Причиною смерті двох українців на Балі могло бути отруєння, - МЗС
Експертиза правоохоронних органів Індонезії виявила в крові померлого у готельному номері на острові Балі українського подружжя отруйні речовини, остаточна причина смерті буде встановлена за результатами аутопсії тіл.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
"За результатами проведених аналізів, у крові померлих було виявлено вміст метанолу та етанолу, що може свідчити про факт отруєння українців", - зазначив Погорельцев.
Він додав, що з метою виявлення джерела отруєння слідчі провели повторний огляд місця події і виявили додаткові речові докази, які були доправлені на експертизу.
"Для остаточного підтвердження причин смерті громадян України 18 травня було проведено аутопсію тіл померлих, результати якої будуть повідомлені додатково", - зазначив Погорельцев.
Директор Департаменту також поінформував, що МЗС та Посольство України в Індонезії наразі опрацьовують питання репатріації тіл померлих українців.
Раніше повідомлялося, що Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.
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