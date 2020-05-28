Мы рассматриваем создание санэпидемслужбы именно в составе Минздрава, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос о создании санитарно-эпидемиологической службы в своем составе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"После начала эпидемии, думаю, всем понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована. Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации", - сказал Степанов.

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