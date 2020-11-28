УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11628 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 278 67
ВВП (256) Ковалів Юлія (55)

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів

Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити позначку в 5%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів. 

Також читайте: Оновлений проєкт Держбюджету-2021: доходи 1,09 трлн грн, витрати 1,33 трлн грн, подвоєння надходжень від приватизації і збільшення зовнішніх запозичень
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
показати весь коментар
28.11.2020 08:49
+18
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
показати весь коментар
28.11.2020 08:41
+16
Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
показати весь коментар
28.11.2020 08:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну значит нарисуете цифру какая нужна для зелёного лохтората
показати весь коментар
28.11.2020 08:37 Відповісти
Так вони вже "рісуют". Ковалів зрівняла ріст ВВП на 2-3 відсотки при Порошенку з падінням на 5, а не на 7 (як прогнозувалося) при Зєлєнскому. Як співав Владімір Сємьйоновіч Висоцкій: "Вдруг я понял - конєц мой єщьо нє конєц, конєц - ето чьо-то начало."
показати весь коментар
28.11.2020 09:26 Відповісти
Ура. Оказывается уменьшенте падения ВВП уже достижение, а не упадок. А я то думал рост ВВП, показатель эффективности власти. Вы ещё *****, локдаун на месяц введите и будет вам суперВВП
показати весь коментар
28.11.2020 08:39 Відповісти
ВВП зростав у базарника який ніфіга не смислить в економіці і який насундучив в казну бабла, а зелень його просрала.
показати весь коментар
28.11.2020 08:50 Відповісти
Так вони ж в паралельному світі, для них це добре коли все догори дригом.
показати весь коментар
28.11.2020 09:14 Відповісти
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 1534
показати весь коментар
28.11.2020 08:41 Відповісти
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 1510
показати весь коментар
28.11.2020 09:05 Відповісти
выдают поражение как достижение....
показати весь коментар
28.11.2020 08:43 Відповісти
Саме час піднімати ціну на електрику..бо ахметка зубожіє..
показати весь коментар
28.11.2020 08:46 Відповісти
Падение ВВП по итогам года не должно превышать 5%, - Ковалив - Цензор.НЕТ 979
показати весь коментар
28.11.2020 08:49 Відповісти
Тут без Сереги ******...я никак )))
показати весь коментар
28.11.2020 09:09 Відповісти
Мы рождены,чтоб сказку зделать былью Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 2898
показати весь коментар
28.11.2020 08:55 Відповісти
Правильніше - "болью".
показати весь коментар
28.11.2020 09:17 Відповісти
Вот як росло ввп в квартале95 при Осле - так оно будет рости и в Украине при Осле -гамнокамандующем.
показати весь коментар
28.11.2020 08:56 Відповісти
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 816Зелемойским на память Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 7975
показати весь коментар
28.11.2020 08:58 Відповісти
"Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?. США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова."....

Евреи решают свои вопросы за счет Украины, армяне свои, кацапы через свою агентуру продвигают расейский мир ...
А украинцы собираются идти во власть, что бы решать свои вопросы и указать меньшинствам их место?
Или так и будут меньшинством на своей земле?
показати весь коментар
28.11.2020 09:00 Відповісти
А ВВП знає, що йому не куй падати менше 5%, бо Бубочка обідиться і взагалі його ліквідує. А з другої сторони, знаючи інтелектуальний розвиток нашого Віслюка, не забудьте йому пояснити, що ВВП - це валовий внутрішній продукт, а не той, про кого він думає, бо ***** пишеться з 5 букв.
показати весь коментар
28.11.2020 09:06 Відповісти
А ВВП пофіґ Бубочка. Воно почало падати за його словами ще за "урядування" Гончарука, за півроку до коронавірусу. Хоча Зеблани падіння спишуть на пандемію.
показати весь коментар
28.11.2020 09:20 Відповісти
А ведь это вы еще не "кинули" МВФ. Принять и изменить(но потом)? О последствиях подумали? Да и когда народ узнает о втором сроке великого будивника, доллар сам собой поползет вверх. Может не стоит оно того?
показати весь коментар
28.11.2020 09:07 Відповісти
ВОНО казало що іде лише на один термін. Невже збрехало?
показати весь коментар
28.11.2020 09:12 Відповісти
Ну да, как же без этого. Но ему бы и этот срок отмотать без приключений Второй первый срок приближается. Только явно не в удобном кресле, откуда мы имеем счастье наблюдать его щурящуюся рожу.
показати весь коментар
28.11.2020 10:08 Відповісти
Влітку падіння ВВП вже було на відмітці 11%. Що сталось, щоб до кінця року зійшло на 5% ??? Появились нові інвестори? Відкрились нові виробництва? Так позакриваоись же діючі! Звідк такий оптимізм?
показати весь коментар
28.11.2020 09:08 Відповісти
5% від того що залишилось після 11%.
показати весь коментар
28.11.2020 09:10 Відповісти
А рік назад були заяви про майбутнє економічне процвітання і ріст ВВП на 40%, всього тільки рік назад. Рекорд. Ні одна влада за всі роки незалежності ще не обісралася вот таким поносом.
показати весь коментар
28.11.2020 09:23 Відповісти
Зё и СН они такие... Жесткие ребята. Сказали, чтоб было 5 % - будет только 5%.

Это только Вы помните о 11%...
показати весь коментар
28.11.2020 09:17 Відповісти
Отрицательный рост.
показати весь коментар
28.11.2020 09:10 Відповісти
Три месяца назад я на цензоре написал такое...
дефицит бюджета приближается к 300 миллиардам гривен,хотя скрытый дефицит реальный приближается к 400,к новому году будет 500 Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3122шутка юмора оказалась пророческой...
показати весь коментар
28.11.2020 09:10 Відповісти
Пам'ятаєте, як блазні глузували з 5% економічного росту при Порошенку??? Падіння -20% було уже до пандемії!!! Шановні, ви обрали не просто манкурта головою держави, ви обрали йолопа, що нічого не розуміє в державному управлінні! Ви самі ж такі самі йолопи, всі хто проголосував за цей непотріб!!! Тепер їжте, та не подавіться!!!
показати весь коментар
28.11.2020 09:14 Відповісти
останні кілька десятків років у нас державне управління фактично відсутнє (у цивілізованому розумінні цього терміну)..мабуть тому ви і пишете з Німеччини..
показати весь коментар
28.11.2020 09:47 Відповісти
Я маю український паспорт. Виключно! Невже є в тому злочин чи зрада, що я, надіюсь, тимчасово мешкаю в Німеччині? Що стосується "останні кілька десятків років у нас державне управління фактично відсутнє"... Останні кілька десятків років Україна намагається вилізти з того лайна, що називався совєтським союзом. І якщо за часів Порошенка я пишався Україною, то зараз, дякуючи халявщикам, що привели "голобородьків" до влади, мені соромно...
показати весь коментар
28.11.2020 11:02 Відповісти
Вибачте, а саме чим Ви пишались за часів ексгаранта..?
показати весь коментар
28.11.2020 11:12 Відповісти
Тим, що моя країна зуміла зупинити навалу дикунів зі сходу. Що в самі короткі терміни була створена армія. Не дивлячись на війну, почалося економічне зростання. Міжнародна підтримка. На побутовому рівні. Один знайомий німець хотів купити квартиру у Львові. Звернувся за консультацією, йому була цікава моя думка. Відвідавши Львів, просто полюбив Україну... Мені було дуже приємно чути його відгуки про країну! Ще можна надати багато прикладів... Дивно, що українці цього не бачили, а віддали перевагу "голохвастому"...
показати весь коментар
28.11.2020 14:56 Відповісти
дякую apass, приємно вражений як дописом так і цим фактом: user/3738
показати весь коментар
29.11.2020 22:06 Відповісти
У Шустера кожен говорив своє, не слухаючи інших.
показати весь коментар
28.11.2020 09:16 Відповісти
Не дивіться ці "говорильні" як і інші подібні шоу. Це майже те, що і відосики.
показати весь коментар
28.11.2020 09:26 Відповісти
З кожної говорильні можна отримати корисну для себе інформацію.
показати весь коментар
28.11.2020 10:26 Відповісти
Ви маєте ще міцні нерви. А я вже не витримую це ППР.
показати весь коментар
28.11.2020 11:08 Відповісти
Зелемойским придется в январе объявить дефолт,надо повторить подвиг РАБссии 17 августа 1998 года...мышибраття Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 6841и включить печатный станок...,булка хлеба 100 гривен это нормально...
показати весь коментар
28.11.2020 09:17 Відповісти
13 квітня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету-2020

На яких прогнозах побудований бюджет (зі змінами):
ВВП - мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція - 8,7%
Безробіття - 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні - 29,5 за дол (раніше - 27 за дол) Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
показати весь коментар
28.11.2020 09:24 Відповісти
Будуть виправдовуватися, що уряд Гройсмана подав нереалістичний бюджет-2020, забувши що приймали його новим "турборежимним" складом ВР.
показати весь коментар
28.11.2020 09:33 Відповісти
В данной ситуации выход один,немедленно пригласить польского реформатора Лешека Бальцеровича,он уже был в ситуации подобной в Польше,когда инфляция была 10 000 % и рост цен выше Неба...
показати весь коментар
28.11.2020 09:25 Відповісти
Как бы матрос Железняк не пришел.
показати весь коментар
28.11.2020 09:35 Відповісти
Арсенія Яценюка вистачить....
Щоправда, навіть Сеня не погодиться вступити в це лайно, який нагаласували 73/43%зебілів. Хіба що через перевибори...
показати весь коментар
28.11.2020 09:41 Відповісти
Пока ты будешь бегать за жидами Ахметов Коломойский, Пинчук и ... будут насиловать твоих детей
показати весь коментар
28.11.2020 13:24 Відповісти
Раз зелёная плесень всегда врёт, значит будет больше.
показати весь коментар
28.11.2020 09:33 Відповісти
Хужині будіт!!!
показати весь коментар
28.11.2020 09:37 Відповісти
Зелені *****, ну де там ваше обіцяне зростання ВВП економіки на 40%?

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9164
показати весь коментар
28.11.2020 09:39 Відповісти
Автопарк Зеленского превышает 100 автомобилей типа эскорт охраны... Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9737Кадыров завидует с 35 тачками...,к Новому году будет 200....
показати весь коментар
28.11.2020 09:48 Відповісти
Де там те недолуге яке кричало, головне свинарчюків змінити. І ми все сразу заживем
показати весь коментар
28.11.2020 10:00 Відповісти
про то что у родителей феофана VI есть хата в Киеве все уже в курсе. а вы в курсе что эту квартиру им продала.... невестка. Зеленская Елена. вот таким нехитрым способом вазелин оманский отмыл бабло. не верите? а нате. правый нижний угол договора купли-продажи
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3504
показати весь коментар
28.11.2020 10:07 Відповісти
Да, одноходовка, а гнусь маланская сложнее схемы и не придумает
показати весь коментар
28.11.2020 11:12 Відповісти
Ну да, после амбициозного «роста на 40%» по Гончаруку, падение ВВП от дна вниз ещё на 5% - это великое достижение же- плесени. Ещё и планы рисуют до 2030 года - воистину подлецы.
показати весь коментар
28.11.2020 10:17 Відповісти
А в чому зрада ? Якщо квартира була на Зеленская Елена, то яким чином її оформити на батьків? Або даруванням, або через купля-продаж. Так в чому зрада зрадная та відмивання коштів?
показати весь коментар
28.11.2020 10:35 Відповісти
Ты дебил? Это был риторический вопрос
показати весь коментар
28.11.2020 11:13 Відповісти
не суди по себе остальных.
показати весь коментар
28.11.2020 11:27 Відповісти
При Порхе радость была за 4% рост... при Зеле радость за 5% падение.... уху евшие домохозяйки и недееспособные дибилы, кого вы выбрали?
показати весь коментар
28.11.2020 10:58 Відповісти
Какое в хрена падение 5%? Нам же ясно обещали рост в 40% за 5 лет! Теперь что, выходит нас ожидает рост в 45%за 4 года? Однако, в интересное время мы живём.
показати весь коментар
28.11.2020 11:15 Відповісти
Вы только вдумайтесь в персонажей, которые последние недели делают заявы от имени Украины: завхоз офиса презедента, заместитель завхоза офиса презедента, советник завхоза офиса презедента, внештатный советник завхоза офиса презедента. Плять, а где эти премьеры, рукодство вр, министры?! Или им нечего сказать?! А может это у зебилов сценарий такой: не выпускать на люди зашкварившихся персонажей, а постоянно вбрасывать спичи левых тел, чтобы быдло думало будто зелесрань работает?!
показати весь коментар
28.11.2020 11:24 Відповісти
А міністри зайняти- онукам повинно вистачити))
показати весь коментар
28.11.2020 11:32 Відповісти
Як подати негативну новину під солодким соусом)))

Одні наобирали, інші докерувались, а жити у всьому цьому нам усім.
Мо-лод-ці!!!111
показати весь коментар
28.11.2020 11:31 Відповісти
То ли ещё будет. Недаром бюджет на ментов увеличили.
показати весь коментар
28.11.2020 11:44 Відповісти
майже 5% зростання були при кривавих баригах, а за Альфа-Бубоїна тільки дупа може бути
показати весь коментар
28.11.2020 11:48 Відповісти
потому что мы помним, когда 2% или 3% роста это было для нас существенное достижение как для страны", - рассказала Ковалив.

А когда же был этот самый рост ?? Ах да это же было при Порошенко который всё украл, ещё и брата убил.
показати весь коментар
28.11.2020 12:07 Відповісти
"......Порошенко который всё украл, ещё и брата убил."

Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 3638
показати весь коментар
28.11.2020 13:36 Відповісти
Вот и проявилось истинное лицо новой власти в лице евреского недоумка зеленского, львовского, барыги Шмыгаля и ещё 240 дебилов,. кухарок, . баянистов и дворников- депутатов из слуг народа. Минус пять % ВВП, при придурке зеленском и плюс пять % ВВП при барыге порошенко!! А какие понты эта недоросль зеленский кидала в адрес порошенко на стадионе!! Какой пафос!! А на самом деле Зеленский оказался самым простым спекулянтом, третьесортным официантом Коломойского, в красивой обёртке, ничтожным клоуном, жидовским брехлом, неучем и невеждой!! И это г.... хочет быть президентом ещё один срок??? Упаси бог от таких тупых евреев- президентов!!
показати весь коментар
28.11.2020 14:50 Відповісти
Не должно превышать 5%. А ВВП об этом знает, что ему нельзя?
Если дефицит Бюджета получился минус 200 млрд. - это 25%. А ВВП только на 5?
Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів - Цензор.НЕТ 9159
показати весь коментар
28.11.2020 16:24 Відповісти
 
 