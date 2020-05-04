У умерших на Бали украинцев COVID-19 не обнаружили, - МИД

У умерших на острове Бали двух граждан Украины COVID-19 не обнаружили, для выяснения причин смерти планируется в ближайшее время провести вскрытие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат. В этой связи, правоохранительными органами Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти наших соотечественников, проводится расследование. С целью установления причины смерти полиция планирует в ближайшее время проведение вскрытия тел", - рассказал он.

Он сообщил, что посольство Украины в Индонезии предоставило индонезийским правоохранителям контактные данные дочери умерших людей с целью получения от нее соответствующего согласия.

"Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии", - отметил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

