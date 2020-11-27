Виплати пенсій за грудень розпочнуться без затримок, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що 4 грудня виплата пенсій розпочнеться без затримок.

Про це вона сказала в ефірі програми "Право на владу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще 25 числа, нещодавно, ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсії. Все буде забезпечено. Жодної затримки, до речі, щодо жодної соціальної виплати немає. Немає чого хвилюватися і немає чого сіяти паніку серед людей", - заявила Лазебна.

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