Новини
У померлих на Балі українців COVID-19 не виявили, - МЗС

У померлих на острові Балі двох громадян України COVID-19 не виявили, для з'ясування причин смерті планується найближчим часом провести розтин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За інформацією лікарні, де перебувають тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом проведення розтину тіл", - розповів він.

Він поінформував, що посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян з метою отримання від неї відповідної згоди.

"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії", - запевнив Погорельцев.

Раніше повідомлялося, що Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.

Також читайте: Цього тижня Qatar Airways має вивезти українців з Індонезії, - МЗС

Індонезія МЗС смерть українці Погорельцев Сергій
+7
04.05.2020 16:32 Відповісти
+4
Свидетелям кровожадного коронавируса аж обидно стало.
04.05.2020 16:58 Відповісти
+3
Но осадочек остался.
04.05.2020 16:31 Відповісти
04.05.2020 16:31 Відповісти
04.05.2020 16:32 Відповісти
вскрытие показало - умерли от вскрытия....
04.05.2020 16:32 Відповісти
импортное сало всегда было отравой...
04.05.2020 16:33 Відповісти
СказочноЕ Бали.
04.05.2020 16:34 Відповісти
Якщо по великому рахунку,то смерть на Балі- це не найгірша смерть... Я б також на Балі помер. Ну або на Хортиці...
04.05.2020 16:40 Відповісти
Я б на сусідці...
04.05.2020 16:42 Відповісти
я тоже хочу так залезть на соседку лет в 70 и помереть
05.05.2020 10:28 Відповісти
А я нет. В гостях - хорошо, а дома - лучше. Даже умирать. Я даже ловил себя на мысли, что мне страшно умереть на чужбине.
04.05.2020 16:46 Відповісти
Тоб то на сусідці, тільки в себе дома?
04.05.2020 18:03 Відповісти
Та воно то так,звісно.Але якщо вже попав на Балі... та ще й і невідомо,від чого вони пошабашили.Може,якась тоталітарна секта... Там,на скільки мені відомо,сповідують індуізм.А це значить- трупи спалюють. Так що є ще багато питань до посольства...
04.05.2020 18:21 Відповісти
Так що краще вже на Хортиці...
04.05.2020 18:22 Відповісти
Теперь Украина засудит эту Бали.
04.05.2020 16:40 Відповісти
Но сначала Бали извиниться
04.05.2020 16:43 Відповісти
Свидетелям кровожадного коронавируса аж обидно стало.
04.05.2020 16:58 Відповісти
ну, слава богу!
04.05.2020 17:18 Відповісти
Адептам короновируса трудно представить, что умереть можно от другой причины. Например от голода, авитаминоза,гиподинамии. Или оттого, что никакая другая медицина недоступна, есть только борьба с ковидом19. 🌡️☣️🌡️
04.05.2020 17:57 Відповісти
Бедняги...
Так и не дождались, когда гарант их эвакуирует.
Даме с собачкой повезло больше.
04.05.2020 18:00 Відповісти
Перед смертю пітнів.
04.05.2020 18:23 Відповісти
Ну как так-то? Ну не, нужно было еще раз сделать тесты!
Обидно же сектантам коронапсихоза!
04.05.2020 18:34 Відповісти
грибов наелись!
04.05.2020 19:59 Відповісти
 
 