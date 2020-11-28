Падіння ВВП за підсумками року не має перевищувати 5%, - Ковалів
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Падіння ВВП в Україні за підсумками 2020 року не має перевищити позначку в 5%.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі "Свободи слова" Савіка Шустера на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.
"Ми вже за місяць до кінця року бачимо, що очікування падіння економічного розвитку будуть не такими поганими. Економіка України не впаде більш ніж на 5%. А 2% різниці в ВВП - це досить суттєво, оскільки ми пам'ятаємо, коли 2% або 3% зростання це було для нас суттєвим досягненням, як для країни", - розповіла Ковалів.
Топ коментарі
+24 саша паламарчук
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Будь ласка, зачекайте...
Евреи решают свои вопросы за счет Украины, армяне свои, кацапы через свою агентуру продвигают расейский мир ...
А украинцы собираются идти во власть, что бы решать свои вопросы и указать меньшинствам их место?
Или так и будут меньшинством на своей земле?
Это только Вы помните о 11%...
дефицит бюджета приближается к 300 миллиардам гривен,хотя скрытый дефицит реальный приближается к 400,к новому году будет 500 шутка юмора оказалась пророческой...
На яких прогнозах побудований бюджет (зі змінами):
ВВП - мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на 3,7%)
Інфляція - 8,7%
Безробіття - 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%)
Середньорічний курс гривні - 29,5 за дол (раніше - 27 за дол) Основні параметри "антикризового бюджету"
Доходи бюджету зменшилися на 119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн
Видатки збільшилися на 82,4 млрд грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн
Граничний обсяг дефіциту зросте більш ніж утричі до 298,4 млрд грн
Щоправда, навіть Сеня не погодиться вступити в це лайно, який нагаласували 73/43%зебілів. Хіба що через перевибори...
Одні наобирали, інші докерувались, а жити у всьому цьому нам усім.
Мо-лод-ці!!!111
А когда же был этот самый рост ?? Ах да это же было при Порошенко который всё украл, ещё и брата убил.
Если дефицит Бюджета получился минус 200 млрд. - это 25%. А ВВП только на 5?