Степанов вилікувався від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повністю видужав після коронавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вперше за останні 2 тижні Степанов провів брифінг у будівлі міністерства охорони здоров'я, а не з дому, де був на самоізоляції.

"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося", - сказав міністр.

Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.

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Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлений коронавірус і він перебуває вдома на самоізоляції.