26.11.2020 21:33 Відповісти
Ну не врач... Але зсилку на медстатистику таки ж дав? А значить крутився навколо цієї теми. при облздраві работаєм?
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26.11.2020 22:55 Відповісти
Не вгадали.
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26.11.2020 23:13 Відповісти
Так Мери была ЗДОРОВОЙ носительницей тифа. На её здоровье , болезнь никак не сказывалась, симптомов не было , НО она заражала всех подряд , всю жизнь.
В ситуации с Ковид ничего не понятно - то ли это люди как Мери заразны всю жизнь ?, то ли просто переболели бессимптомно , стали здоровы и для общества не опасны ?
🤔
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26.11.2020 19:06 Відповісти
Не рекомендую Вам жить в одном помещении с таким "здоровым" человеком.
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26.11.2020 21:38 Відповісти
Я имела ввиду , что здорова она для себя , хотя и в википедии тоже пишу :
"В США в XX веке были и другие знаменитые здоровые носители тифа: итальянский иммигрант Тони Лабелла (Tony Labella), вызвавший около сотни заболеваний и пять смертей..." .
Меня больше интересует вопрос - ковидные, бессимптомные больные являются постоянными распространителями заболевания( как Мери) , либо они переболевают и через определённое время становятся не опасными ?
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26.11.2020 22:18 Відповісти
Это Вам никто со 100% уверенностью не скажет. Ковид - ретровирус, а значит встраивает свой геном в ДНК клеток человека. Но ретровирусы более подвержены мутациям. Если мутация будет в участке, кодирующем обр. трансктиптазу, такие вирусы могут проникать в клетки, но не запускать там вирусную репликацию. Но если туда попадет другой ретровирус, его обр. трансктиптаза может считать и транскрибировать РНК дефектного вируса в ДНК и произойдет полноценное инфицирование клетки. Такой дефектный вирус может "паразитировать" на другой инфекции и "проснуться" от нее спустя годы.
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26.11.2020 22:29 Відповісти
Если вдруг кто-то пропустил, пару последних исследований на тему бессимптомных, масок, карантинов
1) бессимптомной передачи не существует - доказано китайцами: https://www.aier.org/article/asymptomatic-spread-revisited/ (статья), https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w (исследование)
2) маски не работают - доказано датчанами: https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
3) карантин не работает - доказано морской пехотой США: https://www.aier.org/article/even-a-military-enforced-quarantine-cant-stop-the-virus-study-reveals/ (статья), https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029717 (исследование)
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26.11.2020 15:44 Відповісти
Ну, и шо нам робити?
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26.11.2020 15:49 Відповісти
Ни в коем случае не слушать подобных холопов-троллей. Это одни пригожинские тролли пускают какое нибудь фейковое сообщение,а потом такие холопские тролли как этот выше,делают на то сообщение ссылку. Если сам не хочет жить,пусть идет и кладет свою шею на рельсы.
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26.11.2020 16:05 Відповісти
жити Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 4980
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26.11.2020 22:57 Відповісти
Я так жити не хочу - по команді чіпляти намордника і залізати в будку. І не буду.
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26.11.2020 23:02 Відповісти
1. Статья написана экономистом. Єто довольно подозрительно.
2. Карантин работает - доказано Австралией, Китаем, Тайванем.
3. Маски работают - доказано Йеной Почему немцев все же обязали носить маски для борьбы с коронавирусом
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Обратите внимание на "прекрасный" уровень доказательности:
https://www.ucsf.edu/news/2020/06/417906/still-confused-about-masks-heres-science-behind-how-face-masks-prevent

"It found that mask mandates led to a slowdown in daily COVID-19 growth rate, which became more apparent over time. The first five days after a mandate, the daily growth rate slowed by 0.9 percentage-points compared to the five days prior to the mandate; at three weeks, the daily growth rate had slowed by 2 percentage-points."

"Two compelling case reports also suggest that masks can prevent transmission in high-risk scenarios, said Chin-Hong and Rutherford. In one case, a man flew from China to Toronto and subsequently tested positive for COVID-19. He had a dry cough and wore a mask on the flight, and all 25 people closest to him on the flight tested negative for COVID-19. In another case, in late May, two hair stylists in Missouri had close contact with 140 clients while sick with COVID-19. Everyone wore a mask and none of the clients tested positive."

Без комментариев. В медицинской статистике такое называют статпогрешностью, а описание кейсов - это даже не уровень C. Но когда медицинских чиновников это останавливало?
О том, что лабораторные опыты в эпидемиологии это бред, сказано уже много. Отсюда многие верят, что ВИЧ можно заразиться от иголки с подсохшей кровью, бо кто-то там нашел "живой" вирион.

Отсутствие эффекта от масок доказано Испанией, Израилем, Францией, всей Латинской америкой.
Отсутствие эффекта от карантина доказано всей Европой, сидевшей в локдауне всю весну, но так и не остановившей эпидемию
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26.11.2020 16:44 Відповісти
Типичный пригожинский тролль; -много букАв,сомнительные ссылки ...
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26.11.2020 16:48 Відповісти
1. Скорей всего, то снижение - усредненный показатель после статобработки. Вряд ли давали бы необработанные данные. Так что мимо кассы. Кроме того, много людей носят маски и сокращают контакты ДО официального объявления карантинных мер.
2. А как в медицинской статистике называют двухнедельное отсутствие новых случаев в городе Йена после объявления карантинных мер?
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26.11.2020 16:53 Відповісти
Если город закрыть на въезд и выезд - инфекция там действительно вымрет. На время. А вот страну в целом не закроешь, потому там такой же рост, как и везде. И никакие маски не помогли. Карантинный спад, летний спад, резкий рост, близкий к экспонене.

А лучше всего вопрос и карантина, и масок закрывает кейс Калифорнии - один из лидеров США по росту. Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5308
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26.11.2020 17:11 Відповісти
Вопрос карантина закрывает кейс Австралии.
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26.11.2020 17:12 Відповісти
Это где резкий скачок заболеваемости уже летом произошел, пока остальные снижались?
И которая в транспортном отношении является задницей мира, наряду с Новой Зеландией?
В Северной Корее показатели еще лучше - ни одного заболевшего.
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26.11.2020 17:28 Відповісти
Это там, где с 13.10 по сегодня от ковида умерло всего три человека. А в твоей России за это время от ковида умерло14339 человек.
ПС Восхищение Сев. Кореей выдает в человеке кацапа сильнее, чем волочащийся за Штирлицем парашют.
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26.11.2020 17:35 Відповісти
Какое отношение это имеет к остановке эпидемии? Правильно, никакого. После летнего скачка летальности и выявляемости там сгладили рост и того, и другого, но, по законам распространения ОРВИ, это лишь временная отсрочка, и таких прыжков на графике будет еще не один.
И опять же, какое отношение это имеет к таким логистическим хабам, как Берлин, Москва или Брюссель? Там все попытки задавить эпидемию "австралийским" или "китайским" путем провалились.
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26.11.2020 17:53 Відповісти
А какое отношение имеет логистический хаб к эпидемии, если все пассажирские перелеты отменены?
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26.11.2020 17:54 Відповісти
Это было лишь весной, когда действительно был спад, который они наверстали за счет лета и не взяли под контроль никаким ношением масок на улице.
Я не сомневаюсь, что страны, вводящие повторный локдаун, получат временное снижение в счет более мощной вспышки в будущем. Бо эпидемии по своим законам живут. Их право, если весенние грабли ничему не научили.
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26.11.2020 18:15 Відповісти
А если просто закрыть на выезд-въезд инфекция будет вымирать годами. А в популяции выше опр. числа она будет персистировать постоянно. Для кори это число около 250 тыс. Для ковида - в разы меньше. В Йене около 100 тыс жителей.
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26.11.2020 17:15 Відповісти
Вот потому-то все попытки математически просчитать движение эпидемии и провалились, но вряд ли выпускникам КПИ суждено понять, чем реальный эпидемический процесс отличается от виртуального. Небольшая община, закрытая на карантин, побеждает эпидемию так же, как закрытый на карантин школьный класс - особенно при достаточном ресурсе тестов и возможности отследить контакты в маленьком городе. Но ненадолго. Это не Тайвань, который прост в отслеживании контактов и закрытии границы надолго.
Потому в Германии и рост, и в Норвегии с Данией тоже рост. И нигде не сработал хваленый путь Китая, сажавшего на карантин миллионники. Потому что общенациональный локдаун никогда не был эффективной мерой остановки эпидемии ОРВИ, потому что остановить страну, в отличие от города, нереально. Видимо, международные бюрократы как-то недопоняли китайских товарищей
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26.11.2020 17:37 Відповісти
Вы чего так взъелись на КПИ? Что, какой-то выпускник Вам нос утер? Или девушку отбил Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2463 С этим институтом у Вас явно связана какая-то душевная травма... Ну да хрен с ней.
В Австралии путь Китая сработал. На Тайване тоже. Єто работает, если локдаун соблюдают все. А если 3-4% на ограничения хер ложат - они становятся резервуаром и передаточнім звеном инфекции. Это как перед едой помыть руки и оставит грязным один палец.
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26.11.2020 17:53 Відповісти
Юго-восточная Азия вообще не является эпицентром эпидемии. В Малайзии и Индонезии, где люди живут друг у друга на головах, заболеваемость низкая, а вот Индия, при схожих мерах контроля, имеет колоссальный рост. Есть объяснения феномена? Укладывается это в моделирование? И Китай, и Япония, и Австралия, и Тайвань имеют бонусы благодаря этому факту.
Полный локдаун - миф, поскольку жизнеобеспечение городов никто не отменял. В Италии, кроме того, соблюдали неплохо. И что же? Рост, как и в Германии, вплоть до повторных локдаунов. Общенациональный локдаун тем более профанация. Если город или остров еще можно закрыть и ждать, когда наступит спад, то страну - нет. И в Китае, и а Австралии закрывали отдельные точки. В странах Европы с ультрамобильным населением это изначально было невозможно - успехов нет даже в Ломбардии.
"Выпускник КПИ" - фейсбучный эвфемизм тупого и самонадеянного технаря с синдромом Даннинга-Крюгера, но большой любовью к медицине, и в частности эпидемиологии, вместе с полным неумением интерпретировать научные данные.
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26.11.2020 18:39 Відповісти
Смоделировать можно много чего, в тч и эпидемии в Индии и Малайзии.
Китай и Австралия вводили довольно жесткий локдаун (с запретом передвижений, масочным режимом, комендантским часом и тп.) и на больших площадях, а не точечно. Просто есть более дисциплинированное население (напр. Германия, Китай) и менее дисциплинированное (напр Италия или США) и совсем недисциплинированное ()Индия, там на дорожное движение глянешт и ужаснешься). Потому и результаты от похожихмер сильно различаются.
ПС Респект тому выпускнику КПИ, что Вам когда-то так насолил, что у Вас попоболь до сих пор не проходит.
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26.11.2020 21:49 Відповісти
По PS Безсимптомні хворі заразні і є "рушіями" епідемії, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5458
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27.11.2020 06:57 Відповісти
Ладно, а куда делся вирус летом у нас, особенно в курортных Запорожской и Херсонской областях, например, где тусили, как и всегда до этого, и не только на открытом пространстве? Можно списать на то, шо отдохнувшие разнесли все по своим городам, но и местные как-то не сильно болели все лето. Туда же - Турция, куда без тестов съехалась Европа, Украина из разных уголков, кацапстан и сами турки со всей страны в основном с масками под носом иникакой дистанции.
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26.11.2020 22:16 Відповісти
Когда это Испания успела доказать неэективность масок ?
Я живу здесь и маски ВСЕ носят , уже никто не обнимается и не целуются как раньше при встрече, руки перед входом в магазин обрабатываем алкогольным гелем и при желание лежат перчатки одноразовые - можешь одеть , соблюдаем дистанцию.
Некоторое время после жесткого карантина открылись кафе и сразу же количество заболевших увеличилось , опять закрыли . Сейчас опять разрешили открыться , короче работают с перерывами . Эпидемию этим конечно не остановишь , но количество тяжело больных уменьшилось и не такая нагрузка на госпиталя.
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26.11.2020 22:34 Відповісти
дайте ей ширнуться "спутником", пусть успокоится
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26.11.2020 17:20 Відповісти
Всем носить маски! Кроме детей до 6 лет.
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26.11.2020 19:06 Відповісти
всех кто не больной . заразить .))
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26.11.2020 23:18 Відповісти
 
 