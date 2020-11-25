Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ
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Михаил Орешников в 2014 году попросил в Украине политического убежища, а в 2016-м году получил украинский паспорт. В России его обвиняют в нападении на полицейских во время проукраинской акции.
Орешников был задержан в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу Интерпола. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.
"В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация)", - написал Цаплиенко.
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Задержание Орешникова прокомментировали в украинском МИД, сообщает "Интерфакс-Украина". По информации министерства, блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.
"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическим учреждением Украины также направлена соответствующая нота в Министерство иностранных дел Индонезии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.
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Отмечается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания.
"Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал", - указали в министерстве.
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з якого дуба він громадянин рашки ?
тільки тому що рашка так вважає?
рашку то вже не має колихати
чи може нам ще приймати до уваги "геноцид народа Дамбаса" ?
нагадаю справу Тополі в Польщі
наш МІД в таких справах має займати більш рішучу позицію, аж до виклику "на ковьор" посла відповідної країни
але ситуація складна, згадайте справу Тополі, якого затримав Інтерпол не де небудь, а в братній Польщі
Напал бы за дело, был своим в тюрьме, а так печальна его судьба.
падлюка, однозначно
Сколько ещё Украина будет отказываться от Европейского опыта ????
Вы пишите что в Европе после десяти лет. Я гуглю и выясняю, что практически во всех странах ЕС после пяти. И только в некоторых до 8-10 лет. Поэтому не пишите за ВСЮ Европу.
ВЫ отличаете эти понятия?
и приведите мне страны, где гражданство дают после 5 лет , пожалуйста
Например Франция - начальные условия для гражданства В КОМПЛЕКСЕ
Сертификат об успешной сдаче экзамена на знание французского языка;
Свидетельство о прохождении испытаний на знание истории и культуры страны.
Трудовой договор с французским работодателем сроком действия более года.
Выписку с банковского счета, подтверждающую ваше благополучное финансовое положение.
Документы о владении недвижимостью или договор аренды квартиры или дома во Франции на длительный срок.
На сегодня в Украине таких условий ВООБЩЕ не существует - гражданство дают по блату
в Украине запрещено двойное гражданство или это только для местных аборигенов?
и ничего.....
Як йому тоді видали паспорт України??? Адже закони України забороняють подвійне громадянство.
Вопрос в другом, как он смог получить гражданство Украины, если у нас запрещено иметь двойное гражданство? Явно нарушение законов Украины.