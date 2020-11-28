Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА
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Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ №520/2020 глава держави підписав 27 листопада, передає Цензор.НЕТ
"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю", - сказано в повідомленні.
Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет "Механізація сільського господарства".
Гриневецький очолював Одеську ОДА в 1998-2005 роках. Народний депутат двох скликань, у парламенті VII скликання був членом фракції "Партії регіонів". Також він голосував за диктаторські закони.
Через те, що в 1990-1991 роках Гриневецький обіймав посаду першого секретаря Роздільнянського райкому Комуністичної партії України, він потрапив під люстрацію. Але йому вдалося подолати заборону.
На початку листопада 2020 року Гриневецький подав в ОДА документи про призначення на посаду заступника голови, однак адміністрація відмовила йому на підставі закону про люстрацію. Відповідно до закону, заборона на зайняття посади може застосовуватися тільки один раз. Гриневецький оскаржив відмову ОДА в призначенні заступником, і 20 листопада 2020 р суд задовольнив його позов, визнавши рішення адміністрації незаконним.
4 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА.
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Зеленский 6 дней назад: "Вместе с вами, отправляя старых политиков на свалку, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение новой Украины".
Зеленский сегодня о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА: "Теперь область будет развиваться по-новому..."
63-летний Гриневецкий, который в своей жизни только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы, вдруг стал "новым политиком" на одесской синекуре.
Есть старый анекдот с Привоза:
Идет Хаим по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит. Там две двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам. Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно». Он, естессно, зашел туда, где бесплатно. И вышел... обратно на Дерибасовскую.
У меня впечатление, что тот упитанный сутенёр, который делает не только фоточки на фоне сиреневых занавесок, но и нервы всей адекватной Украине, второй год водит страну по борделям. И вместо натовских красавиц, подсовывает ей престарелых совковых бл@дей. Только потом вместо Дерибасовской мы окажемся на Окружной или Маломосковской.
Но понимаю что интеллекта у них 0 и следовательно результата от этого будет столько же.
Чекаємо прем'єром Сімоненко...