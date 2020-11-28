Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив

Падение ВВП в Украине по итогам 2020 года не должно превысить отметку в 5%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире "Свободы слова" Савика Шустера на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

"Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП - это достаточно существенно, потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - рассказала Ковалив.

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