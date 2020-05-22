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Причиною смерті двох українців на Балі могло бути отруєння, - МЗС

Причиною смерті двох українців на Балі могло бути отруєння, - МЗС

Експертиза правоохоронних органів Індонезії виявила в крові померлого у готельному номері на острові Балі українського подружжя отруйні речовини, остаточна причина смерті буде встановлена ​​за результатами аутопсії тіл.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За результатами проведених аналізів, у крові померлих було виявлено вміст метанолу та етанолу, що може свідчити про факт отруєння українців", - зазначив Погорельцев.

Він додав, що з метою виявлення джерела отруєння слідчі провели повторний огляд місця події і виявили додаткові речові докази, які були доправлені на експертизу.

"Для остаточного підтвердження причин смерті громадян України 18 травня було проведено аутопсію тіл померлих, результати якої будуть повідомлені додатково", - зазначив Погорельцев.

Директор Департаменту також поінформував, що МЗС та Посольство України в Індонезії наразі опрацьовують питання репатріації тіл померлих українців.

Раніше повідомлялося, що Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.

Читайте також: Причину смерті двох українців на Балі поки не встановлено, - МЗС

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Індонезія (149) МЗС (4110) отруєння (944) смерть (6742)


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яке ще "отравлєніє" !Тепер що не смерть то обовязково від "вірусу".навіть якщо у покійного 10 ножових і 5 вогнепальних в голову.
Цензор непорядок .недопрацьовують твої **********.
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22.05.2020 16:08 Відповісти
Це отравленіе називається - ПЕРЕДОЗ...
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22.05.2020 16:10 Відповісти
Отравление? - Ищите кацапов...
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22.05.2020 16:15 Відповісти
Ищите паленую водку.
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22.05.2020 16:29 Відповісти
наши хлопцы. И на Бали палёнку нашли!
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22.05.2020 16:50 Відповісти
Хініном?
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22.05.2020 16:54 Відповісти
 
 