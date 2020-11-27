"Слуга народу" організувала продаж посад у Київській облраді, - Москаленко

Партія "Слуга народу" пропонує депутатам Київської обласної ради посади в уряді та виконавчій владі в обмін на підтримку їхнього кандидата у голосуванні за вибори голови облради.

Про це заявив депутат Київської облради від партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Ярослав Москаленко.

Депутат відреагував на звинувачення з боку лідера партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка у ймовірній спробі підкупу депутатів на виборах голови ради. За словами Москаленка, це голослівна політична заява, не підкріплена жодними доказами. Водночас, він стверджує, що підкупом депутатів займається саме "Слуга народу".

"Чи володіє пан Корнієнко інформацією, що в обмін на посаду голови Київської облради партія "Слуга народу" сьогодні торгує посадами у Київській ОДА і в уряді? Чому Корнієнко мовчить, що в обмін на підтримку представника "Слуги народу" Олександра Склярова партії "Батьківщина" пообіцяли посаду заступника міністра розвитку громад та територій, яку має посісти Ганна Старікова, та посаду першого заступника Київської облдержадміністрації? Посада заступника голови облради та начальника департаменту інфраструктури і транспорту обіцяна представникам ОПЗЖ Валерію Ксьонзенку та Юрію Чередніченку відповідно", - заявив Москаленко.

Крім цього, за його словами, керівництво "Слуги народу" чинить тиск на власних депутатів Київської облради, щоб ті проголосували за потрібного кандидата. "Чи відомо Олександру Корнієнку, як голові партії, що депутатів "Слуги народу" в обраді змушують звітувати, за кого вони голосували під час обрання голови Київської облради? Чи знає він, що депутатам роздавали різнокольорові ручки, щоб потім простежити, за кого вони проголосували, а на виході з кабінки їх змушували озвучувати свій вибір на відео?" - запитує Москаленко.

Він також згадав, що під час виборів "Слуга народу" торгувала власним брендом. "Чи відомо Олександру Корнієнку, що партія "Слуга народу" під час місцевих виборів торгувала партійною франшизою і продавала партійний бренд людям із сумнівною репутацією? Вони потім балотувалися від цієї партії на виборах, а багато хто з них ще й був обраний", - додав Ярослав Москаленко.