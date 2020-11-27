ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення

Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу заявив, що штучно занижені ціни на електроенергію для населення в Україні заважають розвитку конкуренції і навіть становлять загрозу для безпечної роботи АЕС.

Про це йдеться в річному звіті Енергоспівтовариства про поточну ситуацію в Україні. "НКРЕКП мав поступово відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Ціни для населення залишаються незмінними (з 2017 р.) і не покривають витрати на поставку ... Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо атомні станції", - йдеться у звіті.

У звіті зазначено, що існуюча недосконала модель, за якою державні компанії "Гарантований покупець", "Енергоатом", "Укргідроенерго" зобов'язані продавати електроенергію за заниженою ціною, несе загрозу для сталого існування українського ринку.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення сягнули 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.