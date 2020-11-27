Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральному директору Конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание Героя Украины (посмертно).

Соответствующий указ №518/2020 от 27 ноября опубликован на сайте главы государства.

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу - генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля" (посмертно)", - говорится в тексте указа.

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Как сообщалось, Дегтярев скончался от COVID-19 24 ноября. Он родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015 год). Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 гг.).