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Новини Коронавірус і карантин
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Степанов вилікувався від COVID-19

Степанов вилікувався від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повністю видужав після коронавірусу.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Вперше за останні 2 тижні Степанов провів брифінг у будівлі міністерства охорони здоров'я, а не з дому, де був на самоізоляції.

"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося", - сказав міністр.

Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на COVID-19 або інші хвороби.

Також читайте: Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлений коронавірус і він перебуває вдома на самоізоляції.

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Хреново! Значить ще багатьом українцям загрожує загибель!
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28.11.2020 12:17
+6
Так несподівано!
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28.11.2020 12:12
+5
вирусобесие будет продолжаться?
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28.11.2020 12:22
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Так несподівано!
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28.11.2020 12:12 Відповісти
Співчуття рідним, та усій Україні!
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28.11.2020 12:41 Відповісти
Хреново! Значить ще багатьом українцям загрожує загибель!
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28.11.2020 12:17 Відповісти
По Украине обьявлен праздник три дня !!!
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28.11.2020 12:18 Відповісти
Но с цепи не спускать!
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28.11.2020 12:19 Відповісти
Степанов излечился от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3321
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28.11.2020 12:22 Відповісти
вирусобесие будет продолжаться?
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28.11.2020 12:22 Відповісти
АНа и от СПИДа и от Малярии и энЦефалопатии и прочее прочее.... ВыздоРовевший(
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28.11.2020 12:23 Відповісти
Насрать
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28.11.2020 12:23 Відповісти
Сначала прочитал: скончался
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28.11.2020 12:24 Відповісти
Вышел с больничного ?

Теперь можно и в отставку отправлять
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28.11.2020 12:27 Відповісти
меня бесит - "в отставку"...
они наживутся так что и праправнукам для безбедного существования - и в отставочку с нервной работёнки....
на нары гнид... но так не бывает, бо нарид мудрый...
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28.11.2020 12:42 Відповісти
Как то сильно быстро он вылечился... И осложнений никаких... Что то его "болезнь" смахивает на симуляцию.
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28.11.2020 12:40 Відповісти
когда Байден обосрал Трампа на выборах, то Зеля и Елдак тоже как-то ВНЕЗАПНО прилегли облегчиться на несколько дней, точно так же как и Трамп когда Байден его обосрал на дебатах.
держат всех за дураков.
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28.11.2020 13:00 Відповісти
Його можна тільки очолити
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28.11.2020 13:07 Відповісти
Рецепт излечения от ковид -в студию!!!!!!!!
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28.11.2020 13:02 Відповісти
Вам не підійе: потрібно мати хлебало на весь ютюб і язик, як помело.
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28.11.2020 13:07 Відповісти
Квартальные чучела продолжают свое короновирусное шоу. Никто из здравомыслящих не поверит, что зеленские-дерьмаки-степановы за 1 неделю вылечили корону.
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28.11.2020 13:29 Відповісти
Зараза к заразе не пристает!
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28.11.2020 15:14 Відповісти
Ще ні одна сволоч урядова не здохла...
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28.11.2020 13:30 Відповісти
Тому що нічого у них не було. Показуха і клоунада, як і у всьому. Запитаєте про одутловату морду Зеленського? То він використовував час т.з. "лікування" для звичних для себе утіх.
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28.11.2020 13:46 Відповісти
І не тільки в нього. По всьому світу рекламують ковід на селебрітях, ніби показують гоям, мовляв, якщо їх не обійшло, то вас точно покладе. Тому одягніть цак, робіть ку і радуйтесь.
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28.11.2020 14:47 Відповісти
..."вакцину pfizer почали чартерами доставляти по світу"(с)... "...гдє должин бить командір?-впєрєді! на ліхом конє..."(с)... і снова - здрастє...
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28.11.2020 13:50 Відповісти
Брехня!
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28.11.2020 13:52 Відповісти
пусть еще раз тест сделает))
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28.11.2020 14:00 Відповісти
Тварь, оно вылечилось .......!!!!
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28.11.2020 14:18 Відповісти
Почему етому ублюдку возникает такое же желание башку отбить, как и Зеленскому?
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28.11.2020 15:06 Відповісти
б..дь!
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28.11.2020 16:11 Відповісти
Мабуть асфальтом лікували. Ректальним методом.
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28.11.2020 17:28 Відповісти
Чудеса уринотерапии, не иначе!
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28.11.2020 18:37 Відповісти
 
 