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Новини Політика України
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Київська область (3136) облрада (269) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Слуга народу" пропонує депутатам Київської обласної ради посади в уряді та виконавчій владі в обмін на підтримку їхнього кандидата у голосуванні за вибори голови облради.

Про це заявив депутат Київської облради від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярослав Москаленко.

Депутат відреагував на звинувачення з боку лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка у ймовірній спробі підкупу депутатів на виборах голови ради. За словами Москаленка, це голослівна політична заява, не підкріплена жодними доказами. Водночас, він стверджує, що підкупом депутатів займається саме "Слуга народу".

"Чи володіє пан Корнієнко інформацією, що в обмін на посаду голови Київської облради партія "Слуга народу" сьогодні торгує посадами у Київській ОДА і в уряді? Чому Корнієнко мовчить, що в обмін на підтримку представника "Слуги народу" Олександра Склярова партії "Батьківщина" пообіцяли посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку має посісти Ганна Старікова, та посаду першого заступника Київської облдержадміністрації? Посада заступника голови облради та начальника департаменту інфраструктури і транспорту обіцяна представникам ОПЗЖ Валерію Ксьонзенку та Юрію Чередніченку відповідно", - заявив Москаленко.

Крім цього, за його словами, керівництво "Слуги народу" чинить тиск на власних депутатів Київської облради, щоб ті проголосували за потрібного кандидата. "Чи відомо Олександру Корнієнку, як голові партії, що депутатів "Слуги народу" в обраді змушують звітувати, за кого вони голосували під час обрання голови Київської облради? Чи знає він, що депутатам роздавали різнокольорові ручки, щоб потім простежити, за кого вони проголосували, а на виході з кабінки їх змушували озвучувати свій вибір на відео?" - запитує Москаленко.

Він також згадав, що під час виборів "Слуга народу" торгувала власним брендом. "Чи відомо Олександру Корнієнку, що партія "Слуга народу" під час місцевих виборів торгувала партійною франшизою і продавала партійний бренд людям із сумнівною репутацією? Вони потім балотувалися від цієї партії на виборах, а багато хто з них ще й був обраний", - додав Ярослав Москаленко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Слуги наладили прибутковий бізнес. Нічого особистого у нових літс.
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27.11.2020 12:54
+4
смотрю прямой эфир. там на сессии в облраде трэш какой то творится
вместо выбранного депутата пришел его брат и проголсовал за голову от "коалиции" сн+опзж. но не хватило одного голоса. в зале тело с положительным тестом на ковид (именно по этой причине его небыло в среду). в президиуме дубинский и еще один зепутанг из ВР. содом и гомора
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27.11.2020 13:00
+2
прайс-лист, пожалуйста!
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27.11.2020 12:51
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27.11.2020 12:51 Відповісти
Слуги наладили прибутковий бізнес. Нічого особистого у нових літс.
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27.11.2020 12:54 Відповісти
За Москаленком давно тюрма плаче. Почвара рідка....
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27.11.2020 12:55 Відповісти
Це правда. Слуга нароту справді продали свій бренд вским виродкам в Київській облраді.
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27.11.2020 12:56 Відповісти
На хлеб и молоко.
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27.11.2020 12:57 Відповісти
Эта мышиная возня на жителях столицы, да и любого другого города ровным счетом не скажется никак. "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 6112
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27.11.2020 12:57 Відповісти
та вы шо? не может быть! ЗЕлюки - это же ж честнейшие и порядочнейшие люди
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27.11.2020 13:00 Відповісти
смотрю прямой эфир. там на сессии в облраде трэш какой то творится
вместо выбранного депутата пришел его брат и проголсовал за голову от "коалиции" сн+опзж. но не хватило одного голоса. в зале тело с положительным тестом на ковид (именно по этой причине его небыло в среду). в президиуме дубинский и еще один зепутанг из ВР. содом и гомора
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27.11.2020 13:00 Відповісти
Это Уманский не поборол коррупцию... "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 6832
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27.11.2020 13:02 Відповісти
нихрена оно не организовывало. все налажено давным давно, его поставили бабло собирать. ищите выше. неужели не понятно. от этих ежедневных высеров "разоблачительных" уже просто смешно, хотя нужно плакать видя подлую, ценичную, бессовестную и продажную власть
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27.11.2020 13:04 Відповісти
"Слуги" набрали родственников помощниками, несмотря на обещания Зеленского о кумовстве - "Схемы"
ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 2020, 22:51
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/24/7267611/
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27.11.2020 13:04 Відповісти
Огласите весь список!
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27.11.2020 13:55 Відповісти
Эт пздц, дно, борцы с корупцией ска. Собрать всех слуг, и сделать как в Одессе "Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко - Цензор.НЕТ 2798
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27.11.2020 15:30 Відповісти
 
 