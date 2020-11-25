Українського блогера Орєшнікова затримали в Індонезії на запит РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Михайло Орєшніков у 2014 році попросив в Україні політичного притулку, а в 2016-му році отримав український паспорт. У Росії його звинувачують у нападі на поліцейських під час проукраїнської акції.
Орєшников був затриманий в аеропорту Джакарти 6 листопада на запит Інтерполу. Про це повідомив в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"В аеропорту Джакарти під час затримання у нього було вилучено українські документи, а в акті затримання і наступних документах його записали громадянином РФ. Йому було заборонено зв'язуватися з українським посольством і перші тижні тримали в одиночній камері з обмеженням у будь-яких правах (зв'язок, прогулянки, інформація)", - написав Цаплієнко.
Затримання Орєшнікова прокоментували в українському МЗС, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За інформацією міністерства, блогер юридично не оформив вихід із громадянства Російської Федерації.
"23 листопада 2020 року посол України в Індонезії провів зустріч із керівництвом Національного центрального бюро Інтерполу в Індонезії, поінформував про випадки зловживання російською стороною інструментами Інтерполу для переслідування громадян за політично вмотивованими звинуваченнями та наголосив на необхідності неупередженого розгляду справи. Дипломатична установа України також направила відповідну ноту в Міністерство закордонних справ Індонезії", - заявили у зовнішньополітичному відомстві України.
Зазначається, що український консул відвідав Михайла Орєшнікова в місці утримання.
"Завдяки його сприянню, затриманий провів телефонні розмови з рідними. Консул також передав засоби індивідуального захисту. Скарг щодо умов утримання або стану здоров'я затриманий не висловлював", - вказали в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
з якого дуба він громадянин рашки ?
тільки тому що рашка так вважає?
рашку то вже не має колихати
чи може нам ще приймати до уваги "геноцид народа Дамбаса" ?
нагадаю справу Тополі в Польщі
наш МІД в таких справах має займати більш рішучу позицію, аж до виклику "на ковьор" посла відповідної країни
але ситуація складна, згадайте справу Тополі, якого затримав Інтерпол не де небудь, а в братній Польщі
Напал бы за дело, был своим в тюрьме, а так печальна его судьба.
падлюка, однозначно
Сколько ещё Украина будет отказываться от Европейского опыта ????
Вы пишите что в Европе после десяти лет. Я гуглю и выясняю, что практически во всех странах ЕС после пяти. И только в некоторых до 8-10 лет. Поэтому не пишите за ВСЮ Европу.
ВЫ отличаете эти понятия?
и приведите мне страны, где гражданство дают после 5 лет , пожалуйста
Например Франция - начальные условия для гражданства В КОМПЛЕКСЕ
Сертификат об успешной сдаче экзамена на знание французского языка;
Свидетельство о прохождении испытаний на знание истории и культуры страны.
Трудовой договор с французским работодателем сроком действия более года.
Выписку с банковского счета, подтверждающую ваше благополучное финансовое положение.
Документы о владении недвижимостью или договор аренды квартиры или дома во Франции на длительный срок.
На сегодня в Украине таких условий ВООБЩЕ не существует - гражданство дают по блату
в Украине запрещено двойное гражданство или это только для местных аборигенов?
и ничего.....
Як йому тоді видали паспорт України??? Адже закони України забороняють подвійне громадянство.
Вопрос в другом, как он смог получить гражданство Украины, если у нас запрещено иметь двойное гражданство? Явно нарушение законов Украины.