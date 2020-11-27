Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що запровадження локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19. Це може звести захворюваність до нуля.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з іншого боку - треба рахуватися з економічною точкою зору.

"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив він.

За його словами, існують передумови для запровадження жорсткого карантину - епідситуація і навантаження на медичну систему. Степанов зазначив, в Міністерстві охорони здоров'я викликають побоювання новорічні свята.

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