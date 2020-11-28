Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я обов'язково відновить Санітарно-епідеміологічну службу і це буде дієва структура.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі телеканалу "НАШ" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ми відновимо її (СЕС). У нас є відповідні проєкти, зараз ми над цим працюємо. Обов'язково ми це зробимо, ми створимо дієву структуру. Зрозуміло, що оцінивши пережитки, які були в минулій системі, зрозуміло, що там треба було щось виправити і вдосконалити. Я впевнений, що ми зробимо дієву систему зокрема і щодо інфекційних хвороб, яка точно має бути", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+13 игорь сироткин
показати весь коментар27.11.2020 20:55
+13 Vika Lysenko
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+12 игорь сироткин
показати весь коментар27.11.2020 20:59
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Она кроме как кешем, ничем больше не занималась
а то что то подозрительно активен
Потому что специалистов порастеряли, новых не готовят уже пять лет, и запрет на все проверки продлевается уже тоже из года в год лет восемь.
Мониторить ситуацию и писать бумажки? Такая СЭС никому не нужна, разводить бюрократов не за чем. А нормально работать вы не дадите, барыги и торгаши просрочкой, засравшиеся по уши и кормящие граждан всяким дерьмом в антисанитарии, травящие клиентов тухлятиной...не дадут вам этого сделать, да и сами слуги повязаны крепко с ресторанами торговыми центрами, мясо-молочным производством. Им ой как не хочется контроля.
А в соседней Польше, например санстанция есть! И проверки, и порядок.
Да что в Польше, контроль есть в любой цивилизованной стране. А у нас хуже Гандураса, дикая страна.
И тем не менее это не значит что все органы гос.власти и правопорядка надо ликвидировать. Со взяточничеством надо бороться реальными сроками и конфискацией имущества, причём всех близких родственников. Иначе это будет не страна, не государство, а территория.