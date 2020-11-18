Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов
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Кабмин принял постановление об обновлении показателей для экспериментального проекта по мониторингу и оценке эффективности деятельности глав областных и городских государственных администраций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram министра Кабмина Олега Немчинова, оценку планируют проводить ежеквартально по обновленному перечню критериев эффективности.
"Акт подготовлен с целью актуализации перечня показателей эффективности деятельности глав местных государственных администраций, определения их управленческой эффективности, наблюдения за процессом эффективности исполнения полномочий, возложенных на областные государственные администрации в соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях" и Программы деятельности Кабинета Министров Украины", - написал министр.
Результаты мониторинга и оценивания будут анализировать, сводить и обнародовать.
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