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Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще 25 числа, недавно, мы закрыли ведомости на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено. Никакой задержки, кстати, ни по одной социальной выплате нет. Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - заявила Лазебная.

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Топ комментарии
+11
При Порошенко даже в 2014 тяжолом году не было даже такой речи, а тут если уж пошли такие разговорчики, как говорица дымом запахло..ждите огня.
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27.11.2020 08:58
+9
то есть своевременная выплата пенсий теперь считается хорошей новостью?
слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года: "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
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27.11.2020 08:54
+8
вот плин наголосовали себе приколов, значит подкатили уже до той отметки когда надо думать смогут ли выплатить пенсии и то что смогут выплатить подносит как успех - ведь прикольно, не находите.
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27.11.2020 08:54
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Как-то нарягает. Правда, зеленые?
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27.11.2020 08:51 Ответить
А за январь-будь что будет. Лазебная только за декабрь "зуб даёт". Без паники.
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27.11.2020 08:53 Ответить
Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9372
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27.11.2020 09:25 Ответить
то есть своевременная выплата пенсий теперь считается хорошей новостью?
слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года: "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
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27.11.2020 08:54 Ответить
Звичайно, не якийсь там. Калібрований, відбірний. Мегапопуліст.
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27.11.2020 09:12 Ответить
вот плин наголосовали себе приколов, значит подкатили уже до той отметки когда надо думать смогут ли выплатить пенсии и то что смогут выплатить подносит как успех - ведь прикольно, не находите.
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27.11.2020 08:54 Ответить
це перемога Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная - Цензор.НЕТ 3838
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27.11.2020 08:54 Ответить
При Порошенко даже в 2014 тяжолом году не было даже такой речи, а тут если уж пошли такие разговорчики, как говорица дымом запахло..ждите огня.
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27.11.2020 08:58 Ответить
Ну а 2015 обложили пенсии налогом и урезали работающим пенсионерам. Так что у этих есть резерв для "говоритца и огня".
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27.11.2020 09:41 Ответить
Вот это достижение!
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27.11.2020 08:58 Ответить
Зе-сранью для зе-холуев информация, о том, что выплата пенсий за декабрь будет без задержек, подается как достижение. Бугагагагагагагага!!!!
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27.11.2020 09:07 Ответить
бюджет пустий заявили самі зезені,міністр фінансів каже що надходження перевисять план на 10%,депутати від зе кажуть що зарплати піднімати не будутьбо грошей тільки на некасаемі статті хватае,кому вірити,то що з фінасами колапс це видно валютні резерви котрі зібрав Порошенко 28 мільярдів доларів тануть на очах,інфляція зашкалюе,якщо включать печатний станок це буде останній крок до кінця безлаберної і непрофечійної влади
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27.11.2020 09:09 Ответить
І закінчаться теж без затримок? Чи хто не встиг, той запізнився? Вам віри немає. Ви, блітюн, коміки не лише на сцені, а й по життю. "Масовікі- затєйнікі", блін. Моя знайома сусідка-пенсіонерка, 92 роки почала скуповувати сіль, цукор, сірники і сушити сухарі. І це не жарт. Каже, що таку ситуацію бачила перед приходом перших і других світів. Каже, що одні гуляли, наче останній раз, а інші їсти не дуже мали що. Правда, коли саюовіти прийшли, то мало що змінилося. Лише ті, що гуляли - успішно виїхали на Захід, а їсти і далі не було що.
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27.11.2020 09:09 Ответить
зє даже на новий рік ліктрічество не перекриє, не то шо барига... барига про таке й подумати не міг, а 73процентнику все по плечу... тобто по йуху
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27.11.2020 09:11 Ответить
Врёт! это документ, между прочим
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27.11.2020 09:13 Ответить
Украинцы богаче стали, за один доллар они могут купить больше новых украинских денег Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1175
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27.11.2020 09:13 Ответить
Моліться, пенси, щастя сльози --- в майку,
Ваш членограй ще не обрізав вашу пайку!
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27.11.2020 09:16 Ответить
Ви обережніше зі словом "обрізав", можна по-різному зрозуміти.
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27.11.2020 10:50 Ответить
Кто там поливает на нашего презедента за проваленную экономику? Пенсии выплатят вовремя-разве это не перемога? Порохоботам наверное и сказать нечего....
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27.11.2020 09:21 Ответить
тем более указан даже месяц за который вовремя
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27.11.2020 09:30 Ответить
Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - шах и мат порохоботы,да?
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27.11.2020 09:28 Ответить
Дурачкам не понять, что такое включение печатного станка и гипперинфляция.
Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна - Цензор.НЕТ 3817
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27.11.2020 09:47 Ответить
твердо и четко (с)
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27.11.2020 09:29 Ответить
Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. А ведь всего год назад правительство изымало деньги ПФ на другие нужды ...

tZE: Хроника одного президента (timeze2019.blogspot.com)
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27.11.2020 09:45 Ответить
А после 11?
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27.11.2020 10:05 Ответить
В лучшем случае - медвежья лапа и то не для всех.
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27.11.2020 10:46 Ответить
Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. А ведь всего год назад правительство изымало деньги ПФ на другие нужды ...
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27.11.2020 10:56 Ответить
Лжет,соц.выплаты по уходу уже не платят с октября
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27.11.2020 11:30 Ответить
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...
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28.11.2020 03:48 Ответить
Интересно, а если пенсия была 5000 или 10000 грн, как она изменится? Или опять уравниловка по-коммунистически???
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02.01.2021 19:50 Ответить
 
 