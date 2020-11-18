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Новости Политика Украины
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Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов

Кабмин принял постановление об обновлении показателей для экспериментального проекта по мониторингу и оценке эффективности деятельности глав областных и городских государственных администраций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram министра Кабмина Олега Немчинова, оценку планируют проводить ежеквартально по обновленному перечню критериев эффективности.

"Акт подготовлен с целью актуализации перечня показателей эффективности деятельности глав местных государственных администраций, определения их управленческой эффективности, наблюдения за процессом эффективности исполнения полномочий, возложенных на областные государственные администрации в соответствии с Законом Украины "О местных государственных администрациях" и Программы деятельности Кабинета Министров Украины", - написал министр.

Результаты мониторинга и оценивания будут анализировать, сводить и обнародовать.

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Автор: Анна Судак
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Зачем? Спотыкаться народ меньше станет? Или кислороду станет больше? Симуляция деятельности - это плохая идея.
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18.11.2020 22:38 Ответить
С такой гарей только "оценивать работу"...
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18.11.2020 22:39 Ответить
*харей
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18.11.2020 22:39 Ответить
Очінь умний украЬІнЬІц.
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18.11.2020 23:03 Ответить
По кількості нових "підборідь" та товщини пики керівника???
Стандартом буде розмір шайби міністра... Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4137
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18.11.2020 22:39 Ответить
А сам кабмин поработать не хочет?оценивать работу чинуш будет избиратель,а чинушки оценивающие чинушек нам на фиг не нужны.
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18.11.2020 22:43 Ответить
да нет...избиратель может оценивать только назначателей чинуш...если сможет.и если захочет. Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 3163
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18.11.2020 22:51 Ответить
поквартально...значит до 95 квартала еще не скоро доберутся Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7139
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18.11.2020 22:50 Ответить
Ох и РЫЛО(((
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18.11.2020 23:02 Ответить
Єта у ніхь лєцо такова разьмєру...
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18.11.2020 23:04 Ответить
Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать (имеется ввиду обналичивать) отчет, - Немчинов Кабмін щокварталу оцінюватиме роботу голів облдержадміністрацій та оприлюднюватиме звіт, - Немчінов - Цензор.НЕТ 3402
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19.11.2020 08:50 Ответить
 
 