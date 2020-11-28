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ВВП (631) Ковалив Юлия (52)

Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив

Падение ВВП в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - рассказала Ковалив.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+24
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
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28.11.2020 08:49
+18
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
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28.11.2020 08:41
+16
Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
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28.11.2020 08:39
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Ну значит нарисуете цифру какая нужна для зелёного лохтората
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28.11.2020 08:37 Ответить
Так вони вже "рісуют". Ковалів зрівняла ріст ВВП на 2-3 відсотки при Порошенку з падінням на 5, а не на 7 (як прогнозувалося) при Зєлєнскому. Як співав Владімір Сємьйоновіч Висоцкій: "Вдруг я понял - конєц мой єщьо нє конєц, конєц - ето чьо-то начало."
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28.11.2020 09:26 Ответить
Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
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28.11.2020 08:39 Ответить
ВВП зростав у базарника який ніфіга не смислить в економіці і який насундучив в казну бабла, а зелень його просрала.
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28.11.2020 08:50 Ответить
Так вони ж в паралельному світі, для них це добре коли все догори дригом.
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28.11.2020 09:14 Ответить
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
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28.11.2020 08:41 Ответить
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 1510
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28.11.2020 09:05 Ответить
выдают поражение как достижение....
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28.11.2020 08:43 Ответить
Саме час піднімати ціну на електрику..бо ахметка зубожіє..
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28.11.2020 08:46 Ответить
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
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28.11.2020 08:49 Ответить
Тут без Сереги ******...я никак )))
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28.11.2020 09:09 Ответить
Мы рождены,чтоб сказку зделать былью Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 2898
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28.11.2020 08:55 Ответить
Правильніше - "болью".
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28.11.2020 09:17 Ответить
Вот як росло ввп в квартале95 при Осле - так оно будет рости и в Украине при Осле -гамнокамандующем.
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28.11.2020 08:56 Ответить
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 816Зелемойским на память Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 7975
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28.11.2020 08:58 Ответить
"Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?. США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова."....

Евреи решают свои вопросы за счет Украины, армяне свои, кацапы через свою агентуру продвигают расейский мир ...
А украинцы собираются идти во власть, что бы решать свои вопросы и указать меньшинствам их место?
Или так и будут меньшинством на своей земле?
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28.11.2020 09:00 Ответить
А ВВП знає, що йому не куй падати менше 5%, бо Бубочка обідиться і взагалі його ліквідує. А з другої сторони, знаючи інтелектуальний розвиток нашого Віслюка, не забудьте йому пояснити, що ВВП - це валовий внутрішній продукт, а не той, про кого він думає, бо ***** пишеться з 5 букв.
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28.11.2020 09:06 Ответить
А ВВП пофіґ Бубочка. Воно почало падати за його словами ще за "урядування" Гончарука, за півроку до коронавірусу. Хоча Зеблани падіння спишуть на пандемію.
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28.11.2020 09:20 Ответить
А ведь это вы еще не "кинули" МВФ. Принять и изменить(но потом)? О последствиях подумали? Да и когда народ узнает о втором сроке великого будивника, доллар сам собой поползет вверх. Может не стоит оно того?
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28.11.2020 09:07 Ответить
ВОНО казало що іде лише на один термін. Невже збрехало?
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28.11.2020 09:12 Ответить
Ну да, как же без этого. Но ему бы и этот срок отмотать без приключений Второй первый срок приближается. Только явно не в удобном кресле, откуда мы имеем счастье наблюдать его щурящуюся рожу.
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28.11.2020 10:08 Ответить
Влітку падіння ВВП вже було на відмітці 11%. Що сталось, щоб до кінця року зійшло на 5% ??? Появились нові інвестори? Відкрились нові виробництва? Так позакриваоись же діючі! Звідк такий оптимізм?
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28.11.2020 09:08 Ответить
5% від того що залишилось після 11%.
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28.11.2020 09:10 Ответить
А рік назад були заяви про майбутнє економічне процвітання і ріст ВВП на 40%, всього тільки рік назад. Рекорд. Ні одна влада за всі роки незалежності ще не обісралася вот таким поносом.
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28.11.2020 09:23 Ответить
Зё и СН они такие... Жесткие ребята. Сказали, чтоб было 5 % - будет только 5%.

Это только Вы помните о 11%...
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28.11.2020 09:17 Ответить
Отрицательный рост.
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28.11.2020 09:10 Ответить
Три месяца назад я на цензоре написал такое...
дефицит бюджета приближается к 300 миллиардам гривен,хотя скрытый дефицит реальный приближается к 400,к новому году будет 500 Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3122шутка юмора оказалась пророческой...
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28.11.2020 09:10 Ответить
Пам'ятаєте, як блазні глузували з 5% економічного росту при Порошенку??? Падіння -20% було уже до пандемії!!! Шановні, ви обрали не просто манкурта головою держави, ви обрали йолопа, що нічого не розуміє в державному управлінні! Ви самі ж такі самі йолопи, всі хто проголосував за цей непотріб!!! Тепер їжте, та не подавіться!!!
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28.11.2020 09:14 Ответить
останні кілька десятків років у нас державне управління фактично відсутнє (у цивілізованому розумінні цього терміну)..мабуть тому ви і пишете з Німеччини..
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28.11.2020 09:47 Ответить
Я маю український паспорт. Виключно! Невже є в тому злочин чи зрада, що я, надіюсь, тимчасово мешкаю в Німеччині? Що стосується "останні кілька десятків років у нас державне управління фактично відсутнє"... Останні кілька десятків років Україна намагається вилізти з того лайна, що називався совєтським союзом. І якщо за часів Порошенка я пишався Україною, то зараз, дякуючи халявщикам, що привели "голобородьків" до влади, мені соромно...
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28.11.2020 11:02 Ответить
Вибачте, а саме чим Ви пишались за часів ексгаранта..?
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28.11.2020 11:12 Ответить
Тим, що моя країна зуміла зупинити навалу дикунів зі сходу. Що в самі короткі терміни була створена армія. Не дивлячись на війну, почалося економічне зростання. Міжнародна підтримка. На побутовому рівні. Один знайомий німець хотів купити квартиру у Львові. Звернувся за консультацією, йому була цікава моя думка. Відвідавши Львів, просто полюбив Україну... Мені було дуже приємно чути його відгуки про країну! Ще можна надати багато прикладів... Дивно, що українці цього не бачили, а віддали перевагу "голохвастому"...
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28.11.2020 14:56 Ответить
дякую apass, приємно вражений як дописом так і цим фактом: user/3738
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29.11.2020 22:06 Ответить
У Шустера кожен говорив своє, не слухаючи інших.
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28.11.2020 09:16 Ответить
Не дивіться ці "говорильні" як і інші подібні шоу. Це майже те, що і відосики.
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28.11.2020 09:26 Ответить
З кожної говорильні можна отримати корисну для себе інформацію.
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28.11.2020 10:26 Ответить
Ви маєте ще міцні нерви. А я вже не витримую це ППР.
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28.11.2020 11:08 Ответить
Зелемойским придется в январе объявить дефолт,надо повторить подвиг РАБссии 17 августа 1998 года...мышибраття Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 6841и включить печатный станок...,булка хлеба 100 гривен это нормально...
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28.11.2020 09:17 Ответить
13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020

На яких прогнозах побудований бюджет (зі змінами):
ВВП - мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція - 8,7%
Безробіття - 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні - 29,5 за дол (раніше - 27 за дол) Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
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28.11.2020 09:24 Ответить
Будуть виправдовуватися, що уряд Гройсмана подав нереалістичний бюджет-2020, забувши що приймали його новим "турборежимним" складом ВР.
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28.11.2020 09:33 Ответить
В данной ситуации выход один,немедленно пригласить польского реформатора Лешека Бальцеровича,он уже был в ситуации подобной в Польше,когда инфляция была 10 000 % и рост цен выше Неба...
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28.11.2020 09:25 Ответить
Как бы матрос Железняк не пришел.
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28.11.2020 09:35 Ответить
Арсенія Яценюка вистачить....
Щоправда, навіть Сеня не погодиться вступити в це лайно, який нагаласували 73/43%зебілів. Хіба що через перевибори...
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28.11.2020 09:41 Ответить
Пока ты будешь бегать за жидами Ахметов Коломойский, Пинчук и ... будут насиловать твоих детей
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28.11.2020 13:24 Ответить
Раз зелёная плесень всегда врёт, значит будет больше.
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28.11.2020 09:33 Ответить
Хужині будіт!!!
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28.11.2020 09:37 Ответить
Зелені *****, ну де там ваше обіцяне зростання ВВП економіки на 40%?

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9164
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28.11.2020 09:39 Ответить
Автопарк Зеленского превышает 100 автомобилей типа эскорт охраны... Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9737Кадыров завидует с 35 тачками...,к Новому году будет 200....
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28.11.2020 09:48 Ответить
Де там те недолуге яке кричало, головне свинарчюків змінити. І ми все сразу заживем
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28.11.2020 10:00 Ответить
про то что у родителей феофана VI есть хата в Киеве все уже в курсе. а вы в курсе что эту квартиру им продала.... невестка. Зеленская Елена. вот таким нехитрым способом вазелин оманский отмыл бабло. не верите? а нате. правый нижний угол договора купли-продажи
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3504
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28.11.2020 10:07 Ответить
Да, одноходовка, а гнусь маланская сложнее схемы и не придумает
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28.11.2020 11:12 Ответить
Ну да, после амбициозного «роста на 40%» по Гончаруку, падение ВВП от дна вниз ещё на 5% - это великое достижение же- плесени. Ещё и планы рисуют до 2030 года - воистину подлецы.
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28.11.2020 10:17 Ответить
А в чому зрада ? Якщо квартира була на Зеленская Елена, то яким чином її оформити на батьків? Або даруванням, або через купля-продаж. Так в чому зрада зрадная та відмивання коштів?
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28.11.2020 10:35 Ответить
Ты дебил? Это был риторический вопрос
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28.11.2020 11:13 Ответить
не суди по себе остальных.
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28.11.2020 11:27 Ответить
При Порхе радость была за 4% рост... при Зеле радость за 5% падение.... уху евшие домохозяйки и недееспособные дибилы, кого вы выбрали?
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28.11.2020 10:58 Ответить
Какое в хрена падение 5%? Нам же ясно обещали рост в 40% за 5 лет! Теперь что, выходит нас ожидает рост в 45%за 4 года? Однако, в интересное время мы живём.
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28.11.2020 11:15 Ответить
Вы только вдумайтесь в персонажей, которые последние недели делают заявы от имени Украины: завхоз офиса презедента, заместитель завхоза офиса презедента, советник завхоза офиса презедента, внештатный советник завхоза офиса презедента. Плять, а где эти премьеры, рукодство вр, министры?! Или им нечего сказать?! А может это у зебилов сценарий такой: не выпускать на люди зашкварившихся персонажей, а постоянно вбрасывать спичи левых тел, чтобы быдло думало будто зелесрань работает?!
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28.11.2020 11:24 Ответить
А міністри зайняти- онукам повинно вистачити))
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28.11.2020 11:32 Ответить
Як подати негативну новину під солодким соусом)))

Одні наобирали, інші докерувались, а жити у всьому цьому нам усім.
Мо-лод-ці!!!111
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28.11.2020 11:31 Ответить
То ли ещё будет. Недаром бюджет на ментов увеличили.
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28.11.2020 11:44 Ответить
майже 5% зростання були при кривавих баригах, а за Альфа-Бубоїна тільки дупа може бути
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28.11.2020 11:48 Ответить
потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - рассказала Ковалив.

А когда же был этот самый рост ?? Ах да это же было при Порошенко который всё украл, ещё и брата убил.
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28.11.2020 12:07 Ответить
"......Порошенко который всё украл, ещё и брата убил."

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3638
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28.11.2020 13:36 Ответить
Вот и проявилось истинное лицо новой власти в лице евреского недоумка зеленского, львовского, барыги Шмыгаля и ещё 240 дебилов,. кухарок, . баянистов и дворников- депутатов из слуг народа. Минус пять % ВВП, при придурке зеленском и плюс пять % ВВП при барыге порошенко!! А какие понты эта недоросль зеленский кидала в адрес порошенко на стадионе!! Какой пафос!! А на самом деле Зеленский оказался самым простым спекулянтом, третьесортным официантом Коломойского, в красивой обёртке, ничтожным клоуном, жидовским брехлом, неучем и невеждой!! И это г.... хочет быть президентом ещё один срок??? Упаси бог от таких тупых евреев- президентов!!
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28.11.2020 14:50 Ответить
Не должно превышать 5%. А ВВП об этом знает, что ему нельзя?
Если дефицит Бюджета получился минус 200 млрд. - это 25%. А ВВП только на 5?
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9159
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28.11.2020 16:24 Ответить
 
 