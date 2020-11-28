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Новини
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Банківського шахрая із Німеччини затримали на кордоні з Росією

Банківського шахрая із Німеччини затримали на кордоні з Росією

43-річний громадянин ФРН хотів на автомобілі виїхати в РФ через пункт пропуску в Сумській області. Він перебуває в розшуку за банківське шахрайство і відмивання грошей.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки документів громадянина Німеччини правоохоронці встановили, що він перебуває в міжнародному розшуку. Іноземця відразу затримали і про це повідомили в Укрбюро Інтерполу в Київ. Згодом співробітники Інтерполу підтвердили, що чоловік дійсно перебуває в розшуку в Німеччині. Він підозрюється у відмиванні грошей і банківському шахрайстві", - сказано в повідомленні.

Німець прибув до України в кінці минулого року, а в розшук його оголосили навесні.

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Іноземця передали представникам Національної поліції. Вони займуться його екстрадицією до Німеччини.

Німеччина (7335) Держприкордонслужба ДПСУ (5944) Інтерпол (376) шахрайство (1078)


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Интересно как он в ехал на территорию Украины...)
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28.11.2020 14:27 Відповісти
написано же - до того как его объявили в розыск
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28.11.2020 16:35 Відповісти
********* к себе принимает все дерьмо человеческое
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28.11.2020 14:39 Відповісти
он родом наверное откуда -нибудь с омска,они раисю шыбко любят.
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28.11.2020 14:44 Відповісти
Поспешили с новостью, это ехал консультант Бени, скоро выпустят)))
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28.11.2020 15:01 Відповісти
43-летний нелох-обманщик с иностранным паспортом пытался слинять в Россию... Меня терзают смутные сомненья..
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28.11.2020 15:02 Відповісти
мало денег намыл - не хватило нанять проводника кабаньими тропами
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28.11.2020 16:36 Відповісти
 
 