На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації додало профіль виборця до електронного кабінету громадянина на порталі "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Там зазначено, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні дані про реєстрацію, адресу голосування та адресу виборчої комісії.

Користувачі порталу "Дія" зможуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу і знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося.

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