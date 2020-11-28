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Новини Політика України
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Гриневецький (9) Зеленський (17537) призначення (1014) ОДА (1539) Одеса (4021) Одеська область (2490)

Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ №520/2020 глава держави підписав 27 листопада,  передає Цензор.НЕТ

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю", - сказано в повідомленні.

Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. У 1979-му закінчив Одеський технологічний інститут холодильної промисловості (інженер-механік). У 1985 році – Українську сільськогосподарську академію, факультет "Механізація сільського господарства".

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Гриневецький очолював Одеську ОДА в 1998-2005 роках. Народний депутат двох скликань, у парламенті VII скликання був членом фракції "Партії регіонів". Також він голосував за диктаторські закони.

Через те, що в 1990-1991 роках Гриневецький обіймав посаду першого секретаря Роздільнянського райкому Комуністичної партії України, він потрапив під люстрацію. Але йому вдалося подолати заборону.

На початку листопада 2020 року Гриневецький подав в ОДА документи про призначення на посаду заступника голови, однак адміністрація відмовила йому на підставі закону про люстрацію. Відповідно до закону, заборона на зайняття посади може застосовуватися тільки один раз. Гриневецький оскаржив відмову ОДА в призначенні заступником, і 20 листопада 2020 р суд задовольнив його позов, визнавши рішення адміністрації незаконним.

4 листопада Кабінет Міністрів погодив звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА.
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Топ коментарі
+62
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! Витягли з нафталіна комсу недобиту !!!)))
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27.11.2020 18:55
+55
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 5485
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27.11.2020 18:58
+46
Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА - Цензор.НЕТ 3990
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27.11.2020 18:55
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"Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Гриневецкого главой Одесской ОГА" - уже и не стесняется.
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28.11.2020 12:25 Відповісти
Каждую минуту просится,чтоб его скрутили в бараний рог.После себя оставит антисемитизм,которого не было.Прийдется Кривой Рог,переименовать в Бараний Рог-папа будет рад.
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28.11.2020 12:46 Відповісти
Так мало бути на думку адептів серіального "голобородька":"Якщо я порушу Закон,то піду у відставку!", а так у житті:"Якщо я порушу Закон,то візьму це за правило!"..
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28.11.2020 13:31 Відповісти
Он это в наглую специально? Дескать, наср*ть, всё съедите или настолько параллелен Украинской истории и политике, что просто не понимает, что делает?
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28.11.2020 13:37 Відповісти
Суттєве підсилення компанії ківалових-скориків-агафангелів.
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28.11.2020 14:19 Відповісти
мудак зеленый, что тут еще скажешь.
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28.11.2020 14:54 Відповісти
Шо не так? Влада кацапська,що хочуть то і роБлять.
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28.11.2020 16:34 Відповісти
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации. Из-за того, что в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет. Источник: https://censor.net/ru/n3233736
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 9555



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28.11.2020 17:02 Відповісти
Денис Казанський розповідає про цю ситуацію
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28.11.2020 17:18 Відповісти
Helgi Sharp:
Зеленский 6 дней назад: "Вместе с вами, отправляя старых политиков на свалку, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение новой Украины".
Зеленский сегодня о назначении Сергея Гриневецкого главой Одесской ОГА: "Теперь область будет развиваться по-новому..."
63-летний Гриневецкий, который в своей жизни только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы, вдруг стал "новым политиком" на одесской синекуре.
Есть старый анекдот с Привоза:
Идет Хаим по Дерибасовской. Видит табличку «Публичный дом». Заходит. Там две двери: «Блондинки» и «Брюнетки». Зашел к блондинкам. Там тоже 2 двери: «Платно» и «Бесплатно». Он, естессно, зашел туда, где бесплатно. И вышел... обратно на Дерибасовскую.
У меня впечатление, что тот упитанный сутенёр, который делает не только фоточки на фоне сиреневых занавесок, но и нервы всей адекватной Украине, второй год водит страну по борделям. И вместо натовских красавиц, подсовывает ей престарелых совковых бл@дей. Только потом вместо Дерибасовской мы окажемся на Окружной или Маломосковской.
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28.11.2020 17:46 Відповісти
"только три года работал завхозом в ремонтных мастерских, а потом всю жизнь чесал языком в комсомольских и комуняцких кабинетах, верной собакой служил Яныку, Литвину и голосовал за диктаторские законы" - копия биографии комуняки Симоненка.,
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28.11.2020 17:59 Відповісти
Це все наслідки того , що зебіли вибрали для всієї України малохольного неадекватного зю , який відпрацьовує те , що вклали в цю аферу путін і бєня .
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28.11.2020 20:24 Відповісти
Пізнала с...ка віхтя.
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Це ж зовсім новий політик. Зебіл скоро призначить Януковоща президентом, а сам знову в квартал на корпоративи.
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28.11.2020 17:57 Відповісти
Це ж зовсім новий політик. Зебіл скоро призначить Януковоща президентом, а сам знову в квартал на корпоративи.
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28.11.2020 18:04 Відповісти
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 855
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28.11.2020 19:00 Відповісти
Зеленський призначив люстрованого ексрегіонала Гриневецького головою Одеської ОДА - Цензор.НЕТ 950
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28.11.2020 19:47 Відповісти
Можно было бы пожелать всем ******** мучительно срать в аду гармошками.
Но понимаю что интеллекта у них 0 и следовательно результата от этого будет столько же.
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28.11.2020 20:50 Відповісти
Быстрее бы уже Зеленский ушел в отставку
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28.11.2020 21:29 Відповісти
сьогодні признатись, що ти голосував за шута зеленського, те саме, що признатись, що ти задньопривідний сабмісив-екстремал
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28.11.2020 22:36 Відповісти
Какая мерзость этот зеленский, гопник, тьфу на тебя, а козырь руками этого "не лоха", продолжает расставлять бандитов януковича на ключевые гос. должности.
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29.11.2020 05:19 Відповісти
Нові лиця...
Чекаємо прем'єром Сімоненко...
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29.11.2020 10:46 Відповісти
Ачётакова? А ничё? Вибрали клоуна,ну так тепер і дивітся на його виступи на арені цирку...
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29.11.2020 14:09 Відповісти
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