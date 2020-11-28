Степанов излечился от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов полностью выздоровел после коронавируса.

Об этом он сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые за последние 2 недели Степанов провел брифинг в здании министерства здравоохранения, а не из дому, где находился на самоизоляции.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло", - сказал министр.

Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.

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Напомним, глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится дома на самоизоляции.