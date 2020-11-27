Кабмін навряд чи змінюватиме карантинну політику до середи, - Немчінов

Кабінет Міністрів України до наступної середи навряд чи ухвалюватиме рішення про запровадження інших карантинних заходів або про скасування карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Не думаю, що до середи взагалі якісь рішення будуть ухвалені щодо того, як ми продовжуватимемо чи змінюватимемо карантинну політику. Паралельно працює секретаріат РНБО, який дуже активно моніторить ситуацію і порівнює з прогнозами, які були, паралельно працюють аналітичні центри при уряді і в профільних міністерствах, насамперед у МОЗ. Є й пропозиції, які будуть виноситися на засідання уряду", - розповів Немчінов.

За словами міністра, за підсумками аналізу трьох тижнів карантину вихідного дня буде ухвалюватися відповідне рішення.

"Всі ми стежимо за щоденними даними про захворюваність і можемо проаналізувати, наскільки крива зростала протягом декількох тижнів", - додав Немчінов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов