Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ №520/2020 глава держави підписав 27 листопада, передає Цензор.НЕТ

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю", - сказано в повідомленні.

Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет "Механізація сільського господарства".

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Гриневецький очолював Одеську ОДА в 1998-2005 роках. Народний депутат двох скликань, у парламенті VII скликання був членом фракції "Партії регіонів". Також він голосував за диктаторські закони.

Через те, що в 1990-1991 роках Гриневецький обіймав посаду першого секретаря Роздільнянського райкому Комуністичної партії України, він потрапив під люстрацію. Але йому вдалося подолати заборону.

На початку листопада 2020 року Гриневецький подав в ОДА документи про призначення на посаду заступника голови, однак адміністрація відмовила йому на підставі закону про люстрацію. Відповідно до закону, заборона на зайняття посади може застосовуватися тільки один раз. Гриневецький оскаржив відмову ОДА в призначенні заступником, і 20 листопада 2020 р суд задовольнив його позов, визнавши рішення адміністрації незаконним.

4 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА.