Причина смерти двух украинцев на Бали пока не установлена, - МИД

Правоохранители пока не установили причину смерти двух граждан Украины, супружеской пары, найденных мертвыми на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украину".

"По информации следователя, осуществляющего производство по делу, полицейский участок района Кута (г. Денпасар) в ближайшее время ожидает получить результаты экспертизы вещественных доказательств (напитки, еда и т.д.), собранных в гостиничном номере, где проживали украинцы. Правоохранительными органами Индонезии сейчас проводится предварительный токсикологический анализ крови умерших на предмет наличия в нем ядовитых веществ", - сказал Погорельцев.

Он отметил, что в случае невозможности установления причин смерти по результатам указанных анализов, будет проведена аутопсия тел.

Посольство Украины в Индонезии вместе с местными органами власти и родственниками прорабатывают вопрос оформления документов о смерти и совершения других действий по репатриации умерших. Дело продолжает находиться на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Индонезии.

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Ранее сообщалось, что Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали.