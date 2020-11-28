Банківського шахрая із Німеччини затримали на кордоні з Росією
43-річний громадянин ФРН хотів на автомобілі виїхати в РФ через пункт пропуску в Сумській області. Він перебуває в розшуку за банківське шахрайство і відмивання грошей.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час перевірки документів громадянина Німеччини правоохоронці встановили, що він перебуває в міжнародному розшуку. Іноземця відразу затримали і про це повідомили в Укрбюро Інтерполу в Київ. Згодом співробітники Інтерполу підтвердили, що чоловік дійсно перебуває в розшуку в Німеччині. Він підозрюється у відмиванні грошей і банківському шахрайстві", - сказано в повідомленні.
Німець прибув до України в кінці минулого року, а в розшук його оголосили навесні.
Іноземця передали представникам Національної поліції. Вони займуться його екстрадицією до Німеччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль