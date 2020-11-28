Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №520/2020 президент подписал 27 ноября, передает Цензор.НЕТ
"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", - сказано в сообщении.
Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".
Гриневецкий возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции "Партии регионов". Также он голосовал за диктаторские законы.
Из-за того, что в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет.
В начале ноября 2020 года Гриневецкий подал в ОГА документы о назначении на должность замглавы, однако администрация отказала ему на основании закона о люстрации. Согласно закону, запрет на занимание должности может применяться только один раз. Гриневецкий обжаловал отказ ОГА в назначении заместителем, и 20 ноября 2020 г суд удовлетворил его иск, признав решение администрации незаконным.
4 ноября Кабинет Министров согласовал увольнение Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский 6 дней назад: "Вместе с вами, отправляя старых политиков на свалку, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение новой Украины".
Зеленский сегодня о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА: "Теперь область будет развиваться по-новому..."
63-летний Гриневецкий, который в своей жизни только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы, вдруг стал "новым политиком" на одесской синекуре.
Есть старый анекдот с Привоза:
Идет Хаим по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит. Там две двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам. Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно». Он, естессно, зашел туда, где бесплатно. И вышел... обратно на Дерибасовскую.
У меня впечатление, что тот упитанный сутенёр, который делает не только фоточки на фоне сиреневых занавесок, но и нервы всей адекватной Украине, второй год водит страну по борделям. И вместо натовских красавиц, подсовывает ей престарелых совковых бл@дей. Только потом вместо Дерибасовской мы окажемся на Окружной или Маломосковской.
Но понимаю что интеллекта у них 0 и следовательно результата от этого будет столько же.
Чекаємо прем'єром Сімоненко...