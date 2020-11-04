УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33389 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4586 16
ФДМ (155) Холодов (62) ФДМУ (162) Сенниченко Дмитро (52)

"Слуга народу" Холодов виступає проти державних інтересів, - глава Фонду держмайна Сенниченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Холодов виступає проти державних інтересів, - глава Фонду держмайна Сенниченко

Глава Фонду державного майна Дмитро Сенниченко звинуватив нардепа Холодова в роботі проти державних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сенниченко написав у Фейсбуці.

Сенниченко зазначив: "Фонд державного майна знаходиться під тиском і це не навчальна тривога. Гостріть пучки пальців і чимдуж бийте ними по клавішах в коментарях до цього посту

Відношення народного депутата Андрія Холодова до Фонду державного майна завжди було трепетним. Ну, як завжди? Перші прояви ми почали помічати у квітні цього року, коли по 3-6 разів на місяць до Фонду стали надходити запити від самого Холодова, а також від народного депутата Олександра Юрченка, який вирішив і собі урвати "шматок пирога" від цієї комунікації.

Невмотивовані звинувачення Фонду у вигаданих порушеннях та з вимогами надати роз’яснення щодо них, викладені у 15 депутатських запитах від Холодова та ще 2 від Юрченка, елегантно балансували на грані формальності та безглуздя".

Читайте також: Холодов: у фінансовому колапсі на заводі "Електроважмаш" винен Фонд держмайна й особисто Сенниченко

Він продовжив: "І все ж би нічого, якби не потреба згідно законодавства давати відповіді на ці запити протягом 15 днів. Маю вам сказати, що відповідь на кожен запит – це десятки годин роботи. Тобто, час, який експерти Фонду мають витрачати на роботу на благо держави, вони мусять витрачати на обслуговування допитливості панів Холодова та Юрченка або ж хтозна яких ще їхніх інтересів. Таким чином, грошова вартість відповідей на ці запити перевищує будь-яку розумну межу.

Ба більше, панове вищеназвані народні депутати ще й вигадують "злочини" для Фонду. Їх, щоправда, ніхто не бачив і не бачить, і доказів нема, і навіть самого складу злочину нема – а справи проти Фонду у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є. Пан Холодов на пару з паном Юрченком знайшли шлях: доводиться подавати до суду і на підставі судового рішення примушувати НАБУ реєструвати кримінальні провадження в ЄРДР. А в суді, бачте, така процедура, що в 99% випадків за заявою завжди виносять ухвалу про зобов’язання внесення кримінального провадження до ЄРДР, що, звісно, аж ніяк не означає наявності складу злочину".

Сенниченко підкреслив: "Попри іронічний тон мого повідомлення (бо діяльність пана Холодова мені добряче скидається на фарс), атака народного депутата Холодова та пов’язаних з ним осіб на приватизаційну реформу викликає у мене неабияке занепокоєння.

Розповсюдження ними неправдивої інформації про діяльність Фонду та прямий тиск на нього в судовій, бюрократичній та медійній площинах – великий удар по інвестиційному іміджу України, що тривалий час розбудовується неабиякими зусиллями вищого політичного керівництва держави".

Він зазначив: "Взяти хоча б справу з приватизацію готелю "Дніпро", яким так переймається депутат Холодов. Одного разу він уже відмовився закладатися зі мною щодо ціни, за яку пройде приватизація готелю. Якби він таки прийняв парі, то я би виграв спір, а Фонд "Повернись живим" отримав від Холодова пожертву, на яку ми закладалися. Адже сума, за яку приватизували готель, стала рекордною (спокійно, "Повернись живим" не постраждав від невміння пана Холодова стояти на своєму слові, гроші їм перерахував я).

Тепер пан Холодов трубить на всі сторони, що приватизація "Дніпра" була незаконною, бо гроші за нього дали якісь не такі. Інформую: перевірка походження грошей, за які купили готель, в жодному разі не є справою Фонду держмайна, поки існує фінмоніторинг та правоохоронні органи. Але Фонд доклав всіх зусиль та скерував десятки листів до компетентних органів, щоб всі операції було сумлінно перевірено. Так чи інакше, завданням Фонду є захистити інтерес держави. І якщо держава отримує за готель майже у 5 разів більше грошей, ніж його було оцінено; у 15 разів більше, ніж говорив депутат Холодов; і у 10 000 разів більше, ніж готель зприніс державі за минулий рік, то, мабуть, інтереси держави Фонд таки відстояв. І зробив це добре! І точно так же сумлінно він слідкуватиме за тим, щоб інвестиційні обов’язки по готелю були виконані. Оце називається – відстоювати інтереси держави. І саме це заважає нам робити нардеп Холодов".

"Оскільки наразі на шляху війни з державними інтересами нардеп Холодов ще жодного разу не домігся успіху, великий подив викликає питання: звідки в нього тієї енергії береться? У мене з цього приводу найчорніші здогадки. А у вас? Прошу відписатись у коментарях, у кого які ідеї. Чим може бути зумовлена діяльність Андрія Холодова? У чому може бути його реальний інтерес чинити протизаконний тиск на Фонд держмайна України?", - резюмував Сенниченко.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
"Слуга народов Холодов"
Пишіть вже слуга всєя Галактики і єйо окресностєй.
показати весь коментар
04.11.2020 19:25
+6
Заголовок напоминает речь Организма, если не написали текст или нет телесуфлера Слуга народов Холодов выступает против если государственных интересов - глава Фонда госимущества Сенниченко - Цензор.НЕТ 7158
показати весь коментар
04.11.2020 19:23
+5
Депутат Слуги Народа Андрей Холодов - сигаретный контрабандист и один из бенефициаров сети нелегальной розницы сигарет, как минимум в Киеве. Еще он всем известен как кум Медведчука, это не совсем так. Чисто технически жена Медведчука крестница детей Холодова (то есть их жены кумы). С Медведчуком Холодов дружит и работает, тот «бизнес» которым управляет Холодов невозможно вести без мощной криминальной крыши и связей с рашкой.
Самое лучшее расследование про Холодова сделали Схемы. Они полностью вскрыли как его незадекларированное жилье на Кипре, так и нелегальную сеть розницы, которая работает вообще без кассовых аппаратов, чеков и ничего с ней не происходит. Схемы же обнаружили Холодова на «балу Медведчука», о чем сняли репортаж неделю назад.
показати весь коментар
04.11.2020 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слуга народов Холодов выступает против если государственных интересов - глава Фонда госимущества Сенниченко

А что это означает?
показати весь коментар
04.11.2020 19:20 Відповісти
Заголовок напоминает речь Организма, если не написали текст или нет телесуфлера Слуга народов Холодов выступает против если государственных интересов - глава Фонда госимущества Сенниченко - Цензор.НЕТ 7158
показати весь коментар
04.11.2020 19:23 Відповісти
Без ноль пять - не понять.
показати весь коментар
04.11.2020 19:23 Відповісти
Граматично це означає, що є якісь "народы Холодов", певно це як "народы Севера", в тих народів є слуга. А ще є якась "есля государственных интересов", і той слуга виходить проти тієї єслі.
показати весь коментар
04.11.2020 19:44 Відповісти
Холодов давно засвітився на табачному ринку, як мерзота.
показати весь коментар
04.11.2020 20:17 Відповісти
из-за таких сук, как этот холодов и разваливается страна ! прийдет время и за все ответите,твари !! КОГДА ВЫ УЖЕ НАЖРЕТЕСЬ ?????
показати весь коментар
04.11.2020 21:49 Відповісти
"Слуга народов Холодов"
Пишіть вже слуга всєя Галактики і єйо окресностєй.
показати весь коментар
04.11.2020 19:25 Відповісти
Из-за такого заглавия пришлось статью быстро пробегнуть глазами. Слуга народов Холодов выступает против государственных интересов - глава Фонда госимущества Сенниченко - Цензор.НЕТ 4139
показати весь коментар
04.11.2020 19:28 Відповісти
Адмін, увага: "Слуга народов... ", виправте. Не вистачало, щоби вони поширювалися серед народів
показати весь коментар
04.11.2020 19:29 Відповісти
Скільком народам вони служать!?!?
показати весь коментар
04.11.2020 19:42 Відповісти
Це ж треба. Як "неочікувано".
Слуга народу Холодов виступає проти державних інтересів - глава Фонду держмайна Сенниченко - Цензор.НЕТ 5540
показати весь коментар
04.11.2020 19:48 Відповісти
Депутат Слуги Народа Андрей Холодов - сигаретный контрабандист и один из бенефициаров сети нелегальной розницы сигарет, как минимум в Киеве. Еще он всем известен как кум Медведчука, это не совсем так. Чисто технически жена Медведчука крестница детей Холодова (то есть их жены кумы). С Медведчуком Холодов дружит и работает, тот «бизнес» которым управляет Холодов невозможно вести без мощной криминальной крыши и связей с рашкой.
Самое лучшее расследование про Холодова сделали Схемы. Они полностью вскрыли как его незадекларированное жилье на Кипре, так и нелегальную сеть розницы, которая работает вообще без кассовых аппаратов, чеков и ничего с ней не происходит. Схемы же обнаружили Холодова на «балу Медведчука», о чем сняли репортаж неделю назад.
показати весь коментар
04.11.2020 19:52 Відповісти
главное закон об азартных играх, а закон о зраде, подрыве экономики, про лоббизм нахрен никому не нужен.
показати весь коментар
04.11.2020 20:16 Відповісти
Правоохранителям пора уже разобраться в чьих интересах исполняет выступает сам Сенниченко. С какой целью гробит работающие предприятия?
показати весь коментар
04.11.2020 21:02 Відповісти
"Слуга народу" Холодов виступає проти державних інтересів, - глава Фонду держмайна Сенниченко - Цензор.НЕТ 6566
показати весь коментар
04.11.2020 21:38 Відповісти
Зная не по наслышке, что из себя представляет Сениченко и из какого выводка он ткскзть есть пошел, осмелюсь утверждать, что это супер-классическая иллюстрация про жабу и гадюку
показати весь коментар
04.11.2020 22:33 Відповісти
 
 