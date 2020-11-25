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затримання (4146) Індонезія (90) Інтерпол (333) МЗС (3560) Росія (47279) блогер (158)

Українського блогера Орєшнікова затримали в Індонезії на запит РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Українського блогера Орєшнікова затримали в Індонезії на запит РФ

Михайло Орєшніков у 2014 році попросив в Україні політичного притулку, а в 2016-му році отримав український паспорт. У Росії його звинувачують у нападі на поліцейських під час проукраїнської акції.

Орєшников був затриманий в аеропорту Джакарти 6 листопада на запит Інтерполу. Про це повідомив в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"В аеропорту Джакарти під час затримання у нього було вилучено українські документи, а в акті затримання і наступних документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв'язуватися з українським посольством і перші тижні тримали в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація)", - написав Цаплієнко.

Затримання Орєшнікова прокоментували в українському МЗС, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За інформацією міністерства, блогер юридично не оформив вихід із громадянства Російської Федерації.

"23 листопада 2020 року посол України в Індонезії провів зустріч із керівництвом Національного центрального бюро Інтерполу в Індонезії, поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями та наголосив на необхідності неупередженого розгляду справи. Дипломатична установа України також направила ​​відповідну ноту в Міністерство закордонних справ Індонезії", - заявили у зовнішньополітичному відомстві України.

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Зазначається, що український консул відвідав Михайла Орєшнікова в місці утримання.

"Завдяки його сприянню, затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав засоби індивідуального захисту. Скарг щодо умов утримання або стану здоров'я затриманий не висловлював", - вказали в міністерстві.
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Топ коментарі
+36
А почему по всему миру задерживают украинцев по запросу козломордых и не задерживают кацапов по запросу Украины?
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25.11.2020 17:53
+15
так может и запросов никаких и нет....
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25.11.2020 17:55
+10
Щось тут все дивно... Чому йому дали український паспорт, а іноземцям які на Донбасі воюють проти російських окупантів не дають?
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25.11.2020 17:56
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І шо, можна починать його жаліть?????
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25.11.2020 17:52 Відповісти
Ну якщо вам хочеться...
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25.11.2020 17:58 Відповісти
не переймайтесь...
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25.11.2020 18:05 Відповісти
ольгинцы проходят мимо Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 3427
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25.11.2020 19:05 Відповісти
А почему по всему миру задерживают украинцев по запросу козломордых и не задерживают кацапов по запросу Украины?
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25.11.2020 17:53 Відповісти
так может и запросов никаких и нет....
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25.11.2020 17:55 Відповісти
Які запити? Тут наші (зелені) відпускають вбивць на прохання кацапів.
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25.11.2020 20:38 Відповісти
Затримують.
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25.11.2020 17:56 Відповісти
потому что наши "конторы" занимаются другими, более выгодными вещами
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25.11.2020 19:17 Відповісти
Інтерпол- ваша "контора"? І давно?)))
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25.11.2020 19:25 Відповісти
кацапів треба не затримувати,а на гіляку зразу...Без затримок. Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 2388
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25.11.2020 20:52 Відповісти
Этот хитрожопый,не отказался от российского гражданства, вот и прилетела ответка.
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25.11.2020 21:29 Відповісти
Кроме уже упомянутых в ответах причин есть еще одна. Из-за нее курортные страны регулярно голосуют в оон либо нейтрально либо на стороне рашки- это туристы, их из рашки больше в всех этих индонезиях-бали, вьетнамо-камбоджах,индия-шриланках, и тайландах. Африканские кении, танзании и прочие адекватные страны тоже держатся в стороне от таких вопросов.
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26.11.2020 19:38 Відповісти
А з якого дива йому дали громадянство України якщо знали, що юридично він є громадянином рашки? Ось що мене цікавить.
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25.11.2020 17:55 Відповісти
у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ

з якого дуба він громадянин рашки ?
тільки тому що рашка так вважає?
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25.11.2020 19:09 Відповісти
Спробуйте і далі почитати новину- а раптом...
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25.11.2020 19:11 Відповісти
маєш на увазі ось це "блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. " ?

рашку то вже не має колихати

чи може нам ще приймати до уваги "геноцид народа Дамбаса" ? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9749
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25.11.2020 19:20 Відповісти
Та приймай до уваги що хочеш- до мене з дурнею біьше не лізь.
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25.11.2020 19:24 Відповісти
ой, вибач, я ти свійська кішка з верхів'я гори Кіліманджаро під назвою "пачуха оленяча дражлива"? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 4454
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25.11.2020 20:31 Відповісти
Щось тут все дивно... Чому йому дали український паспорт, а іноземцям які на Донбасі воюють проти російських окупантів не дають?
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25.11.2020 17:56 Відповісти
Не дають ті самі, що дали йому? Чи вже інші?
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25.11.2020 17:57 Відповісти
ну и сидел бы в Украине. Чего он поперся в Индонезию? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 7363
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25.11.2020 18:07 Відповісти
до нього могли присіпатись з рашкінської подачі в будь-якій країні світу
нагадаю справу Тополі в Польщі

наш МІД в таких справах має займати більш рішучу позицію, аж до виклику "на ковьор" посла відповідної країни
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25.11.2020 19:14 Відповісти
Зараз таких "блогерів" по світу шастають сотні. А садити спершу треба тих, хто знаючи про його РФ громадянство, надав йому громадянство України. Цей "блогер" заскочив в Україну пересидіти важкі часи для себе, і подався далі по світу гуляти. Треба ретельно перевірити нашу Міграційну Службу. чому там надають громадянство усіляким перекоти-поле і авантюристам.
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25.11.2020 18:10 Відповісти
А как по вашему можно выйти из гражданства? Если вы против режима и хотите выйти из гражданства, а режим хочет вас непременно посадить, и имеет инструмент преследования вас по всему миру, то как вы думаете, захочет ли этот режим добровольно отказаться от своих намерений? Это приблизительно как с нашим президентом "Хочу посмотреть в его глаза и увидеть там мир". А вообще нужна простая процедура выхода из любого гражданства, возможно с написанием соответствующего прощения в ООН.
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25.11.2020 18:32 Відповісти
українських блогерів, нажаль, не сотні.
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25.11.2020 19:27 Відповісти
МИД, але!!!!! Кулеба, ты же вроде один нескольких адекватных.
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25.11.2020 18:13 Відповісти
МІД працює.

але ситуація складна, згадайте справу Тополі, якого затримав Інтерпол не де небудь, а в братній Польщі
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25.11.2020 19:11 Відповісти
скорее всего он парашный вовремя официально не сдал отказавшись от парашного гражданства. за шо и страдает.
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25.11.2020 18:16 Відповісти
А как можно отказаться от гражданства не посещая консульства? Просвети.
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25.11.2020 18:36 Відповісти
))) ну так от именно потому у него и есть парашное гражданство, шо он правильно очконул и не пошёл в посольство. ходили тут одни "эмигранты" с парашки отказываться от гражданства, то им устроили в посольстве привсепосетительскую показательную порку в приёмной, шо они косвенно ***** ****** назвали, а парашу парашей, ну это кроме остальных грехов. те рады, шо ноги были унесли. причём это были не блохеры, а обычные парашные холопы, хотя и со степенями ))
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25.11.2020 19:31 Відповісти
Умник, раша, даже если ты отказался от ее гражданства, все равно считает тебя своим гражданином, Это как болото.
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25.11.2020 20:24 Відповісти
а мну по барабану, кого там ваша параша считает своими парашниками )) то ваши проблемы )
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25.11.2020 20:28 Відповісти
Просто я попытался объяснить дебилу как обстоят дела.
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25.11.2020 20:39 Відповісти
та и без обьяснений понятно, шо дебил. ибо только такой может не понять, шо изложенные им выше условия гражданства параши, не что иное, как не прямое признание ей права собственности на своих крепостных, не зависимо от того пытаются ли они сбежать от своего ***** или нет. недавно это крепостное право она расширила и на свои территории, в т.н. обнулённой "конституции" )
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25.11.2020 21:05 Відповісти
нападение на полицейских во всем мире строго карается, посему любая страна выдаст за такое.
Напал бы за дело, был своим в тюрьме, а так печальна его судьба.
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25.11.2020 18:17 Відповісти
И чего он делал в Индонезии? Дома не сидится?
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25.11.2020 18:27 Відповісти
А шо для него ДОМ ?
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25.11.2020 18:40 Відповісти
дома не сидится ... и не боится

падлюка, однозначно Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8714
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25.11.2020 19:29 Відповісти
Просто это означает , что с Украиной в мире никто не считается . Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 6495 А насчет гражданства рф , умникам я объясняю , попробуй откажись , крайне сложно , и нужно личное присутствие Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9090 И шо за местечковые вопросы , а зачем он туда поехал , нужно дома сидеть Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8913 Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 4817 Нормальным людям свойственно путешествовать , в Мире много всего интересного Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9090
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25.11.2020 18:38 Відповісти
Путешествовать по украинскому паспорту, правда ? И безвизом пользоваться? Когда украинские мужчины в окопах сидят ?
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25.11.2020 18:42 Відповісти
В Европе дают гражданство ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ПРОЖИВАНИЯ ПОСТОЯННО В СТРАНЕ
Сколько ещё Украина будет отказываться от Европейского опыта ????
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25.11.2020 18:43 Відповісти
Не говори за всю Европу. В каждой стране свои правила.
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25.11.2020 18:54 Відповісти
А Вам из США виднее чем мне ? 😀😀😀
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25.11.2020 19:18 Відповісти
Не такой дальновидный, но гуглить умею.
Вы пишите что в Европе после десяти лет. Я гуглю и выясняю, что практически во всех странах ЕС после пяти. И только в некоторых до 8-10 лет. Поэтому не пишите за ВСЮ Европу.
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25.11.2020 20:13 Відповісти
После 5 лет ВНЖ получают ПМЖ
ВЫ отличаете эти понятия?
и приведите мне страны, где гражданство дают после 5 лет , пожалуйста
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25.11.2020 20:25 Відповісти
Я так понимаю , что Вы живете в раше или Украине и плохо вообще ориентируетесь в этих вопросах
Например Франция - начальные условия для гражданства В КОМПЛЕКСЕ
Сертификат об успешной сдаче экзамена на знание французского языка;
Свидетельство о прохождении испытаний на знание истории и культуры страны.
Трудовой договор с французским работодателем сроком действия более года.
Выписку с банковского счета, подтверждающую ваше благополучное финансовое положение.
Документы о владении недвижимостью или договор аренды квартиры или дома во Франции на длительный срок.

На сегодня в Украине таких условий ВООБЩЕ не существует - гражданство дают по блату
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25.11.2020 20:33 Відповісти
логично
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25.11.2020 19:30 Відповісти
Если он наш гражданин, надо его вытягивать. Мы же не банановая республика?
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25.11.2020 19:35 Відповісти
"блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", -

в Украине запрещено двойное гражданство или это только для местных аборигенов?
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Он мог попросить убежище , и Украина предоставила Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8683
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25.11.2020 20:20 Відповісти
Там же написано,в 2016 получил украинский паспорт. Или дальше заглавия не осилили?
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25.11.2020 21:32 Відповісти
Блогер глупый как курица, потому и вляпался в эту ситуацию. Как можно было поехать в Инндоненезию? А в Армению? У Мордора целая куча сателитов.
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25.11.2020 20:22 Відповісти
я тебе по секрету скажу, что есть даже чернокожие украинцы.
и ничего..... Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 3485
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25.11.2020 20:34 Відповісти
тюрьма сибирь Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 2024
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25.11.2020 20:52 Відповісти
Ибо нефуй было возле сердца кацапский паспорт про запас держать.
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25.11.2020 21:30 Відповісти
"За інформацією міністерства, блогер юридично не оформив вихід із громадянства Російської Федерації."

Як йому тоді видали паспорт України??? Адже закони України забороняють подвійне громадянство.
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26.11.2020 00:21 Відповісти
Український блогер? Хто це такий? Чому цьому типу дали український паспорт порушивши Конституцію України?
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26.11.2020 01:17 Відповісти
если он был на украинских документах то как кацапы получили о них инфу (номер имя\фамилия), в смысле, кто им ее слил, или прям по фотороботу искали?
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26.11.2020 02:30 Відповісти
Індонезії не жаліє своїх громадян, вбитих РФ на борту МН-17 то їй начхати і на чужих. А МЗС України повинно їм вручити ноту.
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26.11.2020 07:22 Відповісти
Мордор спецом не ликвидирует гражданство таким "бывшим" своим гражданам. Вот тот же Бабченко не может лишиться этого гражданства, как бы он не хотел этого. Это дополнительный инструмент для рашистов для преследования неугодных.
Вопрос в другом, как он смог получить гражданство Украины, если у нас запрещено иметь двойное гражданство? Явно нарушение законов Украины.
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26.11.2020 10:30 Відповісти
В Украине запрещено двойное гражданство? И как карается нарушение? У кучи депутатов, меров и чинуш двойное и тройное гражданство.- Например -"краина, Россия, Израиль.(Кернес), Ермак Украина- Россия, Дубинский Украина- Румыния. Да у большинства. И кто и как наказан?
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26.11.2020 10:52 Відповісти
 
 