ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения
Новости Цензор.НЕТ Общество
Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил, что искусственно заниженные цены на электроэнергию для населения в Украине мешают развитию конкуренции и даже несут угрозу для безопасной работы АЭС.
Об этом говорится в годовом отчете Энергосообщества о текущей ситуации в Украине. "НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей до открытия оптового рынка 1 июля 2019 года. Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку... Это мешает развитию конкуренции и может повлиять на безопасную работу электростанций, особенно атомные станции", - говорится в отчете.
В отчете говорится, что при существующая несовершенная модель, по которой государственные компании "Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене, несет угрозу для устойчивого существования украинского рынка.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.час на первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час на остальной объем месячного потребления. По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 г. даже не будет покрывать затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.
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- это медленно и долго!
И прогнали барыгу!!)))
То зебам втирали, що за Порошенка були тарифи дакоівські? Брехали! Правда, питання по зняття субсидіюяання тоді чомусь не виникало.
Остогидли вже!
так зебіли
Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
Ху йз містер бойка? Жопавбок?
А если взять млрд. и построить завод (грубо) - то будет и отдать, и на дороги чет капнет еще.
"НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей"
Тобто - УСІМА категоріями з ГЗК, меткомбінатами тощо. Але у статті залишилось тільки:
"Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку..."
А оті дрібні споживачі коломойського, ахметова тощо десь загубились...
Заявление Миненерго о том, что 90 коп. не будут покрывать затраты на транспортировку вообще бред. Даже с нынешними зарплатами работников этой отрасли. Может зарплаты на энергорынке и премии нужно поурезать до украинских реалий?
Выровнять зарплаты - всегда снизить!
Ты бы помалкивал за Чернобыль, а то еще и будем платить за то шо на Аляске стадо оленей чихнуло из-за изотопа с Чернобыля. Это че, Европа взорвала ЧАЭС что-ли??? радуйся шо не приказали закрыть вообще все станции(пока что)
а если санкций введут? мол - вы небезопасны, закрывайте станции, мы даже поможем.(хатынку купим для Зели, ну и миллиард дадим (кредита))
То же и с Я.О. - попробуй тогда оставь, или щас создай - при желании кору деревьев и траву только так бы хавали, и даже Киев с Пхеньяном стали бы - гарада-братьяваивале
Насправді тарифи і для населення, і для промисловості тягнуть догори насамперед "зелена" енергетика з її явно спекулятивними тарифами (вони десь в 3 рази вищі за тарифи для споживачів) та певною мірою теплоенергетика (в неї при їснуючих тарифах рентабельність невелика, а хочеться ж побільше).
Щодо "непокриття навіть вартості доставки електроенергії від електростанцій до споживачів", то це "казочки для "дітей дошкільного віку": втрати електроенергії в понижуючому трансформаторі (зазвичай з 10 кВ лінії до 380/220 В споживачів) становлять пару відсотків, втрати в кабельних і повітряних високовольтних лініях (на нагрівання дротів) ще менші. Це "електротехніка" -- така собі галузь знань! При цьому мережі обслуговуються порівняно невеликим персоналом (відносно кількості електроенергії, яка мережами транспортується і вимірюється десятками мегаватт за годину для однієї високовольтної лінії), і відповідно витрати на його зарплатню теж мають бути порівняно невеликими.
Вони її машинами розвозять?
Кому они продают эл-гию ?? Конечным потребителям ? Нет конечно .
тут два варианта или у рыжего с беней есть проплаченные лоби в СЭС ЕС -что само по себе маловероятно , ...либо упоминание Секретариат Энергетического сообщества ЕС с требованиями "выровнять" полная туфта ...Скорее это желание ахметовской марионетки протянуть повышение тарифов для "хозяев" , а ни какого ЕС ...
«На аукционе продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
Таким образом, 13 ноября Энергоатом недополучил около 60 млн грн уже с учетом рыночных скидок.
Перед этим, в среду 11 ноября, Энергоатом продал 37 тыс. МВт-ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на рынке на сутки вперед. Электроэнергия была продана Мариупольскому меткомбинату им. Ильича из группы Ахметова. На этой сделке Энергоатом недополучил около 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).
«Таким образом, только за два аукциона на одну недели Энергоатом Трейдинг недополучил более 65 млн грн», - пишут Наши гроші.
ММК им. Ильича входит в холдинг Метинвест, мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является компания Д. Трейдинг."