Степанов излечился от COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов полностью выздоровел после коронавируса.
Об этом он сообщил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
Впервые за последние 2 недели Степанов провел брифинг в здании министерства здравоохранения, а не из дому, где находился на самоизоляции.
"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло", - сказал министр.
Степанов также пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.
Также на Цензор.НЕТ: Степанов назвал слухами информацию о своей отставке: Я готовлюсь и дальше спасать нашу страну. ВИДЕО
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится дома на самоизоляции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Теперь можно и в отставку отправлять
они наживутся так что и праправнукам для безбедного существования - и в отставочку с нервной работёнки....
на нары гнид... но так не бывает, бо нарид мудрый...
держат всех за дураков.