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Кабмін навряд чи змінюватиме карантинну політику до середи, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін навряд чи змінюватиме карантинну політику до середи, - Немчінов

Кабінет Міністрів України до наступної середи навряд чи ухвалюватиме рішення про запровадження інших карантинних заходів або про скасування карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми продовжуватимемо чи змінюватимемо карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію і порівнює з прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді і в профільних міністерствах, насамперед у МОЗ. Є й пропозиції, які будуть виноситися на засідання уряду", - розповів Немчінов.

За словами міністра, за підсумками аналізу трьох тижнів карантину вихідного дня буде ухвалюватися відповідне рішення.

"Всі ми стежимо за щоденними даними про захворюваність і можемо проаналізувати, наскільки крива зростала протягом декількох тижнів", - додав Немчінов.

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Автор: Наталя Джума
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Кабмин вряд ли будет менять карантинную политику до среды, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6567
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27.11.2020 10:05 Відповісти
Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює.

Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".
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27.11.2020 10:08 Відповісти
Очень зря
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27.11.2020 10:23 Відповісти
 
 