Ми розглядаємо створення санепідемслужби саме в складі МОЗ, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання про створення санітарно-епідеміологічної служби у своєму складі.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Після початку епідемії, думаю, всім зрозуміло, що у нас була велика проблема з епідеміологічною службою, яка була ліквідована. Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої - таке питання поки не розглядається. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі МОЗ, яка виконувала б дуже чіткий функціонал - проведення всіх заходів, встановлення інфекційного контролю, реагування на відповідні ситуації", - сказав Степанов.

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