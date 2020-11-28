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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов излечился от COVID-19

Степанов излечился от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов полностью выздоровел после коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые за последние 2 недели Степанов провел брифинг в здании министерства здравоохранения, а не из дому, где находился на самоизоляции.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло", - сказал министр.

Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал слухами информацию о своей отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну. ВИДЕО

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится дома на самоизоляции.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Хреново! Значить ще багатьом українцям загрожує загибель!
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28.11.2020 12:17
+6
Так несподівано!
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28.11.2020 12:12
+5
вирусобесие будет продолжаться?
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28.11.2020 12:22
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Так несподівано!
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28.11.2020 12:12 Ответить
Співчуття рідним, та усій Україні!
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28.11.2020 12:41 Ответить
Хреново! Значить ще багатьом українцям загрожує загибель!
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28.11.2020 12:17 Ответить
По Украине обьявлен праздник три дня !!!
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28.11.2020 12:18 Ответить
Но с цепи не спускать!
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28.11.2020 12:19 Ответить
Степанов излечился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3321
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28.11.2020 12:22 Ответить
вирусобесие будет продолжаться?
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28.11.2020 12:22 Ответить
АНа и от СПИДа и от Малярии и энЦефалопатии и прочее прочее.... ВыздоРовевший(
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28.11.2020 12:23 Ответить
Насрать
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28.11.2020 12:23 Ответить
Сначала прочитал: скончался
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28.11.2020 12:24 Ответить
Вышел с больничного ?

Теперь можно и в отставку отправлять
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28.11.2020 12:27 Ответить
меня бесит - "в отставку"...
они наживутся так что и праправнукам для безбедного существования - и в отставочку с нервной работёнки....
на нары гнид... но так не бывает, бо нарид мудрый...
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28.11.2020 12:42 Ответить
Как то сильно быстро он вылечился... И осложнений никаких... Что то его "болезнь" смахивает на симуляцию.
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28.11.2020 12:40 Ответить
когда Байден обосрал Трампа на выборах, то Зеля и Елдак тоже как-то ВНЕЗАПНО прилегли облегчиться на несколько дней, точно так же как и Трамп когда Байден его обосрал на дебатах.
держат всех за дураков.
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28.11.2020 13:00 Ответить
Його можна тільки очолити
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28.11.2020 13:07 Ответить
Рецепт излечения от ковид -в студию!!!!!!!!
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28.11.2020 13:02 Ответить
Вам не підійе: потрібно мати хлебало на весь ютюб і язик, як помело.
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28.11.2020 13:07 Ответить
Квартальные чучела продолжают свое короновирусное шоу. Никто из здравомыслящих не поверит, что зеленские-дерьмаки-степановы за 1 неделю вылечили корону.
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28.11.2020 13:29 Ответить
Зараза к заразе не пристает!
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28.11.2020 15:14 Ответить
Ще ні одна сволоч урядова не здохла...
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28.11.2020 13:30 Ответить
Тому що нічого у них не було. Показуха і клоунада, як і у всьому. Запитаєте про одутловату морду Зеленського? То він використовував час т.з. "лікування" для звичних для себе утіх.
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28.11.2020 13:46 Ответить
І не тільки в нього. По всьому світу рекламують ковід на селебрітях, ніби показують гоям, мовляв, якщо їх не обійшло, то вас точно покладе. Тому одягніть цак, робіть ку і радуйтесь.
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28.11.2020 14:47 Ответить
..."вакцину pfizer почали чартерами доставляти по світу"(с)... "...гдє должин бить командір?-впєрєді! на ліхом конє..."(с)... і снова - здрастє...
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28.11.2020 13:50 Ответить
Брехня!
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28.11.2020 13:52 Ответить
пусть еще раз тест сделает))
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28.11.2020 14:00 Ответить
Тварь, оно вылечилось .......!!!!
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28.11.2020 14:18 Ответить
Почему етому ублюдку возникает такое же желание башку отбить, как и Зеленскому?
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28.11.2020 15:06 Ответить
б..дь!
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28.11.2020 16:11 Ответить
Мабуть асфальтом лікували. Ректальним методом.
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28.11.2020 17:28 Ответить
Чудеса уринотерапии, не иначе!
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28.11.2020 18:37 Ответить
 
 