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На порталі "Дія" створено профіль виборця, - Мінцифри
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерство цифрової трансформації додало профіль виборця до електронного кабінету громадянина на порталі "Дія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Там зазначено, що завдяки взаємодії з Державним реєстром виборців в електронному кабінеті громадянина доступні дані про реєстрацію, адресу голосування та адресу виборчої комісії.
Користувачі порталу "Дія" зможуть швидко перевірити себе у списку виборців і дізнатися правильну виборчу адресу і знайти всю інформацію про вибори, якщо запрошення на вибори загубилося.
Топ коментарі
+5 Zelya Vsyo
показати весь коментар26.11.2020 17:00
+5 Bogdan_
показати весь коментар26.11.2020 17:10
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.11.2020 17:11
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Будь ласка, зачекайте...
Я сам 2 роки тому по номеру ІПН (РНОКПП) реєструвався, без всяких електронних підписів, тепер зайти на сайт не може
Думаю, ще трохи і на сайт петицій можна буде тільки через дію заходити
Фільтрують людей.
Скоро там найбільш уплрроті антидержавними залишаться