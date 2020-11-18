Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов

Кабмін ухвалив постанову про оновлення показників для експериментального проєкту з моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних і міських державних адміністрацій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram міністра Кабміну Олега Немчінова, оцінку планують проводити щоквартально за оновленим переліком критеріїв ефективності.

"Акт підготовлено з метою актуалізації переліку показників ефективності діяльності голів місцевих державних адміністрацій, визначення їх управлінської ефективності, спостереження за процесом ефективності виконання повноважень, покладених на обласні державні адміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та Програми діяльності Кабінету Міністрів України", - написав міністр.

Результати моніторингу та оцінювання будуть аналізувати, зводити та оприлюднювати.

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