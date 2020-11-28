Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №520/2020 президент подписал 27 ноября, передает Цензор.НЕТ

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", - сказано в сообщении.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Гриневецкий возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции "Партии регионов". Также он голосовал за диктаторские законы.

Из-за того, что в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет.

В начале ноября 2020 года Гриневецкий подал в ОГА документы о назначении на должность замглавы, однако администрация отказала ему на основании закона о люстрации. Согласно закону, запрет на занимание должности может применяться только один раз. Гриневецкий обжаловал отказ ОГА в назначении заместителем, и 20 ноября 2020 г суд удовлетворил его иск, признав решение администрации незаконным.

4 ноября Кабинет Министров согласовал увольнение Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Тимчук главой Харьковской ОГА. ФОТО