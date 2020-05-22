Причиной смерти двух украинцев на Бали могло быть отравление, - МИД

Экспертиза правоохранительных органов Индонезии обнаружила в крови умерших в гостиничном номере на острове Бали украинских супругов ядовитые вещества, окончательная причина смерти будет установлена по результатам аутопсии тел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По результатам проведенных анализов, в крови умерших было обнаружено содержание метанола и этанола, что может свидетельствовать о факте отравления украинцев", - отметил Погорельцев.

Он добавил, что с целью выявления источника отравления следователи провели повторный осмотр места происшествия и обнаружили дополнительные вещественные доказательства, которые были доставлены на экспертизу.

"Для окончательного подтверждения причин смерти граждан Украины 18 мая была проведена аутопсия тел умерших, результаты которой будут сообщены дополнительно", - добавил Погорельцев.

Директор Департамента также сообщил, что МИД и посольство Украины в Индонезии пока прорабатывают вопрос репатриации тел умерших украинцев.

Ранее сообщалось, что Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

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