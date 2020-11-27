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Кабмин вряд ли будет менять карантинную политику до среды, - Немчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин вряд ли будет менять карантинную политику до среды, - Немчинов

Кабинет Министров Украины до следующей среды вряд ли будет принимать решение о введении других карантинных мер или об отмене карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику. Параллельно работает секретариат СНБО, который очень активно мониторит ситуацию и сравнивает с прогнозами, которые были, параллельно работают аналитические центры при правительстве и в профильных министерствах, в первую очередь в Минздраве. Есть и предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", - рассказал Немчинов.

По словам министра, по итогам анализа трех недель карантина выходного дня будет приниматься соответствующее решение.

"Все мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько кривая росла в течение нескольких недель", - добавил Немчинов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кабмин вряд ли будет менять карантинную политику до среды, - Немчинов - Цензор.НЕТ 6567
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27.11.2020 10:05 Ответить
Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює.

Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".
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27.11.2020 10:08 Ответить
Очень зря
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27.11.2020 10:23 Ответить
 
 