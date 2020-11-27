Зеленский присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву (посмертно)
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральному директору Конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание Героя Украины (посмертно).
Соответствующий указ №518/2020 от 27 ноября опубликован на сайте главы государства.
"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу - генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля" (посмертно)", - говорится в тексте указа.
Как сообщалось, Дегтярев скончался от COVID-19 24 ноября. Он родился 31 октября 1951 года. Работал в КБ "Южное" с 1975 года. Академик Национальной академии наук Украины (2015 год). Награжден орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011 гг.).
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герой чо. кстати, а его родственники наверное так скорбят шо аж окна джипов запотевают изнутри. именно таких "героев" и плодил совок - рабы все стерпят то
а Зеля, как совок, хотя не юрист и лох - награждает это.... обеспечившее дворцами даже своих правнуков, ссущество.
А ти вообще нихрена, сидишь только на диване и квакаешь !
и все эти траты вылились шо твой дед "недополучал", а ты стоял в очереди за маслом(если "вбросили") - дольше, а кал. баса была более скрепная(больше туалетной бумаги накладывали).
а у тя - Ыды ы сделяй - да иди сам, я не кровожадная падаль у которой Джон хочет выйти из Кадиллака и напасть на Васю в Запорожце ибо невыносимо последнему завидует - ах какой аафтамабиль у Васи, а ко мне даже доярка Нюрка или печатница Мэри не подойдет - все бегут к Васе
А щодо пломбіру, то ти просто не пробував справжнього, натурального морозива і робиш свої тупі висновки, на тому ********* лайні, яке зроблене на основі пальмової олії і хімікатів.
Над чим ти тупе створіння "изгаляешся", на минулому свої батьків і дідів? Ну то як вони були, в твоєму розумінні такими падлюками, знищ їх, бо тож на них трималася радянська система, а заодно розвали свій будинок побудований комуністами, і по дорогам зробленим комуністами не їздь, пиляй по землі. Продуктів не їж вироблених на радянських фабриках...
Перетворили ядерну, авіаційну, ракето-будівну державу в агроблядську бананову республіку, прожирають і просирають останні залишки радянскої економіки, ще товстими жабами надуваються. Тьфу!
Слыхал шо полчища, аж 3500 хищных немецких лег/сред танков напали на всего 26000 жалких лег/сред/тяж мирненьких танчиков маленького совочка? И ведь это высерает тот же совок что и тебе высрал про масло и мясо - если удалось "достать" "суповый набор"(кости), то рабы аж повизгивали от счастья, а ты пишешь - в два раза??
Знаешь, за танки похоже не такая уж и ложь, по сравнению с тем что кричишь ты. диды засрали весь мир но зато и дороги построили? Вау!! а то шо на этих дорогах в 5 раз больше их детей дохнет чем в тех странах что за дидами засранный ими мир чистили и тоже построили дороги - побоку?
диды построили "Таврию" и прочее говно, а нормальные - Ламборгини, Бентли, БМВ и т.д. - и ты фапаешь на них? да ты мазохист, мой краснозадый "друг".
сам поди на тазиках не ездишь? а поцчему? а че диды норм. комп не смогли сделать, только передрать, да и то криво и до опр. толщины плат(напильником сложно стачивать было)? тьху!! чтоб ты вечно "жил" в совке(если есть т.н. реинкарнация)
Это-ж каким нужно быть дураком, чтобы сравнивать "Таврию" образца 70 годов прошлого века с современными машинами, через 50 лет! Ты ещё возы с волами к Бентли приравняй, и дедов дураками обзови, мол тоже; от козлы, не на Бентли а на волах ездили...
Да будет тебе известно, что когда "Таврию" разработали, бытовых компьютеров ещё не выпускали, и подобные тебе балбесы, пурги, в интернете не несли, как не было тогда и самого интернета!
ты хотя бы, не обосравшись, назвал что диды не украли, а сделали сами
Ракеты? - ахаха, москвич, камаз, зил, газ и т.д. - ?
слушай, я в курсе шо совки - не люди, но скажи, как можно жрать говно и с видом как на рыла рабов на совковых плакатах (имбецильность+даунизм+радостная улыбка), его со всей дури нахваливать?
Ты хоть в курсе сколько всего совок украл? да 95% это уж точно. И "Таврию" не на пустом месте склепали, а на украденных технологиях.
А совковое быдло верит шо Какашников, в 20 лет обосравшийся, увидев паровоз впервые, ВНЕЗАПНО сварганил автоматик ........
Свои достижения назови!
Немцами, оно говно гордится!
А кем мне гордиться? Уродами что только мясом заваливать, мародерить, убивать беззащитных и насиловать умеют? Вон, в Ливии раскапывают что? Правильно, ровно то шо и после дидов - кучи трупов. Гордись, вата совковая. Ты же лучше бы в бараке жил, чем в таунхаусе, ибо скоты так жили, так нефиг начинать улучшать, да? Полякам скажи о хорошем совочке, о Катыни не забудь, о фкуснам ********, скажи что совок их не откинул на десятки лет взад, а наоборот - разогнал фпирет
Короче куча ракет, "таврия" и "суповые наборы"(если "достанешь") vs куча ракет, "Кадиллак" и супермаркет(там есть тележки чтобы навалить столько сколько сможешь увезти продуктов)
Ответь на вопрос, и не пиши ахинею
Ты в школе не учился я так понимаю ))))
Писать так и не научился, или с головой проблемы, с логикой . Начни для начала с сочинений, мозг начнёт тренироваться .
Не «сотона» а Сатана
Не ракеты Сатана, а ракета.
А уж написать самолично словосочетание «Будапештский меморандум « для тебя квантовая физика ))))
Дай угадаю, фанат квартала 95 ? ))))
И чувство иронии иногда включать нужно!
2. Я не только знаю как пишется слово "меморандум", но даже знаю, в отличие от большинства, что именно означает в переводе на украинский\русский язык.
Отсюда, если ты такой грамотный, нужно было, в 1994 году, объяснить Кучме, какую туфту он подписывает!