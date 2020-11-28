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Новини Здоров'я
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СЕС (40) Степанов Максим (2011)

Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу

Міністерство охорони здоров'я обов'язково відновить Санітарно-епідеміологічну службу і це буде дієва структура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "НАШ" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми відновимо її (СЕС). У нас є відповідні проєкти, зараз ми над цим працюємо. Обов'язково ми це зробимо, ми створимо дієву структуру. Зрозуміло, що оцінивши пережитки, які були в минулій системі, зрозуміло, що там треба було щось виправити і вдосконалити. Я впевнений, що ми зробимо дієву систему зокрема і щодо інфекційних хвороб, яка точно має бути", - сказав Степанов.

Читайте також: Ми розглядаємо створення санепідемслужби саме в складі МОЗ, - Степанов
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Топ коментарі
+13
Совдепия возвращается,будут ходить за взятками .
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27.11.2020 20:55
+13
Ещё одна кормушка
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27.11.2020 20:55
+12
От санстанций толку не было,только с предприятий ,,драли,, взятки,чтобы не закрыли.Сурпун уважение,она имеет опыт в Америке и понимание медицины ,а негодяй степашка и всякая зелень это недоучки и воры
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27.11.2020 20:59
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теперь заживем
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27.11.2020 20:53 Відповісти
Совдепия возвращается,будут ходить за взятками .
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27.11.2020 20:55 Відповісти
Супрун її реформувала,під ноль,а тепер треба відновлювати,гарні були реформи.
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27.11.2020 20:55 Відповісти
И правильно сделала.
Она кроме как кешем, ничем больше не занималась
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27.11.2020 21:14 Відповісти
Правильно. Бизнес выбрал, теперь бизнес должен страдать
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27.11.2020 20:55 Відповісти
Ещё одна кормушка
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27.11.2020 20:55 Відповісти
воскрешение зомби це всего лишь фокус справжнего вуду
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27.11.2020 20:55 Відповісти
ну наконец то вернутся проверки и поборы с магазинов и кафе
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27.11.2020 20:56 Відповісти
Підприємці заскучали, - вже не знають кому хабарі давати. )
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27.11.2020 20:56 Відповісти
Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 2810
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27.11.2020 20:56 Відповісти
а у него кризис уже наступил?температура упала?
а то что то подозрительно активен Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 6663
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27.11.2020 20:58 Відповісти
От санстанций толку не было,только с предприятий ,,драли,, взятки,чтобы не закрыли.Сурпун уважение,она имеет опыт в Америке и понимание медицины ,а негодяй степашка и всякая зелень это недоучки и воры
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27.11.2020 20:59 Відповісти
самое то для мелкого и среднего бизнеса.сразк после локдауна придут из СЭС обилечивать
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27.11.2020 21:00 Відповісти
Тепер буде приходити тіпа доктор,який на цілком офіційному плані буде вимагати бабки. А не дасиш бабла,то він тебе закриє. От і фсьо...
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27.11.2020 21:02 Відповісти
Всегда пинками гнал эти СЭСы....помню как разводили на договор, типа на отлов эфемерных крыс в автомагазине (за 50$ на то время) Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 1432
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27.11.2020 21:04 Відповісти
Вы ппрфан, СЭС крысами не занималась. Борьбой с грызунами и вредными насекомыми занималась Дез.станция. и что плохого было? Что крыс травили в плановом порядке и по договорам? А что сейчас? Этим же никто не занимается. Я помню холеру в Одессе, была ребенком, а переносчики ее-крысы, между прочим.
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28.11.2020 08:00 Відповісти
Пусть эта информация и дальше живет в вашей голове...не буду мешать... Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9259
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28.11.2020 11:22 Відповісти
Ага как оновлена полюция....
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27.11.2020 21:07 Відповісти
**********
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27.11.2020 21:47 Відповісти
Коленками, коленками назад?.... СЭЗ можно формально возродить, но кто там будет работать? Уж 5 лет не идет подготовка эпидемиологов и вирусологов, так кто там будет работать - хирурги, лоры или геникологи? На это потребуется около 10 лет. Новая СЭЗ может просто быть аналогом бывших ГАИ или СЭЗ, которые окончательно превратились в не скрываемых взяточников. Степанов этого хочет?
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27.11.2020 21:49 Відповісти
Два коментатори профі буде в Україні забагато.
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27.11.2020 22:06 Відповісти
"Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу" - давно пора, а то главный санитарный врач давно есть, а санэпидемслужбы нет.
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27.11.2020 22:10 Відповісти
мало у нас вымогателей и взяточников ? Ещё наплодите ?
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27.11.2020 22:14 Відповісти
ЧЕГО ТОЛЬКО ЭТОТ УХМЫЛЯЮЩИЙСЯ ЛЖЕЦ НЕ ОБЕЩАЛ... И укр.аппараты ИВЛ, и мас. тестирование, и отслеживание контактов больных, и миллион укр. тестов на антиген ("дешевле, надёжнее и точнее, чем тесты ПЛР" - обещают ещё с августа!)...
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27.11.2020 22:15 Відповісти
Могу себе представить что они "возродят"))) Карманный орган без прав и специалистов.?!
Потому что специалистов порастеряли, новых не готовят уже пять лет, и запрет на все проверки продлевается уже тоже из года в год лет восемь.
Мониторить ситуацию и писать бумажки? Такая СЭС никому не нужна, разводить бюрократов не за чем. А нормально работать вы не дадите, барыги и торгаши просрочкой, засравшиеся по уши и кормящие граждан всяким дерьмом в антисанитарии, травящие клиентов тухлятиной...не дадут вам этого сделать, да и сами слуги повязаны крепко с ресторанами торговыми центрами, мясо-молочным производством. Им ой как не хочется контроля.
А в соседней Польше, например санстанция есть! И проверки, и порядок.
Да что в Польше, контроль есть в любой цивилизованной стране. А у нас хуже Гандураса, дикая страна.
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28.11.2020 08:13 Відповісти
Украина почти скатилась вот к такому состоянию, на улицах уж точно, кто такое "чудо" примет в свои союзы, а может и наоборот превращают Украину в окончательно одичавшее общество, готовое друг друга перебитьСтепанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9517
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28.11.2020 12:38 Відповісти
Здание санстанции в небольшом польском городке

Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9297
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28.11.2020 08:17 Відповісти
Это санстанция в Кентшине, с населением всего 20 тыс человек.
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28.11.2020 09:32 Відповісти
Только так , что бы СЭС не были большими взяточниками чем райкомы КПСС!
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28.11.2020 15:05 Відповісти
Взяточники есть и сейчас, везде, и в гораздо крупнее масштабах, в полиции, прокуратуре, налоговой, таможне, пограничники, чиновники различных депортаментов, администраций и т д... Постоянно пишут о взятках в сотни тысяч и миллионы. Посмотрите их декларации, это невозможно было приобрести на зарплаты.
И тем не менее это не значит что все органы гос.власти и правопорядка надо ликвидировать. Со взяточничеством надо бороться реальными сроками и конфискацией имущества, причём всех близких родственников. Иначе это будет не страна, не государство, а территория.
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28.11.2020 16:21 Відповісти
 
 