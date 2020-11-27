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У Маріуполі меткомбінати збільшили поставки кисню в лікарні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Маріуполі меткомбінати збільшили поставки кисню в лікарні

У міській лікарні №9 Маріуполя завершили роботи зі встановлення трьох додаткових кисневих станцій рідкого газу, вже виконано розведення і підключення 90 точок прямої подачі життєво необхідного кисню.

На додаткові точки кисень постачатимуть у рідкому вигляді. Встановлені стаціонарні станції є вузлом розподілу ресурсу і дозволяють одночасно подавати кисень до більшої кількості постів або точок підключення. Це більш ефективно: для пацієнтів, тому що подача життєво необхідного газу здійснюється безперебійно, а для медзакладу дозволить скоротити час обслуговування та кількість балонів, задіяних в обміні, пише obozrevatel.com.

Під час виконання робіт зі встановлення трьох кисневих станцій у міськлікарні №9 проклали 1230 м киснепроводу і змонтували рампи на 180 балонів. До 22 точок із подачею кисню, що уже працюють, під'єднали 90 нових ліжко-місць і тепер їх у лікарні буде 112. Крім того, були змонтовані системи подачі газоподібного кисню на рампи після газифікації рідкого кисню.

Привозити рідкий кисень буде спеціальна машина – автомобільна газифікаційна установка, обладнана вакуумним насосом і теплообмінником, в якому рідина нагрівається до газоподібного стану і заповнюється в балони. Також станції обладнають не тільки світловою та звуковою сигналізацією контролю тиску в рампах, але і приладом, що відсилає SMS на смартфон оператора. Це дублювання системи контролю та оповіщення на випадок непередбачених ситуацій.

Зазначимо, що від початку року група Метінвест у Маріуполі облаштувала 345 кисневих точок у медустановах міста.

Нагадаємо, в листопаді меткомбінат "Азовсталь" Групи Метінвест оновив спецзасоби для газорятувальної служби – було поставлено другу партію ізолювальних регенеративних респіраторів Р-30ЕХ вартістю приблизно 147 тис. грн кожен.

Вони призначені для захисту органів дихання газорятувальників від впливу непридатного для дихання газоподібного середовища. Пристрої дозволяють працювати за температури повітря від мінус 20 до плюс 60 градусів за Цельсієм, відносної вологості до 100% і атмосферного тиску 70-125 кПа.

Крім панорамної маски, респіратори Р-30ЕХ додатково укомплектовані загубником із носовим зажимом, датчиками і системою сповіщення, які подають сигнали про зниження тиску кисню, відкритому вентилі балона і відсутності кисню в системі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
В Мариуполе! Меткомбинаты!!! А де ж держава??? От що мені казати родичам, які з піною з рота волають про святого Ахмєта, і що "укрАінская армія прішла нас убівать"???
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27.11.2020 14:31
+2
Ахметка хитра потвора. Привезе їм гречки і вони моляться на нього. При Бандюковичі обібрав всю Україну, зате в Юзівці збудував супер-пупер школу. Він для них святий.
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27.11.2020 14:37
+2
бесплатный кислород только в атмосфере...
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27.11.2020 15:02
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В Мариуполе! Меткомбинаты!!! А де ж держава??? От що мені казати родичам, які з піною з рота волають про святого Ахмєта, і що "укрАінская армія прішла нас убівать"???
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27.11.2020 14:31 Відповісти
Ахметка хитра потвора. Привезе їм гречки і вони моляться на нього. При Бандюковичі обібрав всю Україну, зате в Юзівці збудував супер-пупер школу. Він для них святий.
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27.11.2020 14:37 Відповісти
Он с 2014 года не только гречку дает, но и макароны, сахар, муку, постное масло, рис, и прочее, прочее. И возит он это фурами. Если бы он переселенцев не подкармливал, то многие бы голодали. Программа "Поможем".
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27.11.2020 16:23 Відповісти
Вы разницу между гречкой и кислородом, необходимым чтоб спасать людей во время пандемии реально не видите? Вы свои вотэти святошинские речи приберегите до тех времён пока кто-то не дай бог не попадёт в больницу.
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27.11.2020 23:39 Відповісти
У нас в Мариуполе хоть волонтер Ахметов есть. Поэтому у нас смертность у ковидных меньше 2%. А что делать тем, у кого нет заводов, и нет Ахметова? Где государство? Оно только мешает работать и устраивает бесполезные, вернее вредные карантины выходного дня: и на количество заболевших никак не влияет, и последние деньги отбирает у работающих предпринимателей. А ведь у руля сейчас Зеленский.
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27.11.2020 16:20 Відповісти
А казали що заводи виробляють не такий кисень.
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27.11.2020 14:32 Відповісти
ну что здесь сказать ?

а сказать нечего!
Ахметка бизнесмен, а не ЗЕльоная балаблка

надеюсь БЕНЯ покрасит будку для кислородных баллонов, тоже ведь "бизнесмен"
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27.11.2020 14:43 Відповісти
Что-то не видно статей о волонтерской помощи Коломойского. Сколько он купил ИВЛ и кислорода для больниц? Может кто знает?
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27.11.2020 16:25 Відповісти
Боты проплаченные говорят, что кислород не такой кислородный. Любой кислород на одинаковом оборудовании вырабатывается. Разница лишь в сертификатах , за которые нужно большие бабки в Киев отвезти. Ну еще там с десяток бюрократическух пунктов прописано о хранении, таре, транспортировке и прочий хлам, на который можно болт забить учитывая трагичность ситуации в стране.
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27.11.2020 18:34 Відповісти
так они же перерабатывают, очевидно же. у нас не самый высокий уровень медицины, но уж думаю, что с кислородом для ивл они бы разобрались
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27.11.2020 23:45 Відповісти
Меткомбинаты - делают мет ? ))) знал я такого комбинатора... ему за его мет - 7 лет впаяли )))
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27.11.2020 14:39 Відповісти
Повторюсь
Запорожсталь всегда бесплатно поставляла кислород в больницы , пока в 2010 ( где-то ) в МОЗ не придумали СДИРАТЬ ГРОШИ ЗА СЕРТИФИКАЦИЮ .
Вот хотелось бы знать фио инициаторов ЭТОЙ СХЕМЫ
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Запорожсталь сейчас собственность Ахметова - он теперь и на кислороде зарабатывает ?
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27.11.2020 14:46 Відповісти
бесплатный кислород только в атмосфере...
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27.11.2020 15:02 Відповісти
Да, торговцы воздухом появились в Украине , а раньше отдавали кислород бесплатно
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27.11.2020 15:05 Відповісти
сейчас кислород технический поставляют абсолютно бесплатно, его перерабатывают и используют в медициниских целях
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27.11.2020 15:17 Відповісти
Как и самое популярное лекарство-аспирин из нефти, с 1874г.,выработка из фенола. И парацетамол. Не знали как использовать остаточные продукты нефти. Зато парацетамола сейчас-кушайте, при тепературе 36 и восемь. Будете здоровы, наверное.
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27.11.2020 17:29 Відповісти
и всё равно он не тот, что надо. опять же, комбинаты постоянно оказывают помощь больницам, не могу понять вот этого гона со стороны некоторых.
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27.11.2020 23:50 Відповісти
что делать в других городах, во Львове слышал, Петя помог, но катастрофически не хватает в маленьких городах и поселках
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27.11.2020 15:16 Відповісти
А Зеленский сообщает только о своей температуре. Да зачем нам твоя температура. Сколько кислорода закупило государство для больниц? От этого зависит смертность.
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27.11.2020 16:28 Відповісти
Травят людей техническим долгие годы. Замерзают редуктора при +10, из-за качества кислорода, накупили резиновых грелок и электрочайников, бегают гуськом, отогревают. Там, где ахметовские -всегда трагикомедия!
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27.11.2020 17:06 Відповісти
Что вы тут городите? Думаете лохи вас окружают и не смыслят ничего? Голова у вас при +10 замерзает или то что в ней. Если безголовые неумеки допущены к оборудованию, то не оборудование плохое, а криворукие рукожопы, не умеющие пользоваться.)))
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27.11.2020 18:29 Відповісти
Ну если государство не справляется, то кто-то должен позаботиться о населении? Хорошо что хоть бизнес не отвернулся. Хотя, когда потребуется помощь бизнесу, вряд-ли найдутся желающие ее оказать.)))
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27.11.2020 18:25 Відповісти
Если уж всё равно немалая доля работы делается бизнесом, то может хоть налоги снизить?) А то нафига эти поборы, если медицинская реформа свелась к гроблению собственно медицины. Вон и кислород поставляют комбинаты.
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27.11.2020 23:29 Відповісти
 
 