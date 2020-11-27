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Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу

Министерство здравоохранения обязательно восстановит Санитарно-эпидемиологическую службу и это будет действенная структура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире телеканала "НАШ" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы восстановим ее (СЭС). У нас есть соответствующие проекты, сейчас мы над этим работаем. Обязательно мы это сделаем, мы создадим действенную структуру. Понятно, что оценив пережитки, которые были в прошлой системе, понятно, что там надо было что-то исправить и усовершенствовать. Я уверен, что мы сделаем действенную систему в том числе и за инфекционными болезнями, которая точно должна быть ", - сказал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы рассматриваем создание санэпидемслужбы именно в составе Минздрава, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Совдепия возвращается,будут ходить за взятками .
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27.11.2020 20:55
+13
Ещё одна кормушка
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27.11.2020 20:55
+12
От санстанций толку не было,только с предприятий ,,драли,, взятки,чтобы не закрыли.Сурпун уважение,она имеет опыт в Америке и понимание медицины ,а негодяй степашка и всякая зелень это недоучки и воры
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27.11.2020 20:59
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теперь заживем
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27.11.2020 20:53 Ответить
Совдепия возвращается,будут ходить за взятками .
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27.11.2020 20:55 Ответить
Супрун її реформувала,під ноль,а тепер треба відновлювати,гарні були реформи.
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27.11.2020 20:55 Ответить
И правильно сделала.
Она кроме как кешем, ничем больше не занималась
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27.11.2020 21:14 Ответить
Правильно. Бизнес выбрал, теперь бизнес должен страдать
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27.11.2020 20:55 Ответить
Ещё одна кормушка
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27.11.2020 20:55 Ответить
воскрешение зомби це всего лишь фокус справжнего вуду
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27.11.2020 20:55 Ответить
ну наконец то вернутся проверки и поборы с магазинов и кафе
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27.11.2020 20:56 Ответить
Підприємці заскучали, - вже не знають кому хабарі давати. )
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27.11.2020 20:56 Ответить
Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 2810
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27.11.2020 20:56 Ответить
а у него кризис уже наступил?температура упала?
а то что то подозрительно активен Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 6663
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27.11.2020 20:58 Ответить
От санстанций толку не было,только с предприятий ,,драли,, взятки,чтобы не закрыли.Сурпун уважение,она имеет опыт в Америке и понимание медицины ,а негодяй степашка и всякая зелень это недоучки и воры
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27.11.2020 20:59 Ответить
самое то для мелкого и среднего бизнеса.сразк после локдауна придут из СЭС обилечивать
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27.11.2020 21:00 Ответить
Тепер буде приходити тіпа доктор,який на цілком офіційному плані буде вимагати бабки. А не дасиш бабла,то він тебе закриє. От і фсьо...
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27.11.2020 21:02 Ответить
Всегда пинками гнал эти СЭСы....помню как разводили на договор, типа на отлов эфемерных крыс в автомагазине (за 50$ на то время) Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу - Цензор.НЕТ 1432
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27.11.2020 21:04 Ответить
Вы ппрфан, СЭС крысами не занималась. Борьбой с грызунами и вредными насекомыми занималась Дез.станция. и что плохого было? Что крыс травили в плановом порядке и по договорам? А что сейчас? Этим же никто не занимается. Я помню холеру в Одессе, была ребенком, а переносчики ее-крысы, между прочим.
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28.11.2020 08:00 Ответить
Пусть эта информация и дальше живет в вашей голове...не буду мешать... Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9259
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28.11.2020 11:22 Ответить
Ага как оновлена полюция....
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27.11.2020 21:07 Ответить
**********
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27.11.2020 21:47 Ответить
Коленками, коленками назад?.... СЭЗ можно формально возродить, но кто там будет работать? Уж 5 лет не идет подготовка эпидемиологов и вирусологов, так кто там будет работать - хирурги, лоры или геникологи? На это потребуется около 10 лет. Новая СЭЗ может просто быть аналогом бывших ГАИ или СЭЗ, которые окончательно превратились в не скрываемых взяточников. Степанов этого хочет?
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27.11.2020 21:49 Ответить
Два коментатори профі буде в Україні забагато.
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27.11.2020 22:06 Ответить
"Степанов пообещал возродить санэпидемслужбу" - давно пора, а то главный санитарный врач давно есть, а санэпидемслужбы нет.
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27.11.2020 22:10 Ответить
мало у нас вымогателей и взяточников ? Ещё наплодите ?
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27.11.2020 22:14 Ответить
ЧЕГО ТОЛЬКО ЭТОТ УХМЫЛЯЮЩИЙСЯ ЛЖЕЦ НЕ ОБЕЩАЛ... И укр.аппараты ИВЛ, и мас. тестирование, и отслеживание контактов больных, и миллион укр. тестов на антиген ("дешевле, надёжнее и точнее, чем тесты ПЛР" - обещают ещё с августа!)...
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27.11.2020 22:15 Ответить
Могу себе представить что они "возродят"))) Карманный орган без прав и специалистов.?!
Потому что специалистов порастеряли, новых не готовят уже пять лет, и запрет на все проверки продлевается уже тоже из года в год лет восемь.
Мониторить ситуацию и писать бумажки? Такая СЭС никому не нужна, разводить бюрократов не за чем. А нормально работать вы не дадите, барыги и торгаши просрочкой, засравшиеся по уши и кормящие граждан всяким дерьмом в антисанитарии, травящие клиентов тухлятиной...не дадут вам этого сделать, да и сами слуги повязаны крепко с ресторанами торговыми центрами, мясо-молочным производством. Им ой как не хочется контроля.
А в соседней Польше, например санстанция есть! И проверки, и порядок.
Да что в Польше, контроль есть в любой цивилизованной стране. А у нас хуже Гандураса, дикая страна.
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28.11.2020 08:13 Ответить
Украина почти скатилась вот к такому состоянию, на улицах уж точно, кто такое "чудо" примет в свои союзы, а может и наоборот превращают Украину в окончательно одичавшее общество, готовое друг друга перебитьСтепанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9517
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28.11.2020 12:38 Ответить
Здание санстанции в небольшом польском городке

Степанов пообіцяв відродити санепідемслужбу - Цензор.НЕТ 9297
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28.11.2020 08:17 Ответить
Это санстанция в Кентшине, с населением всего 20 тыс человек.
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28.11.2020 09:32 Ответить
Только так , что бы СЭС не были большими взяточниками чем райкомы КПСС!
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28.11.2020 15:05 Ответить
Взяточники есть и сейчас, везде, и в гораздо крупнее масштабах, в полиции, прокуратуре, налоговой, таможне, пограничники, чиновники различных депортаментов, администраций и т д... Постоянно пишут о взятках в сотни тысяч и миллионы. Посмотрите их декларации, это невозможно было приобрести на зарплаты.
И тем не менее это не значит что все органы гос.власти и правопорядка надо ликвидировать. Со взяточничеством надо бороться реальными сроками и конфискацией имущества, причём всех близких родственников. Иначе это будет не страна, не государство, а территория.
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28.11.2020 16:21 Ответить
 
 