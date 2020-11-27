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В Мариуполе меткомбинаты увеличили поставки кислорода в больницы

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Мариуполе меткомбинаты увеличили поставки кислорода в больницы

В городской больнице №9 Мариуполя завершили работы по установке трех дополнительных кислородных станций жидкого газа, уже выполнена разводка и подключение 90 точек прямой подачи жизненно необходимого кислорода.

На дополнительные точки кислород будут поставлять в жидком виде. Установленные стационарные станции являются узлом распределения ресурса и позволяют одновременно подавать кислород к большему количеству постов или точек подключения. Это более эффективно: для пациентов, потому что подача жизненно необходимого газа осуществляется бесперебойно, а для медучреждения позволит сократить время обслуживания и количество баллонов, задействованных в обмене, пишет obozrevatel.com.

При выполнении работ по установке трех кислородных станций в горбольнице №9 проложили 1230 м кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов. К уже работающим 22 точкам с подачей кислорода подключили 90 новых койко-мест и теперь их в больнице будет 112. Кроме того, были смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны. Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим SMS на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций.

Отметим, что с начала года Группа Метинвест в Мариуполе обустроила 345 кислородных точек в медучреждениях города.

Напомним, в ноябре меткомбинат "Азовсталь" Группы Метинвест обновил спецсредства для газоспасательной службы – была поставлена вторая партия изолирующих регенеративных респираторов Р-30ЕХ стоимостью около 147 тыс. грн каждый.

Они предназначены для защиты органов дыхания газоспасателей от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды. Устройства позволяют работать при температуре воздуха от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию, относительной влажности до 100% и атмосферном давлении 70-125 кПа.

Кроме панорамной маски, респираторы Р-30ЕХ дополнительно укомплектованы загубником с носовым зажимом, датчиками и системой извещения, которые подают сигналы о снижении давления кислорода, открытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в системе.
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Топ комментарии
+2
В Мариуполе! Меткомбинаты!!! А де ж держава??? От що мені казати родичам, які з піною з рота волають про святого Ахмєта, і що "укрАінская армія прішла нас убівать"???
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27.11.2020 14:31
+2
Ахметка хитра потвора. Привезе їм гречки і вони моляться на нього. При Бандюковичі обібрав всю Україну, зате в Юзівці збудував супер-пупер школу. Він для них святий.
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27.11.2020 14:37
+2
бесплатный кислород только в атмосфере...
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27.11.2020 15:02
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В Мариуполе! Меткомбинаты!!! А де ж держава??? От що мені казати родичам, які з піною з рота волають про святого Ахмєта, і що "укрАінская армія прішла нас убівать"???
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27.11.2020 14:31 Ответить
Ахметка хитра потвора. Привезе їм гречки і вони моляться на нього. При Бандюковичі обібрав всю Україну, зате в Юзівці збудував супер-пупер школу. Він для них святий.
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27.11.2020 14:37 Ответить
Он с 2014 года не только гречку дает, но и макароны, сахар, муку, постное масло, рис, и прочее, прочее. И возит он это фурами. Если бы он переселенцев не подкармливал, то многие бы голодали. Программа "Поможем".
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27.11.2020 16:23 Ответить
Вы разницу между гречкой и кислородом, необходимым чтоб спасать людей во время пандемии реально не видите? Вы свои вотэти святошинские речи приберегите до тех времён пока кто-то не дай бог не попадёт в больницу.
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27.11.2020 23:39 Ответить
У нас в Мариуполе хоть волонтер Ахметов есть. Поэтому у нас смертность у ковидных меньше 2%. А что делать тем, у кого нет заводов, и нет Ахметова? Где государство? Оно только мешает работать и устраивает бесполезные, вернее вредные карантины выходного дня: и на количество заболевших никак не влияет, и последние деньги отбирает у работающих предпринимателей. А ведь у руля сейчас Зеленский.
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27.11.2020 16:20 Ответить
А казали що заводи виробляють не такий кисень.
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27.11.2020 14:32 Ответить
ну что здесь сказать ?

а сказать нечего!
Ахметка бизнесмен, а не ЗЕльоная балаблка

надеюсь БЕНЯ покрасит будку для кислородных баллонов, тоже ведь "бизнесмен"
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27.11.2020 14:43 Ответить
Что-то не видно статей о волонтерской помощи Коломойского. Сколько он купил ИВЛ и кислорода для больниц? Может кто знает?
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27.11.2020 16:25 Ответить
Боты проплаченные говорят, что кислород не такой кислородный. Любой кислород на одинаковом оборудовании вырабатывается. Разница лишь в сертификатах , за которые нужно большие бабки в Киев отвезти. Ну еще там с десяток бюрократическух пунктов прописано о хранении, таре, транспортировке и прочий хлам, на который можно болт забить учитывая трагичность ситуации в стране.
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27.11.2020 18:34 Ответить
так они же перерабатывают, очевидно же. у нас не самый высокий уровень медицины, но уж думаю, что с кислородом для ивл они бы разобрались
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27.11.2020 23:45 Ответить
Меткомбинаты - делают мет ? ))) знал я такого комбинатора... ему за его мет - 7 лет впаяли )))
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27.11.2020 14:39 Ответить
Повторюсь
Запорожсталь всегда бесплатно поставляла кислород в больницы , пока в 2010 ( где-то ) в МОЗ не придумали СДИРАТЬ ГРОШИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ .
Вот хотелось бы знать фио инициаторов ЭТОЙ СХЕМЫ
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27.11.2020 14:45 Ответить
Запорожсталь сейчас собственность Ахметова - он теперь и на кислороде зарабатывает ?
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27.11.2020 14:46 Ответить
бесплатный кислород только в атмосфере...
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27.11.2020 15:02 Ответить
Да, торговцы воздухом появились в Украине , а раньше отдавали кислород бесплатно
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27.11.2020 15:05 Ответить
сейчас кислород технический поставляют абсолютно бесплатно, его перерабатывают и используют в медициниских целях
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27.11.2020 15:17 Ответить
Как и самое популярное лекарство-аспирин из нефти, с 1874г.,выработка из фенола. И парацетамол. Не знали как использовать остаточные продукты нефти. Зато парацетамола сейчас-кушайте, при тепературе 36 и восемь. Будете здоровы, наверное.
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27.11.2020 17:29 Ответить
и всё равно он не тот, что надо. опять же, комбинаты постоянно оказывают помощь больницам, не могу понять вот этого гона со стороны некоторых.
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27.11.2020 23:50 Ответить
что делать в других городах, во Львове слышал, Петя помог, но катастрофически не хватает в маленьких городах и поселках
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27.11.2020 15:16 Ответить
А Зеленский сообщает только о своей температуре. Да зачем нам твоя температура. Сколько кислорода закупило государство для больниц? От этого зависит смертность.
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27.11.2020 16:28 Ответить
Травят людей техническим долгие годы. Замерзают редуктора при +10, из-за качества кислорода, накупили резиновых грелок и электрочайников, бегают гуськом, отогревают. Там, где ахметовские -всегда трагикомедия!
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27.11.2020 17:06 Ответить
Что вы тут городите? Думаете лохи вас окружают и не смыслят ничего? Голова у вас при +10 замерзает или то что в ней. Если безголовые неумеки допущены к оборудованию, то не оборудование плохое, а криворукие рукожопы, не умеющие пользоваться.)))
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27.11.2020 18:29 Ответить
Ну если государство не справляется, то кто-то должен позаботиться о населении? Хорошо что хоть бизнес не отвернулся. Хотя, когда потребуется помощь бизнесу, вряд-ли найдутся желающие ее оказать.)))
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27.11.2020 18:25 Ответить
Если уж всё равно немалая доля работы делается бизнесом, то может хоть налоги снизить?) А то нафига эти поборы, если медицинская реформа свелась к гроблению собственно медицины. Вон и кислород поставляют комбинаты.
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27.11.2020 23:29 Ответить
 
 