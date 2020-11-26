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На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На порталі

Міністерство цифрової трансформації додало профіль виборця до електронного кабінету громадянина на порталі "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба  відомства.

Там зазначено, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні дані про реєстрацію, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу "Дія" зможуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу і знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося.

Також читайте: У додатку "Дія" є цифрове свідоцтво про народження дитини, - глава Мінцифри Федоров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Избиратель Зели- в профиль:
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
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26.11.2020 17:00
+5
а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
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26.11.2020 17:10
+4
баба да, баба да)))
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26.11.2020 17:11
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дальше и избирать д|я будет за вас
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26.11.2020 16:57 Відповісти
После голосования там будет видно, за кого голосовал. Очень удобно для власти.
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26.11.2020 16:58 Відповісти
Ну если почитать текст, то до голосования дело пока не дошло
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26.11.2020 17:04 Відповісти
Избиратель Зели- в профиль:
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
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26.11.2020 17:00 Відповісти
На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 1033
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26.11.2020 17:06 Відповісти
а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
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26.11.2020 17:10 Відповісти
баба да, баба да)))
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26.11.2020 17:11 Відповісти
А тем временем в петициях на сайте Президента можно авторизоваться ТОЛЬКО с помощью электронной подписи)))
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Вже днів 10 так
Я сам 2 роки тому по номеру ІПН (РНОКПП) реєструвався, без всяких електронних підписів, тепер зайти на сайт не може
Думаю, ще трохи і на сайт петицій можна буде тільки через дію заходити
Фільтрують людей.

Скоро там найбільш уплрроті антидержавними залишаться
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26.11.2020 17:37 Відповісти
Дія перший в світі додаток де платять гроші щоб НЕ реєструватись)
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26.11.2020 17:09 Відповісти
Слава Богу! К окончанию выборов они проснулись. Велики чудеса твои, Господи.
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26.11.2020 17:38 Відповісти
У кого то работает? У меня нет
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26.11.2020 18:33 Відповісти
народ Вы *****..е ? Жесть просто .... работает не работает страна дятлов..
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26.11.2020 19:15 Відповісти
Ще б вибори в смартфоні , через додаток "Дія" запровадити . Бо сама пенсія на дільницях , 65+ . Молодь не хоче заражатися , гаяти час і вистоювати в чергах . Та й мішки з макулатурою волочити в Київ з усієї України - це дикунство повне , 19 століття . Члени комісій сплять на цих мішках у коридорах . Жах .
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26.11.2020 20:17 Відповісти
 
 