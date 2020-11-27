ЄС закликав Україну вирівняти ціни на електроенергію для населення
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Секретаріат Енергетичного співтовариства Європейського Союзу заявив, що штучно занижені ціни на електроенергію для населення в Україні заважають розвитку конкуренції і навіть становлять загрозу для безпечної роботи АЕС.
Про це йдеться в річному звіті Енергоспівтовариства про поточну ситуацію в Україні. "НКРЕКП мав поступово відмовитися від перехресного субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019 року. Ціни для населення залишаються незмінними (з 2017 р.) і не покривають витрати на поставку ... Це заважає розвитку конкуренції і може вплинути на безпечну роботу електростанцій, особливо атомні станції", - йдеться у звіті.
У звіті зазначено, що існуюча недосконала модель, за якою державні компанії "Гарантований покупець", "Енергоатом", "Укргідроенерго" зобов'язані продавати електроенергію за заниженою ціною, несе загрозу для сталого існування українського ринку.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення сягнули 65-70 млрд грн. Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.
Будь ласка, зачекайте...
- это медленно и долго!
И прогнали барыгу!!)))
То зебам втирали, що за Порошенка були тарифи дакоівські? Брехали! Правда, питання по зняття субсидіюяання тоді чомусь не виникало.
Остогидли вже!
так зебіли
Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
Ху йз містер бойка? Жопавбок?
А если взять млрд. и построить завод (грубо) - то будет и отдать, и на дороги чет капнет еще.
"НКРЭКУ должен был постепенно отказаться от перекрестного субсидирования между разными категориями потребителей"
Тобто - УСІМА категоріями з ГЗК, меткомбінатами тощо. Але у статті залишилось тільки:
"Цены для населения остаются прежними (с 2017 г.) и не покрывают расходы на поставку..."
А оті дрібні споживачі коломойського, ахметова тощо десь загубились...
Заявление Миненерго о том, что 90 коп. не будут покрывать затраты на транспортировку вообще бред. Даже с нынешними зарплатами работников этой отрасли. Может зарплаты на энергорынке и премии нужно поурезать до украинских реалий?
Выровнять зарплаты - всегда снизить!
Ты бы помалкивал за Чернобыль, а то еще и будем платить за то шо на Аляске стадо оленей чихнуло из-за изотопа с Чернобыля. Это че, Европа взорвала ЧАЭС что-ли??? радуйся шо не приказали закрыть вообще все станции(пока что)
а если санкций введут? мол - вы небезопасны, закрывайте станции, мы даже поможем.(хатынку купим для Зели, ну и миллиард дадим (кредита))
То же и с Я.О. - попробуй тогда оставь, или щас создай - при желании кору деревьев и траву только так бы хавали, и даже Киев с Пхеньяном стали бы - гарада-братьяваивале
Насправді тарифи і для населення, і для промисловості тягнуть догори насамперед "зелена" енергетика з її явно спекулятивними тарифами (вони десь в 3 рази вищі за тарифи для споживачів) та певною мірою теплоенергетика (в неї при їснуючих тарифах рентабельність невелика, а хочеться ж побільше).
Щодо "непокриття навіть вартості доставки електроенергії від електростанцій до споживачів", то це "казочки для "дітей дошкільного віку": втрати електроенергії в понижуючому трансформаторі (зазвичай з 10 кВ лінії до 380/220 В споживачів) становлять пару відсотків, втрати в кабельних і повітряних високовольтних лініях (на нагрівання дротів) ще менші. Це "електротехніка" -- така собі галузь знань! При цьому мережі обслуговуються порівняно невеликим персоналом (відносно кількості електроенергії, яка мережами транспортується і вимірюється десятками мегаватт за годину для однієї високовольтної лінії), і відповідно витрати на його зарплатню теж мають бути порівняно невеликими.
Вони її машинами розвозять?
Кому они продают эл-гию ?? Конечным потребителям ? Нет конечно .
тут два варианта или у рыжего с беней есть проплаченные лоби в СЭС ЕС -что само по себе маловероятно , ...либо упоминание Секретариат Энергетического сообщества ЕС с требованиями "выровнять" полная туфта ...Скорее это желание ахметовской марионетки протянуть повышение тарифов для "хозяев" , а ни какого ЕС ...
«На аукционе продали 168 тыс. МВт-ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие восемь фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 грн. за МВт-ч досталось Юнайтед Энерджи из группы Игоря Коломойского и Д. Трейдинг из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупатели в тот период покупали энергию по 800−940 грн за МВт-ч», - пишет издание.
Таким образом, 13 ноября Энергоатом недополучил около 60 млн грн уже с учетом рыночных скидок.
Перед этим, в среду 11 ноября, Энергоатом продал 37 тыс. МВт-ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на рынке на сутки вперед. Электроэнергия была продана Мариупольскому меткомбинату им. Ильича из группы Ахметова. На этой сделке Энергоатом недополучил около 5 млн грн. прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).
«Таким образом, только за два аукциона на одну недели Энергоатом Трейдинг недополучил более 65 млн грн», - пишут Наши гроші.
ММК им. Ильича входит в холдинг Метинвест, мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является компания Д. Трейдинг."