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Бизнес не будет поддерживать увеличение нагрузки на фонд заработной платы, - эксперт

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бизнес не будет поддерживать увеличение нагрузки на фонд заработной платы, - эксперт

Бизнес выступает против любого увеличения нагрузки на фонд заработной платы.

 Об этом заявил председатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ерашов, комментируя законопроекты об изменениях в системе пенсионного обеспечения, которые разработаны и поданы в Верховную Раду.

Сейчас разработано несколько проектов, которые запускают накопительный уровень пенсионной системы. И комитет одобрил и предложил к рассмотрению в парламенте проект №2683. Этим проектом всех работающих украинцев и их работодателей обяжут платить дополнительные средства на пенсионные счета. Так, с работодателей удержат дополнительно 2% от оклада, а работника - 1% с последующим повышением. Работодателям эта инициатива будет стоить около 5 миллиардов гривен в год, подсчитали эксперты.

"Бизнес не будет поддерживать какое-либо увеличение нагрузки на фонд заработной платы за счет дополнительно установленных процентов негосударственным пенсионным фондам или каким-то другим", - сказал Ерашов.

По его словам, на сегодня все законопроекты, которые зарегистрированы в Верховной Раде относительно пенсионной реформы, не поддерживаются бизнесом. По его мнению, эта тема требует широкого обсуждения и привлечения к подготовке законопроектов экспертов и представителей бизнеса.

"На одном заседании достаточно обсудить концепцию, куда мы движемся. Тогда вы увидите всех, кто будет поддерживать предложенное решение. Соответственно, все сядут, помогут написать этот проект, и предоставят возможность его принять", - сказал Ерашов.

Как известно, сейчас в стране действует закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Он предусматривает определение размера пенсий по формуле в зависимости от рабочего стажа, размера оклада и пр. Также у нас существует трехуровневая система пенсионного обеспечения, но в реальности уровней только два: солидарная система, которая покрывает 99% выплат, и негосударственные пенсионные фонды.
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Хаха, держи карман шире!
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26.11.2020 15:59 Ответить
Ага, "реформа", пройдет 40 лет, де пенсия? А хз, наверно папередники папередников украли.
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26.11.2020 16:10 Ответить
Відраховувати кошти невідомо куди, а підкінець отримати в кращому випадку "середню по країні"? Нафіг треба?
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26.11.2020 16:19 Ответить
Бизнес в Украине вообще не любит налоговой нагрузки - минимизация дохода, зарплата в конверте, неоформленные работяги, в лучшем случае - на испытательном сроке, завезти айфоны контробандой под видом резинок от трусов, а продавать по цене трёх-пожалуйста, развести бензин присадкой - продать как ультра без проблем,выпаривать вьетнамские Nike по цене оригинала х2- не вопрос...Чек за покупку? Нееее, не слышали или терминал не работает! Шта? Почему так дорого? - Дык доллар дорожает! Почему когда доллар дешевле все равно дорого?- Дык риски что будет дорожать!
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26.11.2020 16:29 Ответить
А в чем смысл у нас в стране платить налоги?
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26.11.2020 16:35 Ответить
Ты троль конченный,мне не отвечай,презек.
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26.11.2020 19:59 Ответить
 
 