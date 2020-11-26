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На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Общество

На портале

Министерство цифровой трансформации добавило профиль избирателя в электронный кабинет гражданина на портале "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там указано, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина доступны данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.

Пользователи портала "Дія" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Дія" доступно цифровое свидетельство о рождении ребенка, - глава Минцифры Федоров

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Избиратель Зели- в профиль:
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
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26.11.2020 17:00
+5
а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
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26.11.2020 17:10
+4
баба да, баба да)))
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26.11.2020 17:11
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дальше и избирать д|я будет за вас
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26.11.2020 16:57 Ответить
После голосования там будет видно, за кого голосовал. Очень удобно для власти.
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26.11.2020 16:58 Ответить
Ну если почитать текст, то до голосования дело пока не дошло
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26.11.2020 17:04 Ответить
Избиратель Зели- в профиль:
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
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26.11.2020 17:00 Ответить
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1033
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26.11.2020 17:06 Ответить
а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
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26.11.2020 17:10 Ответить
баба да, баба да)))
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26.11.2020 17:11 Ответить
А тем временем в петициях на сайте Президента можно авторизоваться ТОЛЬКО с помощью электронной подписи)))
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26.11.2020 17:07 Ответить
Вже днів 10 так
Я сам 2 роки тому по номеру ІПН (РНОКПП) реєструвався, без всяких електронних підписів, тепер зайти на сайт не може
Думаю, ще трохи і на сайт петицій можна буде тільки через дію заходити
Фільтрують людей.

Скоро там найбільш уплрроті антидержавними залишаться
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26.11.2020 17:37 Ответить
Дія перший в світі додаток де платять гроші щоб НЕ реєструватись)
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26.11.2020 17:09 Ответить
Слава Богу! К окончанию выборов они проснулись. Велики чудеса твои, Господи.
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26.11.2020 17:38 Ответить
У кого то работает? У меня нет
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26.11.2020 18:33 Ответить
народ Вы *****..е ? Жесть просто .... работает не работает страна дятлов..
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26.11.2020 19:15 Ответить
Ще б вибори в смартфоні , через додаток "Дія" запровадити . Бо сама пенсія на дільницях , 65+ . Молодь не хоче заражатися , гаяти час і вистоювати в чергах . Та й мішки з макулатурою волочити в Київ з усієї України - це дикунство повне , 19 століття . Члени комісій сплять на цих мішках у коридорах . Жах .
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26.11.2020 20:17 Ответить
 
 