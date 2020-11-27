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Новини Політика України
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Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву звання Героя України (посмертно).

Відповідний указ №518/2020 від 27 листопада опубліковано на сайті глави держави.

"За визначний особистий внесок у розвиток ракетно-космічної галузі України, зміцнення науково-технічного потенціалу держави, розробку новітніх зразків ракетно-космічної техніки постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Дегтяреву Олександру Вікторовичу - генеральному директору державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К.Янгеля" (посмертно)", - йдеться в тексті указу.

Також дивіться: Із померлим від коронавірусу гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим попрощалися в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, Дегтярев помер від COVID-19 24 листопада. Він народився 31 жовтня 1951 року. Працював у КБ "Південне" з 1975 року. Академік Національної академії наук України (2015 рік). Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011 рр.).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Стесняюсь спросить на счет результатов "выдающегося личного вклада" усопшего. Не, родственники мультимиллионеры, это безусловно "выдающееся" и "личный вклад". А космическая отрасль Украины и КБ Южное где? Ну, вы в курсе где ... Героя?! Ню, ню. Кто следующий? Кучма?
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27.11.2020 16:21
+3
он внес "выдающийся вклад" в последний год жизни?...
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27.11.2020 15:57
+2
Разрабатывал ракеты "сотона", на которые пошли, условно говоря, "миллиарны" "суповых наборов" и пачек фкуснова бломбира(речь о том шо склепав 100 ракет, "советский раб.очий" получил "получку" вместо напр 300 руб в мес. - 250руб. и вместо 3ч. в очереди за 500г. кал.басы = 4ч. в очереди за 400г.), т.е. больше ракет больших и толстых - тоньше карман у раба, а сам раб - более опущен. ну так, по простому, да и то, ракеты у нас забрали Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 1564
герой чо. кстати, а его родственники наверное так скорбят шо аж окна джипов запотевают изнутри. именно таких "героев" и плодил совок - рабы все стерпят то
а Зеля, как совок, хотя не юрист и лох - награждает это.... обеспечившее дворцами даже своих правнуков, ссущество.
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27.11.2020 16:25
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Ясный пень. Он отказаться уже не может.
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27.11.2020 15:49 Відповісти
совершенно идиотская практика награждать после смерти... если человек стоит того, дайте ему это понять ПРИ жизни...
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27.11.2020 15:50 Відповісти
Один ты знал, что он умрет, больше никто
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27.11.2020 15:52 Відповісти
он внес "выдающийся вклад" в последний год жизни?...
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27.11.2020 15:57 Відповісти
тепер він, як Кузьма Скрябін!
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27.11.2020 15:53 Відповісти
А умер он умер от Ковид19.
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27.11.2020 16:00 Відповісти
блаЗЄнському нема чого робити.
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27.11.2020 16:01 Відповісти
Стесняюсь спросить на счет результатов "выдающегося личного вклада" усопшего. Не, родственники мультимиллионеры, это безусловно "выдающееся" и "личный вклад". А космическая отрасль Украины и КБ Южное где? Ну, вы в курсе где ... Героя?! Ню, ню. Кто следующий? Кучма?
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27.11.2020 16:21 Відповісти
Разрабатывал ракеты "сотона", на которые пошли, условно говоря, "миллиарны" "суповых наборов" и пачек фкуснова бломбира(речь о том шо склепав 100 ракет, "советский раб.очий" получил "получку" вместо напр 300 руб в мес. - 250руб. и вместо 3ч. в очереди за 500г. кал.басы = 4ч. в очереди за 400г.), т.е. больше ракет больших и толстых - тоньше карман у раба, а сам раб - более опущен. ну так, по простому, да и то, ракеты у нас забрали Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 1564
герой чо. кстати, а его родственники наверное так скорбят шо аж окна джипов запотевают изнутри. именно таких "героев" и плодил совок - рабы все стерпят то
а Зеля, как совок, хотя не юрист и лох - награждает это.... обеспечившее дворцами даже своих правнуков, ссущество.
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27.11.2020 16:25 Відповісти
Он то хоть ракеты "сотона" создал!
А ти вообще нихрена, сидишь только на диване и квакаешь ! Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 3928
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27.11.2020 16:41 Відповісти
Ты не догоняешь что ракеты были для нападения на тех кому совок вонючий даром был не нужен?
и все эти траты вылились шо твой дед "недополучал", а ты стоял в очереди за маслом(если "вбросили") - дольше, а кал. баса была более скрепная(больше туалетной бумаги накладывали).
а у тя - Ыды ы сделяй - да иди сам, я не кровожадная падаль у которой Джон хочет выйти из Кадиллака и напасть на Васю в Запорожце ибо невыносимо последнему завидует - ах какой аафтамабиль у Васи, а ко мне даже доярка Нюрка или печатница Мэри не подойдет - все бегут к Васе Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 9986
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27.11.2020 17:22 Відповісти
Спробуй вкласти в своїй голові що тоді, коли стояли в чергах за маслом, його споживали на душу населення, в чотири рази більше ніж сьогодні. А мяса в два рази! Нічого особистого, гола статистика сьогодні і радянських часів. (В Європі до речі, зараз їдять мяса на душу населення в 2,5 рази більше ніж в Україні)
А щодо пломбіру, то ти просто не пробував справжнього, натурального морозива і робиш свої тупі висновки, на тому ********* лайні, яке зроблене на основі пальмової олії і хімікатів.
Над чим ти тупе створіння "изгаляешся", на минулому свої батьків і дідів? Ну то як вони були, в твоєму розумінні такими падлюками, знищ їх, бо тож на них трималася радянська система, а заодно розвали свій будинок побудований комуністами, і по дорогам зробленим комуністами не їздь, пиляй по землі. Продуктів не їж вироблених на радянських фабриках...
Перетворили ядерну, авіаційну, ракето-будівну державу в агроблядську бананову республіку, прожирають і просирають останні залишки радянскої економіки, ще товстими жабами надуваються. Тьфу!
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27.11.2020 19:13 Відповісти
Ты в курсе что верить совкам = сесть на бутылку и поесть говна?
Слыхал шо полчища, аж 3500 хищных немецких лег/сред танков напали на всего 26000 жалких лег/сред/тяж мирненьких танчиков маленького совочка? И ведь это высерает тот же совок что и тебе высрал про масло и мясо - если удалось "достать" "суповый набор"(кости), то рабы аж повизгивали от счастья, а ты пишешь - в два раза??
Знаешь, за танки похоже не такая уж и ложь, по сравнению с тем что кричишь ты. диды засрали весь мир но зато и дороги построили? Вау!! а то шо на этих дорогах в 5 раз больше их детей дохнет чем в тех странах что за дидами засранный ими мир чистили и тоже построили дороги - побоку?
диды построили "Таврию" и прочее говно, а нормальные - Ламборгини, Бентли, БМВ и т.д. - и ты фапаешь на них? да ты мазохист, мой краснозадый "друг".
сам поди на тазиках не ездишь? а поцчему? а че диды норм. комп не смогли сделать, только передрать, да и то криво и до опр. толщины плат(напильником сложно стачивать было)? тьху!! чтоб ты вечно "жил" в совке(если есть т.н. реинкарнация)
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27.11.2020 19:54 Відповісти
Говно, которое тебе тридцать лет, парийно-комсомольско-КГБешная номенклатура, под видом пЭраходу дА рынку, приХватизации, и ероопупейского "выбора", жрёшь ты сам!
Это-ж каким нужно быть дураком, чтобы сравнивать "Таврию" образца 70 годов прошлого века с современными машинами, через 50 лет! Ты ещё возы с волами к Бентли приравняй, и дедов дураками обзови, мол тоже; от козлы, не на Бентли а на волах ездили...
Да будет тебе известно, что когда "Таврию" разработали, бытовых компьютеров ещё не выпускали, и подобные тебе балбесы, пурги, в интернете не несли, как не было тогда и самого интернета!
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27.11.2020 23:02 Відповісти
ааа, так БМВ только сейчас придумали а в 70-х ее не было? буду "знал"
ты хотя бы, не обосравшись, назвал что диды не украли, а сделали сами Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 3300
Ракеты? - ахаха, москвич, камаз, зил, газ и т.д. - ? Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 4560
слушай, я в курсе шо совки - не люди, но скажи, как можно жрать говно и с видом как на рыла рабов на совковых плакатах (имбецильность+даунизм+радостная улыбка), его со всей дури нахваливать?
Ты хоть в курсе сколько всего совок украл? да 95% это уж точно. И "Таврию" не на пустом месте склепали, а на украденных технологиях.
А совковое быдло верит шо Какашников, в 20 лет обосравшийся, увидев паровоз впервые, ВНЕЗАПНО сварганил автоматик ........
Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 2374
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28.11.2020 09:43 Відповісти
Жлоб! Ты каким боком ко всем этим БМВ и Бентли? Это ти их что ли создало, малолетка тупорылая! Да ты задницу правильно подтереть не способно, не то что "поганую" Таврию сконструировать!
Свои достижения назови!
Немцами, оно говно гордится! Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 315
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28.11.2020 10:12 Відповісти
Привет, да я и так знаю кто ты.
А кем мне гордиться? Уродами что только мясом заваливать, мародерить, убивать беззащитных и насиловать умеют? Вон, в Ливии раскапывают что? Правильно, ровно то шо и после дидов - кучи трупов. Гордись, вата совковая. Ты же лучше бы в бараке жил, чем в таунхаусе, ибо скоты так жили, так нефиг начинать улучшать, да? Полякам скажи о хорошем совочке, о Катыни не забудь, о фкуснам ********, скажи что совок их не откинул на десятки лет взад, а наоборот - разогнал фпирет Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 8044

Короче куча ракет, "таврия" и "суповые наборы"(если "достанешь") vs куча ракет, "Кадиллак" и супермаркет(там есть тележки чтобы навалить столько сколько сможешь увезти продуктов)
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28.11.2020 13:51 Відповісти
А сколько на вооружении Украины ракет Сатана ?
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27.11.2020 17:46 Відповісти
Одна, "Будапештський мИмо-рандум" називається!
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27.11.2020 19:15 Відповісти
Я тебя спрашиваю, сколько сейчас на вооружении ракет Сатана имеет Украина ?
Ответь на вопрос, и не пиши ахинею
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27.11.2020 19:22 Відповісти
Боевые баллистические ракеты в Украине не производятся и не состоят на вооружении. Более того - Украина даже не имеет права иметь оборудование по производству боеголовок (конкретно - по обогащению урана).
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27.11.2020 23:18 Відповісти
Сколько тебе лет ?
Ты в школе не учился я так понимаю ))))
Писать так и не научился, или с головой проблемы, с логикой . Начни для начала с сочинений, мозг начнёт тренироваться .
Не «сотона» а Сатана
Не ракеты Сатана, а ракета.
А уж написать самолично словосочетание «Будапештский меморандум « для тебя квантовая физика ))))
Дай угадаю, фанат квартала 95 ? ))))
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27.11.2020 19:29 Відповісти
1. Ти для начала посмотрел бы с чего начинался диалог! И откуда вылезло слово "сотона"
И чувство иронии иногда включать нужно!
2. Я не только знаю как пишется слово "меморандум", но даже знаю, в отличие от большинства, что именно означает в переводе на украинский\русский язык.
Отсюда, если ты такой грамотный, нужно было, в 1994 году, объяснить Кучме, какую туфту он подписывает!
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27.11.2020 22:48 Відповісти
посм. выше, вы споришь с совком - это как говориться шо с голубым в шахматы играть, либо как говорил старина Твен - спорить с идиотами Зеленський присвоїв звання Героя України гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву (посмертно) - Цензор.НЕТ 2193
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28.11.2020 13:53 Відповісти
Звания героя Украины обесценили до чёрно белой грамоты, даже не типографской печати ...
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27.11.2020 17:45 Відповісти
он сражался за родину ))
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27.11.2020 22:58 Відповісти
 
 