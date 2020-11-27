Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу
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Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы восстановим ее (СЭС). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру. Понятно, что оценив пережитки, которые были в прошлой системе, понятно, что там надо было что-то исправить и усовершенствовать. Я уверен, что мы сделаем действенную систему в том числе и за инфекционными болезнями, которая точно должна быть ", - сказал Степанов.
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+13 игорь сироткин
показать весь комментарий27.11.2020 20:55
+13 Vika Lysenko
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+12 игорь сироткин
показать весь комментарий27.11.2020 20:59
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Она кроме как кешем, ничем больше не занималась
а то что то подозрительно активен
Потому что специалистов порастеряли, новых не готовят уже пять лет, и запрет на все проверки продлевается уже тоже из года в год лет восемь.
Мониторить ситуацию и писать бумажки? Такая СЭС никому не нужна, разводить бюрократов не за чем. А нормально работать вы не дадите, барыги и торгаши просрочкой, засравшиеся по уши и кормящие граждан всяким дерьмом в антисанитарии, травящие клиентов тухлятиной...не дадут вам этого сделать, да и сами слуги повязаны крепко с ресторанами торговыми центрами, мясо-молочным производством. Им ой как не хочется контроля.
А в соседней Польше, например санстанция есть! И проверки, и порядок.
Да что в Польше, контроль есть в любой цивилизованной стране. А у нас хуже Гандураса, дикая страна.
И тем не менее это не значит что все органы гос.власти и правопорядка надо ликвидировать. Со взяточничеством надо бороться реальными сроками и конфискацией имущества, причём всех близких родственников. Иначе это будет не страна, не государство, а территория.