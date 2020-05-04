У померлих на Балі українців COVID-19 не виявили, - МЗС

У померлих на острові Балі двох громадян України COVID-19 не виявили, для з'ясування причин смерті планується найближчим часом провести розтин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"За інформацією лікарні, де перебувають тіла загиблих, тест на наявність у них коронавірусної інфекції дав негативний результат. У цьому зв’язку, правоохоронними органами Індонезії порушено кримінальну справу за фактом смерті наших співвітчизників, проводиться розслідування. З метою встановлення причини смерті поліція планує найближчим часом проведення розтину тіл", - розповів він.

Він поінформував, що посольство України в Індонезії надало індонезійським правоохоронцям контактні дані доньки померлих громадян з метою отримання від неї відповідної згоди.

"Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Індонезії", - запевнив Погорельцев.

Раніше повідомлялося, що Департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.

