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Новости Политика Украины
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Гриневецкий (54) Зеленский (16627) назначение (2040) ОГА (2376) Одесса (7380) Одесская область (3107)

Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ №520/2020 президент подписал 27 ноября, передает Цензор.НЕТ

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края", - сказано в сообщении.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет "Механизация сельского хозяйства".

Гриневецкий возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции "Партии регионов". Также он голосовал за диктаторские законы.

Из-за того, что в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет.

В начале ноября 2020 года Гриневецкий подал в ОГА документы о назначении на должность замглавы, однако администрация отказала ему на основании закона о люстрации. Согласно закону, запрет на занимание должности может применяться только один раз. Гриневецкий обжаловал отказ ОГА в назначении заместителем, и 20 ноября 2020 г суд удовлетворил его иск, признав решение администрации незаконным.

4 ноября Кабинет Министров согласовал увольнение Максима Куцого с должности главы Одесской ОГА.

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Топ комментарии
+62
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Витягли з нафталіна комсу недобиту !!!)))
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27.11.2020 18:55
+55
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 5485
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27.11.2020 18:58
+46
Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 3990
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27.11.2020 18:55
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"Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА" - уже и не стесняется.
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28.11.2020 12:25 Ответить
Каждую минуту просится,чтоб его скрутили в бараний рог.После себя оставит антисемитизм,которого не было.Прийдется Кривой Рог,переименовать в Бараний Рог-папа будет рад.
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28.11.2020 12:46 Ответить
Так мало бути на думку адептів серіального "голобородька":"Якщо я порушу Закон,то піду у відставку!", а так у житті:"Якщо я порушу Закон,то візьму це за правило!"..
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28.11.2020 13:31 Ответить
Он это в наглую специально? Дескать, наср*ть, всё съедите или настолько параллелен Украинской истории и политике, что просто не понимает, что делает?
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28.11.2020 13:37 Ответить
Суттєве підсилення компанії ківалових-скориків-агафангелів.
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28.11.2020 14:19 Ответить
мудак зеленый, что тут еще скажешь.
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28.11.2020 14:54 Ответить
Шо не так? Влада кацапська,що хочуть то і роБлять.
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28.11.2020 16:34 Ответить
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации. Из-за того, что в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет. Источник: https://censor.net/ru/n3233736
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 9555



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28.11.2020 17:02 Ответить
Денис Казанський розповідає про цю ситуацію
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28.11.2020 17:18 Ответить
Helgi Sharp:
Зеленский 6 дней назад: "Вместе с вами, отправляя старых политиков на свалку, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение новой Украины".
Зеленский сегодня о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА: "Теперь область будет развиваться по-новому..."
63-летний Гриневецкий, который в своей жизни только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы, вдруг стал "новым политиком" на одесской синекуре.
Есть старый анекдот с Привоза:
Идет Хаим по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит. Там две двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам. Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно». Он, естессно, зашел туда, где бесплатно. И вышел... обратно на Дерибасовскую.
У меня впечатление, что тот упитанный сутенёр, который делает не только фоточки на фоне сиреневых занавесок, но и нервы всей адекватной Украине, второй год водит страну по борделям. И вместо натовских красавиц, подсовывает ей престарелых совковых бл@дей. Только потом вместо Дерибасовской мы окажемся на Окружной или Маломосковской.
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28.11.2020 17:46 Ответить
"только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы" - копия биографии комуняки Симоненка.,
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28.11.2020 17:59 Ответить
Це все наслідки того , що зебіли вибрали для всієї України малохольного неадекватного зю , який відпрацьовує те , що вклали в цю аферу путін і бєня .
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28.11.2020 20:24 Ответить
Пізнала с...ка віхтя.
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28.11.2020 17:47 Ответить
Це ж зовсім новий політик. Зебіл скоро призначить Януковоща президентом, а сам знову в квартал на корпоративи.
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28.11.2020 17:57 Ответить
Це ж зовсім новий політик. Зебіл скоро призначить Януковоща президентом, а сам знову в квартал на корпоративи.
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28.11.2020 18:04 Ответить
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 855
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28.11.2020 19:00 Ответить
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 950
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28.11.2020 19:47 Ответить
Можно было бы пожелать всем ******** мучительно срать в аду гармошками.
Но понимаю что интеллекта у них 0 и следовательно результата от этого будет столько же.
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28.11.2020 20:50 Ответить
Быстрее бы уже Зеленский ушел в отставку
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28.11.2020 21:29 Ответить
сьогодні признатись, що ти голосував за шута зеленського, те саме, що признатись, що ти задньопривідний сабмісив-екстремал
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28.11.2020 22:36 Ответить
Какая мерзость этот зеленский, гопник, тьфу на тебя, а козырь руками этого "не лоха", продолжает расставлять бандитов януковича на ключевые гос. должности.
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29.11.2020 05:19 Ответить
Нові лиця...
Чекаємо прем'єром Сімоненко...
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29.11.2020 10:46 Ответить
Ачётакова? А ничё? Вибрали клоуна,ну так тепер і дивітся на його виступи на арені цирку...
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29.11.2020 14:09 Ответить
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