У неділю, 29 листопада, на сайті "Цензор.НЕТ" проводитимуться планові технічні роботи.

У зв'язку з цим у проміжок часу приблизно з 08:00 до 10:00 сайт буде недоступний для перегляду й оновлення.

Приносимо вибачення читачам.