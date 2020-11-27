У процес політико-правового врегулювання ситуації з великою приватизацією доведеться втручатися президенту, - Холодов

Президенту України Володимиру Зеленському, главі ОП Андрію Єрмаку і "політичному керівництву країни" потрібно втрутитися у врегулювання ситуації з великою приватизацією, яка заблокована судами і політичними конфліктами.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат України, заступник голови комітету з питань фінансової і податкової політики Андрій Холодов (СН).

"Рік тому через СЕТАМ були незаконно продані 5 цехів заводу Більшовик. Це була рейдерська схема, за цехи заплатили 23 мільйони гривень - буквально копійки. Мета - заблокувати таким способом цілісний продаж і знецінити актив. І ця мета була досягнута. 25 листопада 2020 року в апеляційному суді слухалася справа про повернення незаконно проданих через СЕТАМ цехів. Ще 2 суміжні справи вже дійшли до Верховного суду (Касаційний адміністративний суд - справа 580/3147/19 і Касаційний госпсуд - 910/14680/19). Апеляційний суд призупинив провадження до ухвалення рішення касаційними інстанціями. Це означає, що приватизація заводу Більшовик відкладається на невизначений термін. І планувати надходження від його приватизації в бюджеті-2021 не варто", - написав Холодов у своєму телеграм-каналі.

Холодов вважає, що історія "Більшовика" показова для всієї історії приватизації в Україні і є типовою.

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"Ціна ділянки землі під "Більшовиком" - від 1 млрд грн. Останні 20 років там всі крали як хотіли, а ми тепер опинилися в юридичному колапсі, коли і воля продати держмайно начебто є, але все вже заблоковано в судах і якихось політичних розкладах. Дивіться, що відбувається з майном Федерації профспілок. Що вже сталося з 26 га землі заводу "Арсенал". Із "Президент-Готелем", який не просто здано в оренду за копійки, а орендар ще й винен більш ніж 15 мільйонів гривень і блокує приватизацію кілька років", - написав Холодов.

Заступник голови податкового комітету вважає, що "в процес політико-правового врегулювання ситуації з великою приватизацією доведеться втручатися президенту, голові офісу і взагалі політичного керівництва країни. Максимум, що зміг глава ФДМ Сенниченко за останній рік - це розсадити якихось людей із сумнівною репутацією по якихось посадах і набрехати через ЗМІ про великі перемоги. Все. Ми рік вже втратили - і втратимо ще, якщо не будуть прийняті стратегічні політичні рішення".

Нагадаємо, раніше нардеп Андрій Холодов повідомив про те, що глава Фонду держмайна фігурує як мінімум у 6 кримінальних провадженнях і вимагав його відставки.