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Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

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По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - эпидситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники.
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Топ комментарии
+34
заодно и малый бизнес со средним до той же отметки...
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27.11.2020 10:07
+22
Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює. ДО НУЛЯ Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 1987

Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".

До нуля захворюваність ковідом зведе лише відмова від тестування людей фальшивими тестами та встановлення брехливих діагнозів на їх підставі.
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27.11.2020 10:10
+20
1.полный локдаун уже был весной этого года с марта по май
Короновирус не исчез за время полного локдауна в Украине и сейчас не исчезнет, а только увеличится.
ВВП упало на 15% за время полного локдауна весной, промпроизводство снизилось. Экономика упала.
И только полный дибил будет утверждать, что экономика будет расти во время локдауна, то есть на белое говорить чёрное и наоборот.
2. Бездельников, шарлатанов, воров и коррупиционеров из правительства ничто не заставит лучше работать, потому что по определению, они не могут работать на благо людей.
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27.11.2020 10:15
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Цей ідійот вірить статистиці Китаю? Тільки там з квітня місяця немає ковіду.
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27.11.2020 15:08 Ответить
помниться и карантин выходного дня должен был как-то снизить показатели заболеваемости..
теория не всегда подтверждается практикой...
опять же...все надо делать во-время !!!
время растыривать деньги на камни и асфальт - и время пожинать плоды преступной халатности, непрофессионализма и нецелевого использования денег ковидного фонда
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27.11.2020 16:52 Ответить
Скільки ще ці дятли будуть керувати, коли цей прикол скінчиться, сил немає цей паралельний світ споглядати
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27.11.2020 19:09 Ответить
ну и 3.14здуняра!!!
врет и не краснеет.
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27.11.2020 19:56 Ответить
сначала всех недоумков нужно отловить и изолировать а лучше отстрелять
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27.11.2020 19:58 Ответить
А что за специальность у этого степашки, он что медакадемию заканчивал, или медучилище, или какие-то курсы проходил, а может зе просто с улицы его пригласил в своё окружение???
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27.11.2020 20:10 Ответить
Министр здравоохранения дебил , во время пандемии , это даже не катастрофа , для страны , это полный тренцец.
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27.11.2020 21:16 Ответить
серьезно?!!!
а заодно и малый бизнес помножит на ноль
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27.11.2020 22:04 Ответить
Враньё, уже масса локдаунови была проводитсяна данный момент в других странах, но нигде не случилось падение до нуля. Люди месяцами сидели под домашним арестом, а заражения продолжались.
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27.11.2020 23:17 Ответить
Ідіот.
Робили вже локдауни у різних країнах.
Помогло ?
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28.11.2020 00:46 Ответить
Дак в том то и дело что помогло. Многие страны которые ввели жесткий карантин месяц назад уже ослабляют его или готовятся к ослаблению.
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28.11.2020 08:42 Ответить
а цей міністр може пояснити, чому вірус не здох ще після першого закриття цієї весни???
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28.11.2020 00:49 Ответить
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