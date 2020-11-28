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Степанов вилікувався від COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повністю видужав після коронавірусу.
Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Вперше за останні 2 тижні Степанов провів брифінг у будівлі міністерства охорони здоров'я, а не з дому, де був на самоізоляції.
"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося", - сказав міністр.
Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.
Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлений коронавірус і він перебуває вдома на самоізоляції.
Топ коментарі
+8 Игорь Наумчук
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+6 vitaliymkua
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показати весь коментар28.11.2020 12:22
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Теперь можно и в отставку отправлять
они наживутся так что и праправнукам для безбедного существования - и в отставочку с нервной работёнки....
на нары гнид... но так не бывает, бо нарид мудрый...
держат всех за дураков.