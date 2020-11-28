Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу

Міністерство охорони здоров'я обов'язково відновить Санітарно-епідеміологічну службу і це буде дієва структура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "НАШ" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми відновимо її (СЕС). У нас є відповідні проєкти, зараз ми над цим працюємо. Обов'язково ми це зробимо, ми створимо дієву структуру. Зрозуміло, що оцінивши пережитки, які були в минулій системі, зрозуміло, що там треба було щось виправити і вдосконалити. Я впевнений, що ми зробимо дієву систему зокрема і щодо інфекційних хвороб, яка точно має бути", - сказав Степанов.

Читайте також: Ми розглядаємо створення санепідемслужби саме в складі МОЗ, - Степанов