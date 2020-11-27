В процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, - Холодов
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку и "политическому руководству страны" нужно вмешаться в урегулировании ситуации с крупной приватизацией, которая заблокирована судами и политическими конфликтами.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат Украины, замглавы комитета по вопросам финансовой и налоговой политики Андрей Холодов (СН).
"Год назад через СЕТАМ были незаконно проданы 5 цехов завода Большевик. Это была рейдерская схема, за цеха заплатили 23 миллиона гривен – буквально копейки. Цель - заблокировать таким способом целостную продажу и обесценить актив. И эта цель была достигнута. 25 ноября 2020 года в Апелляционном суде слушалось дело о возврате незаконно проданных через СЕТАМ цехов. Еще 2 смежных дела уже дошли до Верховного суда (Кассационный административный суд – дело 580/3147/19 и Кассационный хозсуд - 910/14680/19). Апелляционный суд приостановил производство до принятия решения кассационными инстанциями. Это значит, что приватизацияя завода Большевик откладывается на неопределенный срок. И планировать поступления от его приватизации в бюджете-2021 не стоит", - написал Холодов в своем телеграм-канале.
Холодов считает, что история "Большевика" показательна для всей истории приватизации в Украине и является типичной.
"Цена участка земли под "Большевиком" – от 1 млрд грн. Последние 20 лет там все воровали как хотели, а мы теперь оказались в юридическом коллапсе, когда и воля продать госимущество вроде бы есть, но все уже заблокировано в судах и каких-то политических раскладах. Смотрите, что происходит с имуществом Федерации профсоюзов. Что уже произошло с 26 га земли завода "Арсенал". С "Президент-Отелем", который не просто сдан в аренду за копейки, а арендатор еще и должен более 15 миллионов гривен и блокирует приватизацию несколько лет", - написал Холодов.
Замглавы налогового комитета считает, что "в процесс политико-правового урегулирования ситуации с крупной приватизацией придется вмешиваться Президенту, главе офиса и вообще политическому руководству страны. Максимум, что смог глава ФГИ Сенниченко за последний год – это рассадить каких-то людей с сомнительной репутацией по каким-то должностям и наврать через СМИ и великих победах. Все. Мы год уже потеряли – и потеряем еще, если не будут приняты стратегические политические решения".
Напомним, ранее нардеп Андрей Холодов сообщил о том, что глава Фонда госимущества фигурирует как минимум в 6 уголовных производствах и требовал его отставки.
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Ход Уманским. Как Ермак, Тимошенко и Чернышов подставили Зеленского с "Большим строительством"
25.11.2020 18:21 | 24 комментария
Президентская программа «Большое строительство» несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из «ковидного фонда» и «распиле» денег на «Большом строительстве» бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу
Кто все эти люди? В первую очередь, сам Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк, глава Минрегиона Алексей Чернышов, замглавы ОП Кирилл Тимошенко, его помощника Юрий Голик и руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков. Но главное - действия всех этих руководителей направлений в "Большом строительстве" дискредитируют лично президента Владимира Зеленского.
Отдельный и интересный вопрос, почему главным разоблачителем стал экс-советник Ермака Игорь Уманский? Карьера Игоря Уманского в Офисе президента не сложилась. Бывший министр финансов в апреле этого года был назначен Владимиром Зеленским на должность советника главы ОП Андрея Ермака. Уманский помогал Ермаку разобраться в схемах ключевых ведомств, которые наполняют государственный бюджет. В частности, он должен был педалировать тему скруток на 5 млрд, благодаря которой была создана ТСК по таможне и уволены с должностей премьером Денисом Шмыгалем начальник налоговой Сергей Верланов и глава таможни Максим Нефедов.
После этого Уманский выпал из контекста, но 12-го ноября в него вернулся, заявив о своем увольнении из ОП. А спустя день в своем Фейсбуке Игорь Уманский выдал пост о "Большом строительстве", коррупции, воровстве миллиардов из "ковидного фонда" неким "дорожным картелем" через "Укравтодор".
По словам Уманского, с самого старта "Большого строительства" были внесены изменения в требования к тендерной документации. Новым требованиям соответствует только шесть компаний или "картель", которые выигрывают главные тендеры. "Но, если присмотреться - эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", - пишет Уманский.
Как подсчитал экс-советник Ермака, на всех выигранных этими компаниями тендерах "дисконт" составил около 36 млрд. грн - и именно такую сумму получил дополнительно "Укравтодор" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большое строительство". Для наглядности Уманский нарисовал схему разворовывания денег из "ковидного фонда". Заинтересуют данные Уманского антикоррупционные органы или нет - увидим в недалеком будущем.
На самом деле, экс-советник Ермака лишь подсветил проблему, о которой СМИ и эксперты говорят давно. "Большое строительство" благодаря действиям многих людей из окружения Зеленского вместо плюсов в копилку власти может сыграть в один большой "минус".
Пиар-стратегия программы провалена заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко, возглавляющим совет по реализации "Большого строительства", и советником Андрея Ермака Михаилом Подоляком, с недавних пор наделенным полномочиями "пиарить" и курировать едва ли не все направления и даже рассказывать министрам Кабмина, что и где им нужно говорить.
Множество объектов социальной инфраструктуры из программы "Большого строительства", за которые отвечает Минрегион и профильный министр Алексей Чернышов, станут долгостроями.
Если копнуть "Укравтодор" во главе с Александром Кубраковым, то всплывут очень скандальные тендеры, которые были "спроектированы" экс-советником Кубракова, а ныне помощника Кирилла Тимошенко Юрием Голиком.
И пока Минрегион Чернышова рапортует о 89% готовности объектов "Большого строительства", анализ данных официального сайта программы говорит, что общая готовность составляет всего 64%. Похоже, что выше упомянутые кадры обманывают не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского. Интересно, что многие из них имеют прямую связь с олигархом Игорем Коломойским. А "Велике будівництво" в народе уже называют "Великим крадівництвом". Попробуемо разобраться в деталях.
Кто за что отвечает
В июне был создан Координационный совет "Большого строительства", который возглавил замглавы ОП Кирилл Тимошенко. В него также вошли, в том числе, упомянутый глава Минрегиона Алексей Чернышов, советник главы ОП Михаил Подоляк. Министр инфраструктуры Владислав Криклий и многие другие. При этом, неофициальными кураторами "Большого строительства" стали именно Тимошенко и Подоляк, действующий от имени Андрея Ермака, стоящего на вершине всей пирамиды.
Кирилл Тимошенко предметно взялся за дороги и регулярно вместе с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым колесил по регионам, пиаря работы на объектах "Большого строительства". Помогает ему в дорожных вопросах Юрий Голик - бывший советник премьера Алексея Гончарука. До апреля Голик был советником Кубракова, но теперь перебрался выше - стал помощником Тимошенко. Голик известен близкими связями с экс-губернатором Днепропетровщины Резниченко. У него он также занимался дорожными вопросами. Судя по всему, именно Голик является главным архитектором всего, что кулуарно происходит в "Большом стороительстве".
Кто у нас дороги строит
Игорь Уманский говорит о "дорожном картеле" из 6 компаний, которые выигрывают "лакомые тендеры". Если изучить проекты "Большого строительства", то больше всех бросается в глаза так называемая "тройка фаворитов": "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "Онур". Зачастую компании балуют "дополнительными закупками", как "Автомагистраль-Юг" в Харьковской области на примере трассы Р-51 "Мерефа - Лазова - Павлоград" на 204 млн грн. Или же закрывают глаза на проваленные подряды, как в случае с "Онур" в Запорожской области, где компания не вписалась в сроки ремонта трассы Н-30 "Васильевка-Бердянск", не выполнив работы до 31 марта 2020 года. Несмотря на это с "Онур" подписали дополнительное соглашение, по которому стоимость подряда была уменьшена до 536 млн грн, а сроки выполнения работ так и не согласовали.
Таких примеров множество. И есть одна интересная тенденция: министр развития громад и территорий Алексей Чернышов также связан с Юрием Голиком - они часто вместе выезжают на объекты, пиарятся сами и повышают значимость отдельных участков "Большого строительства".
По объектам, где бывают Голик и Чернышов, впоследствии "нарезают" интересные тендеры. Их выигрывают, как правило, представители "дорожного картеля", если говорить по Уманскому.
Например, на сайте "Большого строительства" появилась публикация от 3 августа 2020 года, в которой в частности написано, что министр Чернышов посетил Херсонщину и проинспектировал место ведения по работам на трассе М-14. Первый в этом году тендер по работам на трассе М 14 состоялся вообще 7 августа 2020. Ожидаемая стоимость была 33,5 млн грн. Победителем стала винницкая компания "МЕГО ЛТД", давшая цену в 25,4 млн. Она свой отрезок работы должна выполнить до 31 декабря 2021 года. 26 августа состоялся еще один тендер по этой дороге М-14 на 4 лота. Стоимость подряда - 145 млн грн, победитель - "Ростдорстрой", он же "Рост". А 5 октября состоялся тендер по капремонту трассы М-14 на участке 604 км - 619 км. Работы необходимо выполнить до 31 октября 2021 года. Ожидаемая стоимость была 483 млн грн, победила знакомая нам компания "Онур", которая дала цену в 385 млн грн.
А 2 ноября та же САД в Луганской области объявила новый тендер по трассе Н-26 на 165,8 млн грн. Аукцион назначен на 3 декабря 2020.
Выходит, что в этом году саму трассу отремонтировать не успеют, а вот бюджет освоить смогут. Расходы на "Большое строительство" в следующем году планируют уменьшить на 24%, отсюда и заметная спешка "Укравтодора", Минрегиона и других в проведении тендеров на объекты в этом году.
И хотя в ОП опровергают обвинения Уманского, информация о том, что "картель" может заносить процент от тендеров людям, отвечающим за "Большое строительство", нуждается в проверке правоохранителей и антикоррупционеров.
Долгострои с красивой вывеской
Примеров объектов "Большого строител
опознали спикеров, руководящих "титушками" возле дома Порошенко. Держитесь крепко. Это члены партии "Свобода" Напомню, что шабаш "ветеранов и участников АТО" (слова Арестовича) был проплаченной ОП Зеленского массовкой, в чем участники сами и признались.
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1332262727151210496
Это в копилку сегодняшнего срача по поводу моего вопроса "А почему свобода не выходит под дом медчедчука".