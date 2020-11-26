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Бізнес не підтримуватиме будь-яке збільшення навантаження на фонд заробітної плати, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Бізнес не підтримуватиме будь-яке збільшення навантаження на фонд заробітної плати, - експерт

Бізнес виступає проти будь-якого збільшення навантаження на фонд заробітної плати.

 Про це заявив голова Комітету з розвитку підприємницта СУП Андрій Єрашов, коментуючи законопроєкти щодо змін у системі пенсійного забезпечення, які розроблені і подані до Верховної Ради.

Наразі розроблено декілька проєктів, які запускають накопичувальний рівень пенсійної системи. Та комітет схвалив і запропонував до розгляду в парламенті проєкт №2683. Цим проєктом усіх працюючих українців і їхніх роботодавців зобов’яжуть сплачувати додаткові кошти на пенсійні рахунки.

Так, з роботодавців утримають додатково 2% від окладу, а з працівників – 1% з подальшим підвищенням. Роботодавцям ця ініціатива коштуватиме близько 5 мільярдів гривен на рік, підрахували експерти.

"Бізнес не буде підтримувати будь-яке збільшення навантаження на фонд заробітної плати за рахунок додатково встановлених процентів недержавним пенсійним фондам або якимось іншим", - сказав Єрашов.

За його словами, на сьогодні всі законопроекти, які зареєстровані у Верховній Раді щодо пенсійної реформи, не підтримуються бізнесом. На його думку, ця тема потребує широкого обговорення і залучення до підготовки законопроектів експертів та представників бізнесу.

"На одному засіданні достатньо обговорити концепцію, куди ми рухаємося. Тоді ви побачите всіх, хто буде підтримувати запропоноване рішення. Відповідно, всі сядуть, допоможуть написати цей проєкт, і нададуть можливість його прийняти", - сказав Єрашов.

Як відомо, зараз у країні діє закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Він передбачає визначення розміру пенсій за формулою в залежності від робочою стажу, розміру окладу на ін. Також у нас існує трирівнева система пенсійного забезпечення, але в реальності рівнів тільки два: солідарна система, яка покриває 99% виплат, та недержавні пенсійні фонди.

Автор: Анастасія Потіха
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Хаха, держи карман шире!
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26.11.2020 15:59 Відповісти
Ага, "реформа", пройдет 40 лет, де пенсия? А хз, наверно папередники папередников украли.
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26.11.2020 16:10 Відповісти
Відраховувати кошти невідомо куди, а підкінець отримати в кращому випадку "середню по країні"? Нафіг треба?
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26.11.2020 16:19 Відповісти
Бизнес в Украине вообще не любит налоговой нагрузки - минимизация дохода, зарплата в конверте, неоформленные работяги, в лучшем случае - на испытательном сроке, завезти айфоны контробандой под видом резинок от трусов, а продавать по цене трёх-пожалуйста, развести бензин присадкой - продать как ультра без проблем,выпаривать вьетнамские Nike по цене оригинала х2- не вопрос...Чек за покупку? Нееее, не слышали или терминал не работает! Шта? Почему так дорого? - Дык доллар дорожает! Почему когда доллар дешевле все равно дорого?- Дык риски что будет дорожать!
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26.11.2020 16:29 Відповісти
А в чем смысл у нас в стране платить налоги?
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26.11.2020 16:35 Відповісти
Ты троль конченный,мне не отвечай,презек.
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26.11.2020 19:59 Відповісти
 
 