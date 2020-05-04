РУС
У умерших на Бали украинцев COVID-19 не обнаружили, - МИД

У умерших на острове Бали двух граждан Украины COVID-19 не обнаружили, для выяснения причин смерти планируется в ближайшее время провести вскрытие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия тел", - рассказал он.

Он сообщил, что посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших людей с целью получения от нее соответствующего согласия.

"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии", - отметил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой недели Qatar Airways должен вывезти украинцев из Индонезии, - МИД

Автор: 

Индонезия (141) МИД (7109) смерть (9299) украинцы (3917) Погорельцев Сергей (36)
04.05.2020 16:32 Ответить
Свидетелям кровожадного коронавируса аж обидно стало.
04.05.2020 16:58 Ответить
Но осадочек остался.
04.05.2020 16:31 Ответить
04.05.2020 16:31 Ответить
04.05.2020 16:32 Ответить
вскрытие показало - умерли от вскрытия....
04.05.2020 16:32 Ответить
импортное сало всегда было отравой...
04.05.2020 16:33 Ответить
СказочноЕ Бали.
04.05.2020 16:34 Ответить
Якщо по великому рахунку,то смерть на Балі- це не найгірша смерть... Я б також на Балі помер. Ну або на Хортиці...
04.05.2020 16:40 Ответить
Я б на сусідці...
04.05.2020 16:42 Ответить
я тоже хочу так залезть на соседку лет в 70 и помереть
05.05.2020 10:28 Ответить
А я нет. В гостях - хорошо, а дома - лучше. Даже умирать. Я даже ловил себя на мысли, что мне страшно умереть на чужбине.
04.05.2020 16:46 Ответить
Тоб то на сусідці, тільки в себе дома?
04.05.2020 18:03 Ответить
Та воно то так,звісно.Але якщо вже попав на Балі... та ще й і невідомо,від чого вони пошабашили.Може,якась тоталітарна секта... Там,на скільки мені відомо,сповідують індуізм.А це значить- трупи спалюють. Так що є ще багато питань до посольства...
04.05.2020 18:21 Ответить
Так що краще вже на Хортиці...
04.05.2020 18:22 Ответить
Теперь Украина засудит эту Бали.
04.05.2020 16:40 Ответить
Но сначала Бали извиниться
04.05.2020 16:43 Ответить
04.05.2020 16:58 Ответить
ну, слава богу!
04.05.2020 17:18 Ответить
Адептам короновируса трудно представить, что умереть можно от другой причины. Например от голода, авитаминоза,гиподинамии. Или оттого, что никакая другая медицина недоступна, есть только борьба с ковидом19. 🌡️☣️🌡️
04.05.2020 17:57 Ответить
Бедняги...
Так и не дождались, когда гарант их эвакуирует.
Даме с собачкой повезло больше.
04.05.2020 18:00 Ответить
Перед смертю пітнів.
04.05.2020 18:23 Ответить
Ну как так-то? Ну не, нужно было еще раз сделать тесты!
Обидно же сектантам коронапсихоза!
04.05.2020 18:34 Ответить
грибов наелись!
04.05.2020 19:59 Ответить
 
 