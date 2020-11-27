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Новости Политика Украины
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Киевская область (3539) облсовет (535) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" организовала продажу должностей в Киевском облсовете, - Москаленко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Слуга народа" предлагает депутатам Киевского областного совета должности в правительстве и исполнительной власти в обмен на поддержку их кандидата в голосовании за выборы председателя облсовета.

 Об этом заявил депутат Киевского облсовета от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярослав Москаленко.

Депутат отреагировал на обвинения со стороны лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко в вероятной попытке подкупа депутатов на выборах главы совета. По словам Москаленко, это голословное политическое заявление, не подкрепленное никакими доказательствами. Вместе с тем он утверждает, что подкупом депутатов занимается именно "Слуга народа".

"Владеет ли господин Корниенко информацией, что в обмен на должность главы Киевского облсовета партия "Слуга народа" сегодня торгует должностями в Киевской ОГА и в правительстве? Почему Корниенко молчит, что в обмен на поддержку представителя "Слуги народа" Александра Склярова, партии "Батькивщина" пообещали должность заместителя министра развития общин и территорий, которую должна занять Анна Старикова, а также должность первого заместителя Киевской облгосадминистрации? Должность заместителя председателя облсовета и начальника департамента инфраструктуры и транспорта обещана представителям ОПЗЖ Валерию Ксензенко и Юрию Чередниченко соответственно", - заявил Москаленко.

Кроме этого, по его словам, руководство "Слуги народа" оказывает давление на своих депутатов Киевского облсовета, чтобы те проголосовали за нужного кандидата. "Известно ли Александру Корниенко, как председателю партии, что депутатов "Слуги народа" в облсовете заставляют отчитываться, за кого они голосовали при избрании председателя Киевского облсовета? Знает ли он, что депутатам раздавали разноцветные ручки, чтобы потом проследить, за кого они проголосовали, а на выходе из кабинки их заставляли озвучивать свой выбор на видео?" - спрашивает Москаленко.

Он также вспомнил, что во время выборов "Слуга народа" торговала собственным брендом. "Известно ли Александру Корниенко, что партия "Слуга народа" во время местных выборов торговала партийной франшизой и продавала партийный бренд людям с сомнительной репутацией? Они потом баллотировались от этой партии на выборах, а многие из них еще и был избраны", - добавил Ярослав Москаленко.
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Топ комментарии
+4
Слуги наладили прибутковий бізнес. Нічого особистого у нових літс.
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27.11.2020 12:54
+4
смотрю прямой эфир. там на сессии в облраде трэш какой то творится
вместо выбранного депутата пришел его брат и проголсовал за голову от "коалиции" сн+опзж. но не хватило одного голоса. в зале тело с положительным тестом на ковид (именно по этой причине его небыло в среду). в президиуме дубинский и еще один зепутанг из ВР. содом и гомора
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27.11.2020 13:00
+2
прайс-лист, пожалуйста!
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27.11.2020 12:51
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прайс-лист, пожалуйста!
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27.11.2020 12:51 Ответить
Слуги наладили прибутковий бізнес. Нічого особистого у нових літс.
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27.11.2020 12:54 Ответить
За Москаленком давно тюрма плаче. Почвара рідка....
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27.11.2020 12:55 Ответить
Це правда. Слуга нароту справді продали свій бренд вским виродкам в Київській облраді.
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27.11.2020 12:56 Ответить
На хлеб и молоко.
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27.11.2020 12:57 Ответить
Эта мышиная возня на жителях столицы, да и любого другого города ровным счетом не скажется никак. "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 6112
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27.11.2020 12:57 Ответить
та вы шо? не может быть! ЗЕлюки - это же ж честнейшие и порядочнейшие люди
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27.11.2020 13:00 Ответить
смотрю прямой эфир. там на сессии в облраде трэш какой то творится
вместо выбранного депутата пришел его брат и проголсовал за голову от "коалиции" сн+опзж. но не хватило одного голоса. в зале тело с положительным тестом на ковид (именно по этой причине его небыло в среду). в президиуме дубинский и еще один зепутанг из ВР. содом и гомора
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27.11.2020 13:00 Ответить
Это Уманский не поборол коррупцию... "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 6832
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27.11.2020 13:02 Ответить
нихрена оно не организовывало. все налажено давным давно, его поставили бабло собирать. ищите выше. неужели не понятно. от этих ежедневных высеров "разоблачительных" уже просто смешно, хотя нужно плакать видя подлую, ценичную, бессовестную и продажную власть
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27.11.2020 13:04 Ответить
"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве - "Схемы"
ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 2020, 22:51
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/24/7267611/
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27.11.2020 13:04 Ответить
Огласите весь список!
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27.11.2020 13:55 Ответить
Эт пздц, дно, борцы с корупцией ска. Собрать всех слуг, и сделать как в Одессе "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 2798
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27.11.2020 15:30 Ответить
 
 