Мы рассматриваем создание санэпидемслужбы именно в составе Минздрава, - Степанов
Министерство здравоохранения Украины рассматривает вопрос о создании санитарно-эпидемиологической службы в своем составе.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"После начала эпидемии, думаю, всем понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой, которая была ликвидирована. Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос пока не рассматривается. Мы рассматриваем создание противоэпидемиологической службы именно в составе Минздрава, которая выполняла бы очень четкий функционал – проведение всех мероприятий, установление инфекционного контроля, реагирование на соответствующие ситуации", - сказал Степанов.
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Моё категорическое возражение - по поводу макароно-вируса.
Я живу в скучном мире.
Как говорил Рабинович
Если бы я был такой умный ДО, как моя Сара ПОСЛЕ...
Запросто. Достаточно писать "ковид" всем у кого нашли вирус, хотя тесты до сих пор ненадёжны.
Вот статистика по смертям по Англии и Уэльсу
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/**************************************************/weekending3april2020
В разделе Deaths registered by week
синий график - смерти ОТ ВСЕХ ПРИЧИН В 2020 году. Там четко видно превышение а ниже дан график смертей от ковид-19.
- 70% заразятся;
- от 50000 до 150000 умрут.
В реальности:
- заразились (поди проверь) несколько тысяч;
- умерли 102 человека, из них 101 - старики.
Мне-то с самого начала было ясно что ковидистская истерия не имеет ничего общего ни с каким вирусом.
Так что у Вас еще те оптимисты прогноз делали.
"Ошибка" в тысячу раз в математике - халтура полная.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC Ближневосто́чный респирато́рный синдро́м (англ. Middle East respiratory syndrome, MERS) - воспалительное заболевание органов дыхания, вызываемое вирусом рода Betacoronavirus подсемейства Coronavirinae[1], в 2013 году получившим официальное название «коронавирус ближневосточного респираторного синдрома» (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV)[2].
По нынешнему "ковиду" - это мировая война идёт.