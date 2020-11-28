Банковского мошенника из Германии задержали на границе с Россией

43-летний гражданин ФРГ хотел на автомобиле выехать в РФ через пункт пропуска в Сумской области. Он находится в розыске за банковское мошенничество и отмывание денег.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время проверки документов гражданина Германии правоохранители установили, что он находится в международном розыске. Иностранца сразу задержали и об этом сообщили в Укрбюро Интерпола в г. Киев. Впоследствии сотрудники Интерпола подтвердили, что мужчина действительно находится в розыске в Германии. Он подозревается в отмывании денег и банковском мошенничестве", - сказано в сообщении.

Немец прибыл в Украину в конце прошлого года, а в розыск его объявили весной.

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Иностранца передали представителям Национальной полиции. Они займутся его экстрадицией в Германию.