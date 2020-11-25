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Новости За рубежом
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задержание (6591) Индонезия (137) Интерпол (534) МИД (6654) Россия (91316) блогер (205)

Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ

Михаил Орешников в 2014 году попросил в Украине политического убежища, а в 2016-м году получил украинский паспорт. В России его обвиняют в нападении на полицейских во время проукраинской акции.

Орешников был задержан в аэропорту Джакарты 6 ноября по запросу Интерпола. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, информирует Цензор.НЕТ.

"В аэропорту Джакарта при задержании у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ. Ему было запрещено связываться с украинским посольством и первые недели держали в одиночной камере с ограничением в любых правах (связь, прогулки, информация)", - написал Цаплиенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция острова Бали отпустила украинку Шигаеву, которую задерживали по подозрению в хранении наркотиков

Задержание Орешникова прокомментировали в украинском МИД, сообщает "Интерфакс-Украина". По информации министерства, блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

"23 ноября 2020 года посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела. Дипломатическим учреждением Украины также направлена соответствующая нота в Министерство иностранных дел Индонезии", - заявили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Причиной смерти двух украинцев на Бали могло быть отравление, - МИД

Отмечается, что украинский консул посетил Михаила Орешникова в месте содержания.

"Благодаря его содействию, задержанный провел телефонные разговоры с родными. Консул также передал средства индивидуальной защиты. Жалоб относительно условий содержания или состояния здоровья задержанный не высказывал", - указали в министерстве.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
А почему по всему миру задерживают украинцев по запросу козломордых и не задерживают кацапов по запросу Украины?
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25.11.2020 17:53
+15
так может и запросов никаких и нет....
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25.11.2020 17:55
+10
Щось тут все дивно... Чому йому дали український паспорт, а іноземцям які на Донбасі воюють проти російських окупантів не дають?
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25.11.2020 17:56
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І шо, можна починать його жаліть?????
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25.11.2020 17:52 Ответить
Ну якщо вам хочеться...
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25.11.2020 17:58 Ответить
не переймайтесь...
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25.11.2020 18:05 Ответить
ольгинцы проходят мимо Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 3427
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25.11.2020 19:05 Ответить
А почему по всему миру задерживают украинцев по запросу козломордых и не задерживают кацапов по запросу Украины?
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25.11.2020 17:53 Ответить
так может и запросов никаких и нет....
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25.11.2020 17:55 Ответить
Які запити? Тут наші (зелені) відпускають вбивць на прохання кацапів.
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25.11.2020 20:38 Ответить
Затримують.
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25.11.2020 17:56 Ответить
потому что наши "конторы" занимаются другими, более выгодными вещами
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25.11.2020 19:17 Ответить
Інтерпол- ваша "контора"? І давно?)))
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25.11.2020 19:25 Ответить
кацапів треба не затримувати,а на гіляку зразу...Без затримок. Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 2388
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25.11.2020 20:52 Ответить
Этот хитрожопый,не отказался от российского гражданства, вот и прилетела ответка.
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25.11.2020 21:29 Ответить
Кроме уже упомянутых в ответах причин есть еще одна. Из-за нее курортные страны регулярно голосуют в оон либо нейтрально либо на стороне рашки- это туристы, их из рашки больше в всех этих индонезиях-бали, вьетнамо-камбоджах,индия-шриланках, и тайландах. Африканские кении, танзании и прочие адекватные страны тоже держатся в стороне от таких вопросов.
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26.11.2020 19:38 Ответить
А з якого дива йому дали громадянство України якщо знали, що юридично він є громадянином рашки? Ось що мене цікавить.
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25.11.2020 17:55 Ответить
у него были изъяты украинские документы, а в акте задержания и последующих документах его записали гражданином РФ

з якого дуба він громадянин рашки ?
тільки тому що рашка так вважає?
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25.11.2020 19:09 Ответить
Спробуйте і далі почитати новину- а раптом...
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25.11.2020 19:11 Ответить
маєш на увазі ось це "блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации. " ?

рашку то вже не має колихати

чи може нам ще приймати до уваги "геноцид народа Дамбаса" ? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9749
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25.11.2020 19:20 Ответить
Та приймай до уваги що хочеш- до мене з дурнею біьше не лізь.
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25.11.2020 19:24 Ответить
ой, вибач, я ти свійська кішка з верхів'я гори Кіліманджаро під назвою "пачуха оленяча дражлива"? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 4454
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25.11.2020 20:31 Ответить
Щось тут все дивно... Чому йому дали український паспорт, а іноземцям які на Донбасі воюють проти російських окупантів не дають?
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25.11.2020 17:56 Ответить
Не дають ті самі, що дали йому? Чи вже інші?
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25.11.2020 17:57 Ответить
ну и сидел бы в Украине. Чего он поперся в Индонезию? Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 7363
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25.11.2020 18:07 Ответить
до нього могли присіпатись з рашкінської подачі в будь-якій країні світу
нагадаю справу Тополі в Польщі

наш МІД в таких справах має займати більш рішучу позицію, аж до виклику "на ковьор" посла відповідної країни
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25.11.2020 19:14 Ответить
Зараз таких "блогерів" по світу шастають сотні. А садити спершу треба тих, хто знаючи про його РФ громадянство, надав йому громадянство України. Цей "блогер" заскочив в Україну пересидіти важкі часи для себе, і подався далі по світу гуляти. Треба ретельно перевірити нашу Міграційну Службу. чому там надають громадянство усіляким перекоти-поле і авантюристам.
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25.11.2020 18:10 Ответить
А как по вашему можно выйти из гражданства? Если вы против режима и хотите выйти из гражданства, а режим хочет вас непременно посадить, и имеет инструмент преследования вас по всему миру, то как вы думаете, захочет ли этот режим добровольно отказаться от своих намерений? Это приблизительно как с нашим президентом "Хочу посмотреть в его глаза и увидеть там мир". А вообще нужна простая процедура выхода из любого гражданства, возможно с написанием соответствующего прощения в ООН.
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25.11.2020 18:32 Ответить
українських блогерів, нажаль, не сотні.
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25.11.2020 19:27 Ответить
МИД, але!!!!! Кулеба, ты же вроде один нескольких адекватных.
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25.11.2020 18:13 Ответить
МІД працює.

але ситуація складна, згадайте справу Тополі, якого затримав Інтерпол не де небудь, а в братній Польщі
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25.11.2020 19:11 Ответить
скорее всего он парашный вовремя официально не сдал отказавшись от парашного гражданства. за шо и страдает.
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25.11.2020 18:16 Ответить
А как можно отказаться от гражданства не посещая консульства? Просвети.
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25.11.2020 18:36 Ответить
))) ну так от именно потому у него и есть парашное гражданство, шо он правильно очконул и не пошёл в посольство. ходили тут одни "эмигранты" с парашки отказываться от гражданства, то им устроили в посольстве привсепосетительскую показательную порку в приёмной, шо они косвенно ***** ****** назвали, а парашу парашей, ну это кроме остальных грехов. те рады, шо ноги были унесли. причём это были не блохеры, а обычные парашные холопы, хотя и со степенями ))
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25.11.2020 19:31 Ответить
Умник, раша, даже если ты отказался от ее гражданства, все равно считает тебя своим гражданином, Это как болото.
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25.11.2020 20:24 Ответить
а мну по барабану, кого там ваша параша считает своими парашниками )) то ваши проблемы )
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25.11.2020 20:28 Ответить
Просто я попытался объяснить дебилу как обстоят дела.
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25.11.2020 20:39 Ответить
та и без обьяснений понятно, шо дебил. ибо только такой может не понять, шо изложенные им выше условия гражданства параши, не что иное, как не прямое признание ей права собственности на своих крепостных, не зависимо от того пытаются ли они сбежать от своего ***** или нет. недавно это крепостное право она расширила и на свои территории, в т.н. обнулённой "конституции" )
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25.11.2020 21:05 Ответить
нападение на полицейских во всем мире строго карается, посему любая страна выдаст за такое.
Напал бы за дело, был своим в тюрьме, а так печальна его судьба.
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25.11.2020 18:17 Ответить
И чего он делал в Индонезии? Дома не сидится?
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25.11.2020 18:27 Ответить
А шо для него ДОМ ?
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25.11.2020 18:40 Ответить
дома не сидится ... и не боится

падлюка, однозначно Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8714
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25.11.2020 19:29 Ответить
Просто это означает , что с Украиной в мире никто не считается . Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 6495 А насчет гражданства рф , умникам я объясняю , попробуй откажись , крайне сложно , и нужно личное присутствие Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9090 И шо за местечковые вопросы , а зачем он туда поехал , нужно дома сидеть Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8913 Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 4817 Нормальным людям свойственно путешествовать , в Мире много всего интересного Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 9090
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25.11.2020 18:38 Ответить
Путешествовать по украинскому паспорту, правда ? И безвизом пользоваться? Когда украинские мужчины в окопах сидят ?
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25.11.2020 18:42 Ответить
В Европе дают гражданство ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ПРОЖИВАНИЯ ПОСТОЯННО В СТРАНЕ
Сколько ещё Украина будет отказываться от Европейского опыта ????
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25.11.2020 18:43 Ответить
Не говори за всю Европу. В каждой стране свои правила.
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25.11.2020 18:54 Ответить
А Вам из США виднее чем мне ? 😀😀😀
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25.11.2020 19:18 Ответить
Не такой дальновидный, но гуглить умею.
Вы пишите что в Европе после десяти лет. Я гуглю и выясняю, что практически во всех странах ЕС после пяти. И только в некоторых до 8-10 лет. Поэтому не пишите за ВСЮ Европу.
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25.11.2020 20:13 Ответить
После 5 лет ВНЖ получают ПМЖ
ВЫ отличаете эти понятия?
и приведите мне страны, где гражданство дают после 5 лет , пожалуйста
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25.11.2020 20:25 Ответить
Я так понимаю , что Вы живете в раше или Украине и плохо вообще ориентируетесь в этих вопросах
Например Франция - начальные условия для гражданства В КОМПЛЕКСЕ
Сертификат об успешной сдаче экзамена на знание французского языка;
Свидетельство о прохождении испытаний на знание истории и культуры страны.
Трудовой договор с французским работодателем сроком действия более года.
Выписку с банковского счета, подтверждающую ваше благополучное финансовое положение.
Документы о владении недвижимостью или договор аренды квартиры или дома во Франции на длительный срок.

На сегодня в Украине таких условий ВООБЩЕ не существует - гражданство дают по блату
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25.11.2020 20:33 Ответить
логично
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25.11.2020 19:30 Ответить
Если он наш гражданин, надо его вытягивать. Мы же не банановая республика?
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25.11.2020 19:35 Ответить
"блогер юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации", -

в Украине запрещено двойное гражданство или это только для местных аборигенов?
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25.11.2020 19:43 Ответить
Он мог попросить убежище , и Украина предоставила Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 8683
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25.11.2020 20:20 Ответить
Там же написано,в 2016 получил украинский паспорт. Или дальше заглавия не осилили?
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25.11.2020 21:32 Ответить
Блогер глупый как курица, потому и вляпался в эту ситуацию. Как можно было поехать в Инндоненезию? А в Армению? У Мордора целая куча сателитов.
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25.11.2020 20:22 Ответить
я тебе по секрету скажу, что есть даже чернокожие украинцы.
и ничего..... Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 3485
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25.11.2020 20:34 Ответить
тюрьма сибирь Украинского блогера Орешникова задержали в Индонезии по запросу РФ - Цензор.НЕТ 2024
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25.11.2020 20:52 Ответить
Ибо нефуй было возле сердца кацапский паспорт про запас держать.
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25.11.2020 21:30 Ответить
"За інформацією міністерства, блогер юридично не оформив вихід із громадянства Російської Федерації."

Як йому тоді видали паспорт України??? Адже закони України забороняють подвійне громадянство.
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26.11.2020 00:21 Ответить
Український блогер? Хто це такий? Чому цьому типу дали український паспорт порушивши Конституцію України?
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26.11.2020 01:17 Ответить
если он был на украинских документах то как кацапы получили о них инфу (номер имя\фамилия), в смысле, кто им ее слил, или прям по фотороботу искали?
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26.11.2020 02:30 Ответить
Індонезії не жаліє своїх громадян, вбитих РФ на борту МН-17 то їй начхати і на чужих. А МЗС України повинно їм вручити ноту.
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26.11.2020 07:22 Ответить
Мордор спецом не ликвидирует гражданство таким "бывшим" своим гражданам. Вот тот же Бабченко не может лишиться этого гражданства, как бы он не хотел этого. Это дополнительный инструмент для рашистов для преследования неугодных.
Вопрос в другом, как он смог получить гражданство Украины, если у нас запрещено иметь двойное гражданство? Явно нарушение законов Украины.
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26.11.2020 10:30 Ответить
В Украине запрещено двойное гражданство? И как карается нарушение? У кучи депутатов, меров и чинуш двойное и тройное гражданство.- Например -"краина, Россия, Израиль.(Кернес), Ермак Украина- Россия, Дубинский Украина- Румыния. Да у большинства. И кто и как наказан?
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26.11.2020 10:52 Ответить
 
 