Кандидат "За майбутнє" Москаленко пытался скупать голоса на выборах главы облсовета, - "слуга народа" Корниенко
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Партия "Слуга народа" утверждает, что кандидат от партии "За майбутнє" Москаленко пытался подкупить депутатов Киевского облсовета, чтобы те проголосовали за его кандидатуру.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице "Слуги народа" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы возмущены информацией о возможных попытках подкупа голосов депутатов Киевского областного совета кандидатом на должность ее руководителя Ярославом Москаленко. Для нас политическая коррупция является абсолютно неприемлемой. Призываем все политсилы, включая "слуг народа", не прибегать к нечестным методам борьбы", - заявил первый заместитель главы фракции СН в Верховной Раде Александр Корниенко.
Голосование за кандидата на должность главы Киевского областного совета состоялось в среду, 25 ноября. От СН выдвинули Александра Склярова, который сейчас является первым заместителем председателя Киевской облгосадминистрации. В свою очередь, Ярослав Москаленко претендовал на должность от партии "За майбутнє".
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Ни одному из кандидатов не хватило необходимого минимума поддержки - 43 голосов.
Повторное голосование запланировано на пятницу.
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