На сайті "Цензор.НЕТ" проводитимуться планові технічні роботи
У неділю, 29 листопада, на сайті "Цензор.НЕТ" проводитимуться планові технічні роботи.
У зв'язку з цим у проміжок часу приблизно з 08:00 до 10:00 сайт буде недоступний для перегляду й оновлення.
Приносимо вибачення читачам.
Топ коментарі
+14 Vitaly Ytsuken
показати весь коментар29.11.2020 08:55
+12 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.11.2020 08:53
+11 Всем Привет #478697
показати весь коментар29.11.2020 08:58
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Надеюсь что пока.
теперь сайт стал обычным. как все "упячки" и "корры"
и еще жутко бесит шапка. при обновлении страницы я не вижу темы новостей. надо крутить мышку.
Куча новых смайликов в том числе актуальных🤧🇺🇦🤡
работает? не трожь!
с давних времен не увеличивались изображения по клику.
И вот снова как у людей.
Дякую!
Главное чтобы как минимум сохранились все существовавшие функции,
а к новому дизайну привыкнем, дело времени.
и
Переборщили со спойлером длинных комментариев.
Надеюсь пофиксили баги в скрипте поля сообщения.
Совершенно дурацкая идея - вмесито того, чтобы рядом с форумом открывалась выбранная тема (как раньше) эта тема открывается ВМЕСТО форума! И как прикажете форум смотреть дальше?