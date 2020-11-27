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Новости Общество
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Тарифы на электроэнергию (1906) электроэнергия (763)

ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения

Новости Цензор.НЕТ Общество

ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения

Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже несут угрозу для безопасной работы АЭС.

Об этом говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине. "НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку... Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомные станции", - говорится в отчете.

В отчете говорится, что при существующая несовершенная модель, по которой государственные компании "Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
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Топ комментарии
+49
..а зарплаты выровнять не призвал ?
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27.11.2020 11:25
+30
И почему это ахметов теперь звучит как -Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза
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27.11.2020 11:34
+27
ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 317
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27.11.2020 11:26
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Правила форума Совет форумчан
..а зарплаты выровнять не призвал ?
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27.11.2020 11:25 Ответить
Заяви ЄС потрібно лишити без розгляду.
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27.11.2020 11:28 Ответить
То чому? 😮 А як же транш? Без нього зебілам звізда. Докерувалися! Ти мав би аплодувати, товаришу Ляшенко!
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27.11.2020 11:36 Ответить
Без траншів обійдемось, не така вже потреба в тих траншах. Просто владі прийдеться більше попрацювати і скоротити витрати і перенести їх на наступний рік.
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27.11.2020 11:39 Ответить
Дійсно! Нащо бо там транші? Це інші залишаться без грошей, а вам Єрмак завжди віддасть. Навіть останнє з б'юджету. Оно, ще мобілізацію оголосив. Івнових з Лєщенками не вистачає про перемоги розповідати. А замість траншу можна податком квартиру на 30 квадратів обкласти, котів з собаками, право дихати наприклад. Щоб вам, балаболам вистачило.
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27.11.2020 13:48 Ответить
Без траншів менше вкрадуть олігархи та чиновники, менти та судді!
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27.11.2020 14:11 Ответить
Дурень ти. 😊 Та вся братва краде з податків. Транші жорстко контролюються зокрема фінансовою розвідкою США. Тому транші не розкрадаються - розкрадаються те, що заробляється всередині країни. Зокрема на митницях. Тому крадії і органвзовують таких, як ти, щоб позбутися опіки міжнародних фінансових інституцій ікра ти вже безбоязно. А для цього тобі у голову закладають тезу, що транші можуть розікрасти. 😊
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27.11.2020 15:19 Ответить
Транші МВФ йдуть на збільшення золотовалютних резервів НБУ, а потім на розмір збільшення цих золотовалютних резервів уряд випускає ОДВП, гроші від розміщення яких і розкрадаються мафією та олігархами, бо ці гроші поступають в бюджет на різноманітні програми допомоги та підтримки, то шахтарів, то медиків, то педиків, то від пожеж, то від повеней і далі на місцях це вже списується на невиконані роботи і розпихується по кишеням місцевої мафії.
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27.11.2020 15:24 Ответить
Так, транші йдуть на різноманітні цільові програми. Гроші аідслідковуються і за їх використання вимагають звіту.. Тому всі причетні до їх розкрадання потрапляють на олівець до фінансової розвідки і їх виловлюють по всьому світу. Тому не позпоясюджуй дурню.
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27.11.2020 16:32 Ответить
Може Ляшко? ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 3805
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27.11.2020 11:40 Ответить
Во-во, практически мои мысли. Сначала помогите МАТЕРИАЛЬНО не свалиться в дефолт и выровнять доходы населения до вашего, западного, уровня, а потом уж требуйте выравнивать цену на энергоносители ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ вровень с вашими.
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27.11.2020 11:29 Ответить
Помогали и помогают. Но мудрый нарИд решил:
- это медленно и долго!

И прогнали барыгу!!)))
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27.11.2020 11:46 Ответить
і правильно зробив,а ти молодець!
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27.11.2020 12:02 Ответить
В общем случае - да, правильно, должны откушать.
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27.11.2020 12:05 Ответить
В этой стране экономические законы не работают. Выровняют зарплаты - значит влупят хлеб по 500 гривен.
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27.11.2020 11:30 Ответить
"... І мілость к падшім прізивал..." А.С.Пушкін.
То зебам втирали, що за Порошенка були тарифи дакоівські? Брехали! Правда, питання по зняття субсидіюяання тоді чомусь не виникало.
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27.11.2020 11:34 Ответить
Так это не Зельцман брехливый тарифы поднимает, а ЕС?! Ну, тогда Зельцмана на второй срок Презедентом - гаризонты покращання уже видны. А, что такое гаризонт, мы все прекрасно знаем, кроме тех 73%.
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27.11.2020 11:37 Ответить
Зарплати штучно неможливо збільшувати. Відразу виростуть ціни. Тому, те, що ви пишите, дурня...
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27.11.2020 12:42 Ответить
а збільшувати штучно ціни це не дурня ?
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27.11.2020 13:08 Ответить
если так активно повышают минималку в богатой стране украине и планируют и дальше это делать ,то почему бы и не повысить цены на электричество??)))
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27.11.2020 13:53 Ответить
не хило ахмет Юрию откашлял)))
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27.11.2020 11:26 Ответить
ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 317
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27.11.2020 11:26 Ответить
ЗЕлохи чекають обіцянок-цяцянок.
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27.11.2020 11:29 Ответить
Підказую зебілам: То не Буба підійме розцінки, то ЄС наполягає на цьому.
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27.11.2020 11:28 Ответить
то всьо Порох бубочку підставляє, клятий
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27.11.2020 11:51 Ответить
А не пішов би той ЄС зі своїми закликами?!
Остогидли вже!
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27.11.2020 11:30 Ответить
Я думаю в ЕС и не в курсе этого обращения
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27.11.2020 11:34 Ответить
Тсс, за что стоял майдан
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27.11.2020 11:46 Ответить
і дальше по сценарію...Голобородько послав їх в жопу.
так зебіли
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27.11.2020 11:52 Ответить
Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил...это кто ? У него имени нет ?и что это за организация ? И почему в европе цены либо меньше наших , либо такие же ...статья реально заказная
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27.11.2020 11:30 Ответить
можно цифры цен которые "либо меньше наших , либо такие же"?
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27.11.2020 11:47 Ответить
Страна\Среднемесячный доход, грн\Тариф за 1 кВт*ч, грн\Соотношение, % при условии потребления 150 кВт в месяц (среднемесячный показатель для всех стран)
Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
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27.11.2020 13:35 Ответить
только по состоянию за 2019, за этот год еще нет отчетов
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27.11.2020 13:36 Ответить
Могли бы и ссылку на первоисточник дать. Больше похоже на сексуальную фантазию в отношении народа
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27.11.2020 11:33 Ответить
А почему ЕС не может, в Украине, поднять цены на электроэнергию? МВФ же поднимал, нам, цены на газ.
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27.11.2020 11:34 Ответить
И почему это ахметов теперь звучит как -Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза
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27.11.2020 11:34 Ответить
І не лише Ахметов, а також ще й брати Клюєви, Тинний, які наживаються на зеленому тарифі.
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27.11.2020 12:39 Ответить
Вчора вже вирівняли, залишилося затягнуть петлю на шиї.
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27.11.2020 11:36 Ответить
Міністр енергетики та захисту довкілля - Ольга Буславець!!!

Ху йз містер бойка? Жопавбок?
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27.11.2020 11:37 Ответить
Якщо при Пороху був тарифний геноцид, то при Віслюку як це правильно буде називатись - тарифне процвітання, тарифне народовладдя, тарифне сцання благодатною росою?
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27.11.2020 11:38 Ответить
когда наши мега-экономисты просят денег у проклятых буржуев, им обязательно задают вопрос: а чем вы, господа, будете отдавать? и тут летит фантазия: приватизируем это, отдадим это, ну и за газ начнем подороже брать, чтоб с долгами рассчитаться. ладно, говорят буржуи, подписываем договор и вот вам очередной миллиард евро. потом, когда деньги благополучно спи..ены, буржуи тыкают носом в договор и настаивают: приватизируйте! отдайте! цены повысьте! вы же сами это обещали! а наши пи..расы потом рассказывают о том, что мвф настаивает на повышении цен, скромно умалчивая о деталях. да насрать в европе на то, какая у нас цена газа или света.
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27.11.2020 11:39 Ответить
ну если взять млрд. и построить дороги, которые денег только жрут, а не приносят, то понятно шо отдавать будут лохи, которые уже через год после постройки дорог ноют: ыыы, опять ямы и надо денег на ремонт, а тут нам еще на газ подняли цены падлы
А если взять млрд. и построить завод (грубо) - то будет и отдать, и на дороги чет капнет еще.
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27.11.2020 12:17 Ответить
Читаємо уважно:
"НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей"
Тобто - УСІМА категоріями з ГЗК, меткомбінатами тощо. Але у статті залишилось тільки:
"Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку..."
А оті дрібні споживачі коломойського, ахметова тощо десь загубились...
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27.11.2020 11:39 Ответить
Конечно же ЕС или МВФ....вот наше руководство не виновато.Вот наши хотят понизить цену,а ЕС не дает....какой плохой ЕС))).
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27.11.2020 11:41 Ответить
т.е. не покрывает? Отпускная цена атомного электричества 52-53 копейки.
Заявление Миненерго о том, что 90 коп. не будут покрывать затраты на транспортировку вообще бред. Даже с нынешними зарплатами работников этой отрасли. Может зарплаты на энергорынке и премии нужно поурезать до украинских реалий?
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27.11.2020 11:42 Ответить
Они хотят рупь за транспортировку только (1,03грн.)
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27.11.2020 13:40 Ответить
Синоним выровнять - снизить? ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4993
Выровнять зарплаты - всегда снизить!
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27.11.2020 11:48 Ответить
А чорнобиль кого травить і за що? А пільги чорнобильцям хто платить європа чи українські платники податків.?
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27.11.2020 11:59 Ответить
А пільги чорнобильцям хто платить європа чи українські платники податків.?\\\\\\\

Ты бы помалкивал за Чернобыль, а то еще и будем платить за то шо на Аляске стадо оленей чихнуло из-за изотопа с Чернобыля. Это че, Европа взорвала ЧАЭС что-ли??? радуйся шо не приказали закрыть вообще все станции(пока что)
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27.11.2020 12:19 Ответить
Ти мене так не лякай бо я його теж не підривав і не будував та тільки труять мене і мою сімью,а на ті погрози я кер поклав разогм з європою і аляскою.
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27.11.2020 12:37 Ответить
рили?
а если санкций введут? мол - вы небезопасны, закрывайте станции, мы даже поможем.(хатынку купим для Зели, ну и миллиард дадим (кредита))
То же и с Я.О. - попробуй тогда оставь, или щас создай - при желании кору деревьев и траву только так бы хавали, и даже Киев с Пхеньяном стали бы - гарада-братьяваивале
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27.11.2020 12:45 Ответить
МЕНІ ПОКЕР НА ЇХ САНКЦІЇ.
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27.11.2020 12:51 Ответить
Наскільки я пам'ятаю тиждень тому ЄС закликала підняти тарифи для промисловості, мовляв вартість електрики в Україні вища за європейську і народ її сплачує. Чому зараз все перевернули з ніг на голову?
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27.11.2020 12:00 Ответить
Бо хтось ( я думаю знаєте ) щось запланував і зробив каламбур з інформацією, щоб "тупий народ" (зедебіли) повірив їм і сказав "Ах ви ж наші бідненькі сіроти, давайте ще піднімайте"
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27.11.2020 13:55 Ответить
Европейский союз и не знает, что в Украине идут веерные отключения электроэнергии по селам, скоро и до городов дойдёт
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27.11.2020 12:06 Ответить
Почему ЕС вмешивается во внутренний рынок Украины? Или Украина потеряла свой суверенитет?
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27.11.2020 12:22 Ответить
Ось загрозу безпеці роботи АЕС нинішні тарифи для населення точно не створюють, адже вони в кілька разів вищі за собівартість виробництва електроенергії на АЕС.
Насправді тарифи і для населення, і для промисловості тягнуть догори насамперед "зелена" енергетика з її явно спекулятивними тарифами (вони десь в 3 рази вищі за тарифи для споживачів) та певною мірою теплоенергетика (в неї при їснуючих тарифах рентабельність невелика, а хочеться ж побільше).
Щодо "непокриття навіть вартості доставки електроенергії від електростанцій до споживачів", то це "казочки для "дітей дошкільного віку": втрати електроенергії в понижуючому трансформаторі (зазвичай з 10 кВ лінії до 380/220 В споживачів) становлять пару відсотків, втрати в кабельних і повітряних високовольтних лініях (на нагрівання дротів) ще менші. Це "електротехніка" -- така собі галузь знань! При цьому мережі обслуговуються порівняно невеликим персоналом (відносно кількості електроенергії, яка мережами транспортується і вимірюється десятками мегаватт за годину для однієї високовольтної лінії), і відповідно витрати на його зарплатню теж мають бути порівняно невеликими.
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27.11.2020 12:31 Ответить
Шо це молодій команді так дорого стало транспортувати е/е?
Вони її машинами розвозять?
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27.11.2020 12:38 Ответить
Стоп, стоп, стоп...Це як..виходить ...Ціни піднять на електроенергію для населення і ціни піднять на транспортировкудля населення? Не зрозумів ..якась дурня *****. Ні ну дозволити виробникам продавати повищій ціні згоден тільки державним виробникам енергоатому особо . це державне підприемство...і повинно працювати для громадяні бути конкурентним ане загнаним в жопу як зараз...Чому скоротили кількість атомної енергії на ринку..? Щоб створити конкурентні умови на ринку енергетики ..? Хахаха Кому Старим чадящім і смердящім тепловим допотопним станціям Ахметова і іншіх зажравишимся алігархам..? Чудовий ***** ринок .. Создамоконкурентний ринок електроенергії і угробимо к едріням Український енергоатом...Браво...*****...От не розумію на Х продавали електростанціїї який бл.. дебіл це зробив..Ну ладно там Обленерго віддали в руки тварюк які країну доїли як корову..а тепер бл... енергоринок ..створюють поставщиків можна буде обирати...Та ідіть ви на Х.. яке будто ні хто не розуміє що до чого... оці енерго компанії бл...борються не за місто на ринку і покупця а за дотації з держави...чергова схема для дерібану бюджету і наших налогів..Я от ні коли не міг зрозуміти як по однім і тим же мережам різні проставщики можуть подавати енергію по різним цінам..Ця вся дурня ****** на якусь на..баловку...Особливо як зараз є Обл енерго обєднання які приватні..і зробили постачальників..що покращилось ХЗ...
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27.11.2020 12:43 Ответить
ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 8186
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27.11.2020 12:51 Ответить
Чому це поважний пан не закликає підняти зарплати, пенсії до рівня європейських?
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27.11.2020 13:05 Ответить
А гудок ему платит только за призывы больше ограбить народ.
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27.11.2020 13:24 Ответить
Граждане Украины призвали ЕС запретить украинским чиновникам продажу недвижимости и лечение в их клиниках.
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27.11.2020 13:18 Ответить
..."Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене...."

Кому они продают эл-гию ?? Конечным потребителям ? Нет конечно .
тут два варианта или у рыжего с беней есть проплаченные лоби в СЭС ЕС -что само по себе маловероятно , ...либо упоминание Секретариат Энергетического сообщества ЕС с требованиями "выровнять" полная туфта ...Скорее это желание ахметовской марионетки протянуть повышение тарифов для "хозяев" , а ни какого ЕС ...
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27.11.2020 13:27 Ответить
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%.

«На аукционе продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
Таким образом, 13 ноября Энергоатом недополучил около 60 млн грн уже с учетом рыночных скидок.
Перед этим, в среду 11 ноября, Энергоатом продал 37 тыс. МВт-ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на рынке на сутки вперед. Электроэнергия была продана Мариупольскому меткомбинату им. Ильича из группы Ахметова. На этой сделке Энергоатом недополучил около 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).
«Таким образом, только за два аукциона на одну недели Энергоатом Трейдинг недополучил более 65 млн грн», - пишут Наши гроші.
ММК им. Ильича входит в холдинг Метинвест, мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является компания Д. Трейдинг."
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27.11.2020 13:33 Ответить
А выровнять зарплаты и пенсии ЕС не призывал???)))
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27.11.2020 13:54 Ответить
а в єс в курсі що пенсія в Україні 60 євро на місяць
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27.11.2020 13:58 Ответить
Так у нас и так одна из самых высоких цен на электричество в Эвропе!
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27.11.2020 14:07 Ответить
Пока всех этих олигархов не посреляем,дела не буде,не дадут они нам жить нормально,только полная ликвидация и открытый свободный рынок дадут всдохнуть Украине и людям...
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27.11.2020 14:29 Ответить
Прямо, як в СРСР- по просьбе трудящихся...
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27.11.2020 16:04 Ответить
а что уже ЕС кушает из нашего энергорынка ?
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27.11.2020 16:05 Ответить
Какое там ЕС, это хотелки Ахметова и других олигархов озвучиваются под прикрытием ЕС, МВФ и тд
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27.11.2020 17:19 Ответить
Якщо порівняти із платоспроможності населення українці платять більше ніж у ЕС.
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28.11.2020 13:17 Ответить
 
 