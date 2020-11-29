На сайте "Цензор.НЕТ" будут проводиться плановые технические работы
В воскресенье, 29 ноября, на сайте "Цензор.НЕТ" будут проводиться плановые технические работы.
В связи с этим в промежуток времени приблизительно с 08:00 до 9:00 сайт будет недоступен для просмотра и обновления.
Приносим извинения читателям.
Топ комментарии
+14 Vitaly Ytsuken
показать весь комментарий29.11.2020 08:55
+12 Підлога Маккартні
показать весь комментарий29.11.2020 08:53
+11 Всем Привет #478697
показать весь комментарий29.11.2020 08:58
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Надеюсь что пока.
теперь сайт стал обычным. как все "упячки" и "корры"
и еще жутко бесит шапка. при обновлении страницы я не вижу темы новостей. надо крутить мышку.
Куча новых смайликов в том числе актуальных🤧🇺🇦🤡
работает? не трожь!
с давних времен не увеличивались изображения по клику.
И вот снова как у людей.
Дякую!
Главное чтобы как минимум сохранились все существовавшие функции,
а к новому дизайну привыкнем, дело времени.
и
Переборщили со спойлером длинных комментариев.
Надеюсь пофиксили баги в скрипте поля сообщения.
Совершенно дурацкая идея - вмесито того, чтобы рядом с форумом открывалась выбранная тема (как раньше) эта тема открывается ВМЕСТО форума! И как прикажете форум смотреть дальше?