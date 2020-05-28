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Ми розглядаємо створення санепідемслужби саме в складі МОЗ, - Степанов

Ми розглядаємо створення санепідемслужби саме в складі МОЗ, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України розглядає питання про створення санітарно-епідеміологічної служби у своєму складі.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Після початку епідемії, думаю, всім зрозуміло, що у нас була велика проблема з епідеміологічною службою, яка була ліквідована. Щодо виділення в окремий орган центральної виконавчої - таке питання поки не розглядається. Ми розглядаємо створення протиепідеміологічної служби саме в складі МОЗ, яка виконувала б дуже чіткий функціонал - проведення всіх заходів, встановлення інфекційного контролю, реагування на відповідні ситуації", - сказав Степанов.

Також читайте: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Автор: 

МОЗ (5388) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+3
Если целью является создание механизма принудительной вакцинации от макароно-вируса, то ребята должны помнить что преступления против человечества не имеют срока давности.
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28.05.2020 10:30
+2
Да, бизнесмены в карантине зажирели, деньжат поднакопили. Зеля решил им напомнить, как санэпидслужба косила с них бабло при Яныке. Инвесторы, вы где, ау!
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28.05.2020 10:32
+2
Нет. Убийством вирусов занимаются специальные клетки в крови (антитела). Антитела не являются объектом уголовного законодательства.
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28.05.2020 10:42
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Если целью является создание механизма принудительной вакцинации от макароно-вируса, то ребята должны помнить что преступления против человечества не имеют срока давности.
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28.05.2020 10:30 Відповісти
А за убийство вирусов срок давности есть?
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28.05.2020 10:34 Відповісти
Нет. Убийством вирусов занимаются специальные клетки в крови (антитела). Антитела не являются объектом уголовного законодательства.
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28.05.2020 10:42 Відповісти
А на руках люди их безжалостно убивают антисептиком и туалетным мылом...
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28.05.2020 11:03 Відповісти
Антитела - не клетки, это такие белки. Если человек вакцинировался, увеличив число таких антител, это преступление? Обвинение вирусу вакцинного штамма выдвинете?
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28.05.2020 11:07 Відповісти
У человека должно быть право выбора. Чешите лесом, вакцинаторы. Появится побочка нехилая после вакцины, хрен крайнего найдешь.
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28.05.2020 11:40 Відповісти
Сидите в лесу антиваксеры. Это Ваш выбор и он у Вас есть.
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28.05.2020 11:41 Відповісти
А то.
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28.05.2020 11:42 Відповісти
Антип, когда привозили сотнями тысяч инфицированных со всего мира без обсервации, их в лес не вывезли, а распустили в свободное плавание меж здоровых людей.. Так что в лес тебе с минздравом.
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28.05.2020 11:44 Відповісти
Неn, сотни миллиардов инфицированных привезли. Просто Ваш мозг слишком мал, чтобы перенести всю страшую правду. Для справки

Ukraine

Confirmed: 22 382
Deaths: 669
Recovered: 8 439
Active: 13 274
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28.05.2020 11:57 Відповісти
Не стоит сгущать краски. Всех детей заставляют идти в школу. И к сожалению, бывает, что в школах дети умирают. Но идти в школу это нужно и детям и обществу. Пока ничего лучшего не придумали. Так и с вакцинацией. Она не идеальна, но лучшего средства для борьбы с вирусными заболеваниями у общества нет.
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28.05.2020 11:11 Відповісти
От кори, свинки и проч. - безусловно.
Моё категорическое возражение - по поводу макароно-вируса.
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28.05.2020 11:58 Відповісти
А в чем принципиальная разница? Антитела - не карандаш, они не испишутся. Организму человека нужна периодическая тренировка имунной системы. Не вижу проблем в прививке от ковид-19. Мне в 80-х в армии противочумную делали, хотя она пороядка года-двух эффективна. И не помер. И противооспенная есть. И все, что при совке делали - в комплекте. Откуда эти страхи у людей?
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28.05.2020 12:04 Відповісти
Проблема в том что "ковид" - фикция.
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28.05.2020 12:05 Відповісти
Полагаете, что десятки тысяч ученых подкулены, сотни тысяч журналистов тоже, создан и выпущен в мир безвредный вирус, дающий положительные реакции на ПЦР тестах, а тайные эскадроны смерти по всему миру обеспечивают рост смертности?
Я живу в скучном мире.
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28.05.2020 12:20 Відповісти
Полагаю что ВОЗ и СМИ провели грандиозную кампанию лжи и дезинформации. Разбирательство только начинается. Много интересного предстоит узнать.
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28.05.2020 12:26 Відповісти
Но повышенную смертность не сфальсифицируешь. Люди всегда боятся инфекционных болезней. Когда в Индии в 90-х была вспышка легочной чумы, много стран испугались. В Украине самолеты из Индии сажали на военный аэродром в Озерном. В смой Индии было порядка миллиона внутренних беженцев. А умерло за всю вспышку пятьдесят с хвостиком человек.
Как говорил Рабинович
Если бы я был такой умный ДО, как моя Сара ПОСЛЕ...
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28.05.2020 12:32 Відповісти
>Но повышенную смертность не сфальсифицируешь.

Запросто. Достаточно писать "ковид" всем у кого нашли вирус, хотя тесты до сих пор ненадёжны.
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28.05.2020 12:40 Відповісти
При этом общая смертность не поменяется.
Вот статистика по смертям по Англии и Уэльсу
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020

В разделе Deaths registered by week
синий график - смерти ОТ ВСЕХ ПРИЧИН В 2020 году. Там четко видно превышение а ниже дан график смертей от ковид-19.
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28.05.2020 12:57 Відповісти
У нас в Австралии официальный прогноз был:
- 70% заразятся;
- от 50000 до 150000 умрут.
В реальности:
- заразились (поди проверь) несколько тысяч;
- умерли 102 человека, из них 101 - старики.
Мне-то с самого начала было ясно что ковидистская истерия не имеет ничего общего ни с каким вирусом.
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28.05.2020 13:03 Відповісти
Это у Вас был прогноз для эпидемии без ограничительных мер с базовым репродуктивным число около 3 и летальностью от 0,29% до 0,87%. Вспышка в Китае дала примерно то же базовое число репродукции и летальность 5,48%/
Так что у Вас еще те оптимисты прогноз делали.
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28.05.2020 13:24 Відповісти
У нас и карантин-то был почти никакой.
"Ошибка" в тысячу раз в математике - халтура полная.
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28.05.2020 13:56 Відповісти
В прикладной математике такое бывает. Да и не только там. Пожарный дает прогноз - в случае пожара в конкретном деревянном доме выгорит все здание и ущерб составит 150 тыс долларов. Но случилось небольшое возгорание, кто-то водой из чайника затушил - и ущерб составил 50 долларов.
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28.05.2020 14:05 Відповісти
Не надо мне ваших "аналогий". Вся ковидистская кампания - это грандиозная диверсия против экономики и государства.
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28.05.2020 14:10 Відповісти
Это тоже была фикция?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC Ближневосто́чный респирато́рный синдро́м (англ. Middle East respiratory syndrome, MERS) - воспалительное заболевание органов дыхания, вызываемое вирусом рода Betacoronavirus подсемейства Coronavirinae[1], в 2013 году получившим официальное название «коронавирус ближневосточного респираторного синдрома» (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV)[2].
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28.05.2020 12:24 Відповісти
Не знаю; я не изучал тот вопрос.
По нынешнему "ковиду" - это мировая война идёт.
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28.05.2020 12:25 Відповісти
Когда слышу от мед. чиновников слово ИМЕННО, хочется лысину Степанова намазать зеленкой.
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28.05.2020 11:37 Відповісти
Да, бизнесмены в карантине зажирели, деньжат поднакопили. Зеля решил им напомнить, как санэпидслужба косила с них бабло при Яныке. Инвесторы, вы где, ау!
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Закрылись мы. Стоим в тенечке и злорадствуем.
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Шаг верёд-2 шага назад. Вот так и вальсируем на краю пропасти. Давай всех взяточников расставим у прежних кормушек.
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28.05.2020 10:44 Відповісти
Влада показала абсолютну немічність як в протиепідемічних заходах, так і по відношенню до громадян: денех нет, на вас лохі. А виявляється все тому, що папєрєднікі ліквідували СЕС...
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28.05.2020 12:01 Відповісти
 
 