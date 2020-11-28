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Новости
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Банковского мошенника из Германии задержали на границе с Россией

Банковского мошенника из Германии задержали на границе с Россией

43-летний гражданин ФРГ хотел на автомобиле выехать в РФ через пункт пропуска в Сумской области. Он находится в розыске за банковское мошенничество и отмывание денег.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали и об этом сообщили в Укрбюро Интерпола в г. Киев. Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что мужчина действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве", - сказано в сообщении.

Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили весной.

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Иностранца передали представителям Национальной полиции. Они займутся его экстрадицией в Германию.

Автор: 

Германия (6938) Госпогранслужба (6390) Интерпол (538) мошенничество (1220)


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Интересно как он в ехал на территорию Украины...)
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28.11.2020 14:27 Ответить
написано же - до того как его объявили в розыск
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28.11.2020 16:35 Ответить
********* к себе принимает все дерьмо человеческое
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28.11.2020 14:39 Ответить
он родом наверное откуда -нибудь с омска,они раисю шыбко любят.
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28.11.2020 14:44 Ответить
Поспешили с новостью, это ехал консультант Бени, скоро выпустят)))
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28.11.2020 15:01 Ответить
43-летний нелох-обманщик с иностранным паспортом пытался слинять в Россию... Меня терзают смутные сомненья..
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28.11.2020 15:02 Ответить
мало денег намыл - не хватило нанять проводника кабаньими тропами
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28.11.2020 16:36 Ответить
 
 