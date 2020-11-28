Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів

Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити позначку в 5%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.

Також читайте: Оновлений проєкт Держбюджету-2021: доходи 1,09 трлн грн, витрати 1,33 трлн грн, подвоєння надходжень від приватизації і збільшення зовнішніх запозичень