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Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Локдаун зведе до нуля захворюваність на COVID-19 в Україні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що запровадження локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19. Це може звести захворюваність до нуля.

Про це він розповів на онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, з іншого боку - треба рахуватися з економічною точкою зору.

"З точки зору епідеміології, запровадження жорсткого карантину і розрив повністю ланцюга передачі хвороби, тобто зведення практично до нуля спілкування між людьми, це найкращий спосіб, з точки зору епідеміології, для зменшення захворюваності COVID-19, ну практично її можна звести до нуля", - заявив він.

За його словами, існують передумови для запровадження жорсткого карантину - епідситуація і навантаження на медичну систему. Степанов зазначив, в Міністерстві охорони здоров'я викликають побоювання новорічні свята.

Також читайте: Кабмін навряд чи змінюватиме карантинну політику до середи, - Немчінов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
заодно и малый бизнес со средним до той же отметки...
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27.11.2020 10:07
+22
Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює. ДО НУЛЯ Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 1987

Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".

До нуля захворюваність ковідом зведе лише відмова від тестування людей фальшивими тестами та встановлення брехливих діагнозів на їх підставі.
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27.11.2020 10:10
+20
1.полный локдаун уже был весной этого года с марта по май
Короновирус не исчез за время полного локдауна в Украине и сейчас не исчезнет, а только увеличится.
ВВП упало на 15% за время полного локдауна весной, промпроизводство снизилось. Экономика упала.
И только полный дибил будет утверждать, что экономика будет расти во время локдауна, то есть на белое говорить чёрное и наоборот.
2. Бездельников, шарлатанов, воров и коррупиционеров из правительства ничто не заставит лучше работать, потому что по определению, они не могут работать на благо людей.
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27.11.2020 10:15
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Цей ідійот вірить статистиці Китаю? Тільки там з квітня місяця немає ковіду.
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27.11.2020 15:08 Відповісти
помниться и карантин выходного дня должен был как-то снизить показатели заболеваемости..
теория не всегда подтверждается практикой...
опять же...все надо делать во-время !!!
время растыривать деньги на камни и асфальт - и время пожинать плоды преступной халатности, непрофессионализма и нецелевого использования денег ковидного фонда
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27.11.2020 16:52 Відповісти
Скільки ще ці дятли будуть керувати, коли цей прикол скінчиться, сил немає цей паралельний світ споглядати
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27.11.2020 19:09 Відповісти
ну и 3.14здуняра!!!
врет и не краснеет.
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27.11.2020 19:56 Відповісти
сначала всех недоумков нужно отловить и изолировать а лучше отстрелять
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27.11.2020 19:58 Відповісти
А что за специальность у этого степашки, он что медакадемию заканчивал, или медучилище, или какие-то курсы проходил, а может зе просто с улицы его пригласил в своё окружение???
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27.11.2020 20:10 Відповісти
Министр здравоохранения дебил , во время пандемии , это даже не катастрофа , для страны , это полный тренцец.
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27.11.2020 21:16 Відповісти
серьезно?!!!
а заодно и малый бизнес помножит на ноль
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27.11.2020 22:04 Відповісти
Враньё, уже масса локдаунови была проводитсяна данный момент в других странах, но нигде не случилось падение до нуля. Люди месяцами сидели под домашним арестом, а заражения продолжались.
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27.11.2020 23:17 Відповісти
Ідіот.
Робили вже локдауни у різних країнах.
Помогло ?
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28.11.2020 00:46 Відповісти
Дак в том то и дело что помогло. Многие страны которые ввели жесткий карантин месяц назад уже ослабляют его или готовятся к ослаблению.
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28.11.2020 08:42 Відповісти
а цей міністр може пояснити, чому вірус не здох ще після першого закриття цієї весни???
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28.11.2020 00:49 Відповісти
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