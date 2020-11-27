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Новини Суспільство
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електроенергія (1910) Електрика (804)

ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу заявив, що штучно занижені ціни на електроенергію для населення в Україні заважають розвитку конкуренції і навіть становлять загрозу для безпечної роботи АЕС.

Про це йдеться в річному звіті Енергоспівтовариства про поточну ситуацію в Україні. "НКРЕКП мав поступово відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Ціни для населення залишаються незмінними (з 2017 р.) і не покривають витрати на поставку ... Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо атомні станції", - йдеться у звіті.

У звіті зазначено, що існуюча недосконала модель, за якою державні компанії "Гарантований покупець", "Енергоатом", "Укргідроенерго" зобов'язані продавати електроенергію за заниженою ціною, несе загрозу для сталого існування українського ринку.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення сягнули 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
..а зарплаты выровнять не призвал ?
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27.11.2020 11:25
+30
И почему это ахметов теперь звучит как -Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза
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27.11.2020 11:34
+27
ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 317
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27.11.2020 11:26
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..а зарплаты выровнять не призвал ?
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27.11.2020 11:25 Відповісти
Заяви ЄС потрібно лишити без розгляду.
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27.11.2020 11:28 Відповісти
То чому? 😮 А як же транш? Без нього зебілам звізда. Докерувалися! Ти мав би аплодувати, товаришу Ляшенко!
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27.11.2020 11:36 Відповісти
Без траншів обійдемось, не така вже потреба в тих траншах. Просто владі прийдеться більше попрацювати і скоротити витрати і перенести їх на наступний рік.
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27.11.2020 11:39 Відповісти
Дійсно! Нащо бо там транші? Це інші залишаться без грошей, а вам Єрмак завжди віддасть. Навіть останнє з б'юджету. Оно, ще мобілізацію оголосив. Івнових з Лєщенками не вистачає про перемоги розповідати. А замість траншу можна податком квартиру на 30 квадратів обкласти, котів з собаками, право дихати наприклад. Щоб вам, балаболам вистачило.
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27.11.2020 13:48 Відповісти
Без траншів менше вкрадуть олігархи та чиновники, менти та судді!
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27.11.2020 14:11 Відповісти
Дурень ти. 😊 Та вся братва краде з податків. Транші жорстко контролюються зокрема фінансовою розвідкою США. Тому транші не розкрадаються - розкрадаються те, що заробляється всередині країни. Зокрема на митницях. Тому крадії і органвзовують таких, як ти, щоб позбутися опіки міжнародних фінансових інституцій ікра ти вже безбоязно. А для цього тобі у голову закладають тезу, що транші можуть розікрасти. 😊
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27.11.2020 15:19 Відповісти
Транші МВФ йдуть на збільшення золотовалютних резервів НБУ, а потім на розмір збільшення цих золотовалютних резервів уряд випускає ОДВП, гроші від розміщення яких і розкрадаються мафією та олігархами, бо ці гроші поступають в бюджет на різноманітні програми допомоги та підтримки, то шахтарів, то медиків, то педиків, то від пожеж, то від повеней і далі на місцях це вже списується на невиконані роботи і розпихується по кишеням місцевої мафії.
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27.11.2020 15:24 Відповісти
Так, транші йдуть на різноманітні цільові програми. Гроші аідслідковуються і за їх використання вимагають звіту.. Тому всі причетні до їх розкрадання потрапляють на олівець до фінансової розвідки і їх виловлюють по всьому світу. Тому не позпоясюджуй дурню.
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27.11.2020 16:32 Відповісти
Може Ляшко? ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 3805
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27.11.2020 11:40 Відповісти
Во-во, практически мои мысли. Сначала помогите МАТЕРИАЛЬНО не свалиться в дефолт и выровнять доходы населения до вашего, западного, уровня, а потом уж требуйте выравнивать цену на энергоносители ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ вровень с вашими.
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27.11.2020 11:29 Відповісти
Помогали и помогают. Но мудрый нарИд решил:
- это медленно и долго!

И прогнали барыгу!!)))
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27.11.2020 11:46 Відповісти
і правильно зробив,а ти молодець!
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27.11.2020 12:02 Відповісти
В общем случае - да, правильно, должны откушать.
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27.11.2020 12:05 Відповісти
В этой стране экономические законы не работают. Выровняют зарплаты - значит влупят хлеб по 500 гривен.
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27.11.2020 11:30 Відповісти
"... І мілость к падшім прізивал..." А.С.Пушкін.
То зебам втирали, що за Порошенка були тарифи дакоівські? Брехали! Правда, питання по зняття субсидіюяання тоді чомусь не виникало.
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27.11.2020 11:34 Відповісти
Так это не Зельцман брехливый тарифы поднимает, а ЕС?! Ну, тогда Зельцмана на второй срок Презедентом - гаризонты покращання уже видны. А, что такое гаризонт, мы все прекрасно знаем, кроме тех 73%.
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Зарплати штучно неможливо збільшувати. Відразу виростуть ціни. Тому, те, що ви пишите, дурня...
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27.11.2020 12:42 Відповісти
а збільшувати штучно ціни це не дурня ?
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27.11.2020 13:08 Відповісти
если так активно повышают минималку в богатой стране украине и планируют и дальше это делать ,то почему бы и не повысить цены на электричество??)))
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27.11.2020 13:53 Відповісти
не хило ахмет Юрию откашлял)))
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27.11.2020 11:26 Відповісти
ЕС призвал Украину выровнять цены на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 317
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27.11.2020 11:26 Відповісти
ЗЕлохи чекають обіцянок-цяцянок.
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27.11.2020 11:29 Відповісти
Підказую зебілам: То не Буба підійме розцінки, то ЄС наполягає на цьому.
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27.11.2020 11:28 Відповісти
то всьо Порох бубочку підставляє, клятий
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27.11.2020 11:51 Відповісти
А не пішов би той ЄС зі своїми закликами?!
Остогидли вже!
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27.11.2020 11:30 Відповісти
Я думаю в ЕС и не в курсе этого обращения
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27.11.2020 11:34 Відповісти
Тсс, за что стоял майдан
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27.11.2020 11:46 Відповісти
і дальше по сценарію...Голобородько послав їх в жопу.
так зебіли
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27.11.2020 11:52 Відповісти
Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза заявил...это кто ? У него имени нет ?и что это за организация ? И почему в европе цены либо меньше наших , либо такие же ...статья реально заказная
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27.11.2020 11:30 Відповісти
можно цифры цен которые "либо меньше наших , либо такие же"?
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27.11.2020 11:47 Відповісти
Страна\Среднемесячный доход, грн\Тариф за 1 кВт*ч, грн\Соотношение, % при условии потребления 150 кВт в месяц (среднемесячный показатель для всех стран)
Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
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27.11.2020 13:35 Відповісти
только по состоянию за 2019, за этот год еще нет отчетов
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27.11.2020 13:36 Відповісти
Могли бы и ссылку на первоисточник дать. Больше похоже на сексуальную фантазию в отношении народа
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27.11.2020 11:33 Відповісти
А почему ЕС не может, в Украине, поднять цены на электроэнергию? МВФ же поднимал, нам, цены на газ.
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27.11.2020 11:34 Відповісти
И почему это ахметов теперь звучит как -Секретариат Энергетического сообщества Европейского союза
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27.11.2020 11:34 Відповісти
І не лише Ахметов, а також ще й брати Клюєви, Тинний, які наживаються на зеленому тарифі.
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27.11.2020 12:39 Відповісти
Вчора вже вирівняли, залишилося затягнуть петлю на шиї.
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27.11.2020 11:36 Відповісти
Міністр енергетики та захисту довкілля - Ольга Буславець!!!

Ху йз містер бойка? Жопавбок?
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27.11.2020 11:37 Відповісти
Якщо при Пороху був тарифний геноцид, то при Віслюку як це правильно буде називатись - тарифне процвітання, тарифне народовладдя, тарифне сцання благодатною росою?
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27.11.2020 11:38 Відповісти
когда наши мега-экономисты просят денег у проклятых буржуев, им обязательно задают вопрос: а чем вы, господа, будете отдавать? и тут летит фантазия: приватизируем это, отдадим это, ну и за газ начнем подороже брать, чтоб с долгами рассчитаться. ладно, говорят буржуи, подписываем договор и вот вам очередной миллиард евро. потом, когда деньги благополучно спи..ены, буржуи тыкают носом в договор и настаивают: приватизируйте! отдайте! цены повысьте! вы же сами это обещали! а наши пи..расы потом рассказывают о том, что мвф настаивает на повышении цен, скромно умалчивая о деталях. да насрать в европе на то, какая у нас цена газа или света.
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27.11.2020 11:39 Відповісти
ну если взять млрд. и построить дороги, которые денег только жрут, а не приносят, то понятно шо отдавать будут лохи, которые уже через год после постройки дорог ноют: ыыы, опять ямы и надо денег на ремонт, а тут нам еще на газ подняли цены падлы
А если взять млрд. и построить завод (грубо) - то будет и отдать, и на дороги чет капнет еще.
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27.11.2020 12:17 Відповісти
Читаємо уважно:
"НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей"
Тобто - УСІМА категоріями з ГЗК, меткомбінатами тощо. Але у статті залишилось тільки:
"Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку..."
А оті дрібні споживачі коломойського, ахметова тощо десь загубились...
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27.11.2020 11:39 Відповісти
Конечно же ЕС или МВФ....вот наше руководство не виновато.Вот наши хотят понизить цену,а ЕС не дает....какой плохой ЕС))).
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27.11.2020 11:41 Відповісти
т.е. не покрывает? Отпускная цена атомного электричества 52-53 копейки.
Заявление Миненерго о том, что 90 коп. не будут покрывать затраты на транспортировку вообще бред. Даже с нынешними зарплатами работников этой отрасли. Может зарплаты на энергорынке и премии нужно поурезать до украинских реалий?
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27.11.2020 11:42 Відповісти
Они хотят рупь за транспортировку только (1,03грн.)
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27.11.2020 13:40 Відповісти
Синоним выровнять - снизить? ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4993
Выровнять зарплаты - всегда снизить!
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27.11.2020 11:48 Відповісти
А чорнобиль кого травить і за що? А пільги чорнобильцям хто платить європа чи українські платники податків.?
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27.11.2020 11:59 Відповісти
А пільги чорнобильцям хто платить європа чи українські платники податків.?\\\\\\\

Ты бы помалкивал за Чернобыль, а то еще и будем платить за то шо на Аляске стадо оленей чихнуло из-за изотопа с Чернобыля. Это че, Европа взорвала ЧАЭС что-ли??? радуйся шо не приказали закрыть вообще все станции(пока что)
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27.11.2020 12:19 Відповісти
Ти мене так не лякай бо я його теж не підривав і не будував та тільки труять мене і мою сімью,а на ті погрози я кер поклав разогм з європою і аляскою.
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27.11.2020 12:37 Відповісти
рили?
а если санкций введут? мол - вы небезопасны, закрывайте станции, мы даже поможем.(хатынку купим для Зели, ну и миллиард дадим (кредита))
То же и с Я.О. - попробуй тогда оставь, или щас создай - при желании кору деревьев и траву только так бы хавали, и даже Киев с Пхеньяном стали бы - гарада-братьяваивале
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27.11.2020 12:45 Відповісти
МЕНІ ПОКЕР НА ЇХ САНКЦІЇ.
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27.11.2020 12:51 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю тиждень тому ЄС закликала підняти тарифи для промисловості, мовляв вартість електрики в Україні вища за європейську і народ її сплачує. Чому зараз все перевернули з ніг на голову?
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27.11.2020 12:00 Відповісти
Бо хтось ( я думаю знаєте ) щось запланував і зробив каламбур з інформацією, щоб "тупий народ" (зедебіли) повірив їм і сказав "Ах ви ж наші бідненькі сіроти, давайте ще піднімайте"
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27.11.2020 13:55 Відповісти
Европейский союз и не знает, что в Украине идут веерные отключения электроэнергии по селам, скоро и до городов дойдёт
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27.11.2020 12:06 Відповісти
Почему ЕС вмешивается во внутренний рынок Украины? Или Украина потеряла свой суверенитет?
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27.11.2020 12:22 Відповісти
Ось загрозу безпеці роботи АЕС нинішні тарифи для населення точно не створюють, адже вони в кілька разів вищі за собівартість виробництва електроенергії на АЕС.
Насправді тарифи і для населення, і для промисловості тягнуть догори насамперед "зелена" енергетика з її явно спекулятивними тарифами (вони десь в 3 рази вищі за тарифи для споживачів) та певною мірою теплоенергетика (в неї при їснуючих тарифах рентабельність невелика, а хочеться ж побільше).
Щодо "непокриття навіть вартості доставки електроенергії від електростанцій до споживачів", то це "казочки для "дітей дошкільного віку": втрати електроенергії в понижуючому трансформаторі (зазвичай з 10 кВ лінії до 380/220 В споживачів) становлять пару відсотків, втрати в кабельних і повітряних високовольтних лініях (на нагрівання дротів) ще менші. Це "електротехніка" -- така собі галузь знань! При цьому мережі обслуговуються порівняно невеликим персоналом (відносно кількості електроенергії, яка мережами транспортується і вимірюється десятками мегаватт за годину для однієї високовольтної лінії), і відповідно витрати на його зарплатню теж мають бути порівняно невеликими.
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27.11.2020 12:31 Відповісти
Шо це молодій команді так дорого стало транспортувати е/е?
Вони її машинами розвозять?
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27.11.2020 12:38 Відповісти
Стоп, стоп, стоп...Це як..виходить ...Ціни піднять на електроенергію для населення і ціни піднять на транспортировкудля населення? Не зрозумів ..якась дурня *****. Ні ну дозволити виробникам продавати повищій ціні згоден тільки державним виробникам енергоатому особо . це державне підприемство...і повинно працювати для громадяні бути конкурентним ане загнаним в жопу як зараз...Чому скоротили кількість атомної енергії на ринку..? Щоб створити конкурентні умови на ринку енергетики ..? Хахаха Кому Старим чадящім і смердящім тепловим допотопним станціям Ахметова і іншіх зажравишимся алігархам..? Чудовий ***** ринок .. Создамоконкурентний ринок електроенергії і угробимо к едріням Український енергоатом...Браво...*****...От не розумію на Х продавали електростанціїї який бл.. дебіл це зробив..Ну ладно там Обленерго віддали в руки тварюк які країну доїли як корову..а тепер бл... енергоринок ..створюють поставщиків можна буде обирати...Та ідіть ви на Х.. яке будто ні хто не розуміє що до чого... оці енерго компанії бл...борються не за місто на ринку і покупця а за дотації з держави...чергова схема для дерібану бюджету і наших налогів..Я от ні коли не міг зрозуміти як по однім і тим же мережам різні проставщики можуть подавати енергію по різним цінам..Ця вся дурня ****** на якусь на..баловку...Особливо як зараз є Обл енерго обєднання які приватні..і зробили постачальників..що покращилось ХЗ...
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27.11.2020 12:43 Відповісти
ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 8186
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27.11.2020 12:51 Відповісти
Чому це поважний пан не закликає підняти зарплати, пенсії до рівня європейських?
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27.11.2020 13:05 Відповісти
А гудок ему платит только за призывы больше ограбить народ.
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27.11.2020 13:24 Відповісти
Граждане Украины призвали ЕС запретить украинским чиновникам продажу недвижимости и лечение в их клиниках.
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27.11.2020 13:18 Відповісти
..."Гарантированный покупатель", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" обязаны продавать электроэнергию по заниженной цене...."

Кому они продают эл-гию ?? Конечным потребителям ? Нет конечно .
тут два варианта или у рыжего с беней есть проплаченные лоби в СЭС ЕС -что само по себе маловероятно , ...либо упоминание Секретариат Энергетического сообщества ЕС с требованиями "выровнять" полная туфта ...Скорее это желание ахметовской марионетки протянуть повышение тарифов для "хозяев" , а ни какого ЕС ...
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27.11.2020 13:27 Відповісти
Энергоатом Трейдинг, обособленное подразделение ГП НАЭК Энергоатом 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО Юнайтед Энерджи и ООО Д. Трейдинг с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены -42%.

«На аукционе продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
Таким образом, 13 ноября Энергоатом недополучил около 60 млн грн уже с учетом рыночных скидок.
Перед этим, в среду 11 ноября, Энергоатом продал 37 тыс. МВт-ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на рынке на сутки вперед. Электроэнергия была продана Мариупольскому меткомбинату им. Ильича из группы Ахметова. На этой сделке Энергоатом недополучил около 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).
«Таким образом, только за два аукциона на одну недели Энергоатом Трейдинг недополучил более 65 млн грн», - пишут Наши гроші.
ММК им. Ильича входит в холдинг Метинвест, мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является компания Д. Трейдинг."
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27.11.2020 13:33 Відповісти
А выровнять зарплаты и пенсии ЕС не призывал???)))
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27.11.2020 13:54 Відповісти
а в єс в курсі що пенсія в Україні 60 євро на місяць
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27.11.2020 13:58 Відповісти
Так у нас и так одна из самых высоких цен на электричество в Эвропе!
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27.11.2020 14:07 Відповісти
Пока всех этих олигархов не посреляем,дела не буде,не дадут они нам жить нормально,только полная ликвидация и открытый свободный рынок дадут всдохнуть Украине и людям...
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27.11.2020 14:29 Відповісти
Прямо, як в СРСР- по просьбе трудящихся...
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27.11.2020 16:04 Відповісти
а что уже ЕС кушает из нашего энергорынка ?
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27.11.2020 16:05 Відповісти
Какое там ЕС, это хотелки Ахметова и других олигархов озвучиваются под прикрытием ЕС, МВФ и тд
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27.11.2020 17:19 Відповісти
Якщо порівняти із платоспроможності населення українці платять більше ніж у ЕС.
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28.11.2020 13:17 Відповісти
 
 