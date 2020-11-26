На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство цифровой трансформации добавило профиль избирателя в электронный кабинет гражданина на портале "Дія".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там указано, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина доступны данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.
Пользователи портала "Дія" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.
Топ комментарии
+5 Zelya Vsyo
показать весь комментарий26.11.2020 17:00
+5 Bogdan_
показать весь комментарий26.11.2020 17:10
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий26.11.2020 17:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Я сам 2 роки тому по номеру ІПН (РНОКПП) реєструвався, без всяких електронних підписів, тепер зайти на сайт не може
Думаю, ще трохи і на сайт петицій можна буде тільки через дію заходити
Фільтрують людей.
Скоро там найбільш уплрроті антидержавними залишаться