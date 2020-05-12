Причину смерті двох українців на Балі поки не встановлено, - МЗС

Правоохоронці поки не встановили причину смерті двох громадян України, подружньої пари, знайдених мертвими на острові Балі в Індонезії.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"За інформацією слідчого, який здійснює провадження у справі, поліцейський відділок району Кута (м. Денпасар) найближчим часом очікує отримати результати експертизи речових доказів (напої, їжа тощо), зібраних у готельному номері, де мешкали українці. Правоохоронні органи Індонезії наразі проводять попередній токсикологічний аналіз крові померлих щодо наявності в ньому отруйних речовин", - сказав Погорельцев.

Він зазначив, що в разі неможливості встановлення причин смерті за результатами зазначених аналізів буде проведено аутопсію тіл.

Посольство України в Індонезії разом із місцевими органами влади та родичами опрацьовують питання оформлення документів про смерть і вчинення інших дій із репатріації померлих. Справа продовжує перебувати на контролі Департаменту консульської служби МЗС та посольства України в Індонезії.

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Раніше повідомлялося, що Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.