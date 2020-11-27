"Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко

Партия "Слуга народа" предлагает депутатам Киевского областного совета должности в правительстве и исполнительной власти в обмен на поддержку их кандидата в голосовании за выборы председателя облсовета.

Об этом заявил депутат Киевского облсовета от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярослав Москаленко.

Депутат отреагировал на обвинения со стороны лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко в вероятной попытке подкупа депутатов на выборах главы совета. По словам Москаленко, это голословное политическое заявление, не подкрепленное никакими доказательствами. Вместе с тем он утверждает, что подкупом депутатов занимается именно "Слуга народа".

"Владеет ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность главы Киевского облсовета партия "Слуга народа" сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве? Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя "Слуги народа" Александра Склярова, партии "Батькивщина" пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, а также должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещана представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно", - заявил Москаленко.

Кроме этого, по его словам, руководство "Слуги народа" оказывает давление на своих депутатов Киевского облсовета, чтобы те проголосовали за нужного кандидата. "Известно ли Александру Корниенко, как председателю партии, что депутатов "Слуги народа" в облсовете заставляют отчитываться, за кого они голосовали при избрании председателя Киевского облсовета? Знает ли он, что депутатам раздавали разноцветные ручки, чтобы потом проследить, за кого они проголосовали, а на выходе из кабинки их заставляли озвучивать свой выбор на видео?" - спрашивает Москаленко.

Он также вспомнил, что во время выборов "Слуга народа" торговала собственным брендом. "Известно ли Александру Корниенко, что партия "Слуга народа" во время местных выборов торговала партийной франшизой и продавала партийный бренд людям с сомнительной репутацией? Они потом баллотировались от этой партии на выборах, а многие из них еще и был избраны", - добавил Ярослав Москаленко.