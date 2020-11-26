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Новости Политика Украины
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Киевская область (3539) облсовет (535) подкуп (597) Слуга народа (2548) Корниенко (651) За Майбутнє (26)

Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат

Партия "Слуга народа" утверждает, что кандидат от партии "За майбутнє" Москаленко пытался подкупить депутатов Киевского облсовета, чтобы те проголосовали за его кандидатуру.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Слуги народа" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая "слуг народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил первый заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко.

Голосование за кандидата на должность главы Киевского областного совета состоялось в среду, 25 ноября. От СН выдвинули Александра Склярова, который сейчас является первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации. В свою очередь, Ярослав Москаленко претендовал на должность от партии "За майбутнє".

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Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов.

Повторное голосование запланировано на пятницу.

Автор: Ольга Лузан
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ніколи ж такого не було.... і тут знову Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4340
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26.11.2020 21:40 Ответить
хто би вищав...
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26.11.2020 21:42 Ответить
Жаба з гадюкою)
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26.11.2020 21:58 Ответить
Вот Удивил! Все вы скупаете, потому до сих пор и не можете дебет с кредитом по выборам свести. США посчитала голоса! А у нас до сих пор торги идут.
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26.11.2020 22:01 Ответить
Гнида редкая этот Москаленко... тюрма давно плачет...
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26.11.2020 22:02 Ответить
Тоже самое в Харькове делает Райнин по выборам в облсовет
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27.11.2020 07:15 Ответить
 
 