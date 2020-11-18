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Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов

Кабмін ухвалив постанову про оновлення показників для експериментального проєкту з моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних і міських державних адміністрацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міністра Кабміну Олега Немчінова, оцінку планують проводити щоквартально за оновленим переліком критеріїв ефективності.

"Акт підготовлено з метою актуалізації переліку показників ефективності діяльності голів місцевих державних адміністрацій, визначення їх управлінської ефективності, спостереження за процесом ефективності виконання повноважень, покладених на обласні державні адміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Програми діяльності Кабінету Міністрів України", - написав міністр.

Результати моніторингу та оцінювання будуть аналізувати, зводити та оприлюднювати.

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Зачем? Спотыкаться народ меньше станет? Или кислороду станет больше? Симуляция деятельности - это плохая идея.
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18.11.2020 22:38 Відповісти
С такой гарей только "оценивать работу"...
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18.11.2020 22:39 Відповісти
*харей
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18.11.2020 22:39 Відповісти
Очінь умний украЬІнЬІц.
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18.11.2020 23:03 Відповісти
По кількості нових "підборідь" та товщини пики керівника???
Стандартом буде розмір шайби міністра... Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4137
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18.11.2020 22:39 Відповісти
А сам кабмин поработать не хочет?оценивать работу чинуш будет избиратель,а чинушки оценивающие чинушек нам на фиг не нужны.
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18.11.2020 22:43 Відповісти
да нет...избиратель может оценивать только назначателей чинуш...если сможет.и если захочет. Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3163
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18.11.2020 22:51 Відповісти
поквартально...значит до 95 квартала еще не скоро доберутся Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7139
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18.11.2020 22:50 Відповісти
Ох и РЫЛО(((
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18.11.2020 23:02 Відповісти
Єта у ніхь лєцо такова разьмєру...
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18.11.2020 23:04 Відповісти
Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать (имеется ввиду обналичивать) отчет, - Немчинов Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3402
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19.11.2020 08:50 Відповісти
 
 