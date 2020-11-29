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На сайті "Цензор.НЕТ" проводитимуться планові технічні роботи

На сайті

У неділю, 29 листопада, на сайті "Цензор.НЕТ" проводитимуться планові технічні роботи.

У зв'язку з цим у проміжок часу приблизно з 08:00 до 10:00 сайт буде недоступний для перегляду й оновлення.

Приносимо вибачення читачам.

Автор: 

сайт (274) Цензор.НЕТ (138)


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Топ коментарі
+14
Что это за убожество? Старый дизайн был лучше...
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29.11.2020 08:55
+12
Блин, что вы с сайтом сделали? Юрий Бутусов, это полная шляпа, верните старую обложку...
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29.11.2020 08:53
+11
Надо голосовать. Кто за старый дизайн, ставьте лайки.
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29.11.2020 08:58
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29.11.2020 07:28 Відповісти
Будуть вичищати кацапськіх ботів і українських ідіотів.
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29.11.2020 04:16 Відповісти
Главное наполнение и стабильность, да, но, надеюсь хоть немного обновят интерфейс форума и дизайн сайта. Просто он уже слегка устаревшим выглядит, лет на десять.
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29.11.2020 04:28 Відповісти
Ага, 1+1медио, telekritika - ку вообще закрыли. Даже дискавери Украина свои пару копеек вставила.
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29.11.2020 06:17 Відповісти
Карантин выходного дня ? 🛀
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29.11.2020 06:54 Відповісти
БРЕХНЯ )))
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29.11.2020 08:25 Відповісти
Стал непривычный дизайн. Что то я кнопку архива не нашёл.
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29.11.2020 08:46 Відповісти
Нашёл. Она перебралась в правый верхний угол.
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29.11.2020 08:49 Відповісти
У меня не работает «Показать кому понравилось»
Надеюсь что пока.
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29.11.2020 08:50 Відповісти
Да! У меня тоже.
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29.11.2020 08:52 Відповісти
Привыкнуть не долго. Мне уже начинает нравиться оформление.
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29.11.2020 08:51 Відповісти
а мне нет
теперь сайт стал обычным. как все "упячки" и "корры"
и еще жутко бесит шапка. при обновлении страницы я не вижу темы новостей. надо крутить мышку.
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29.11.2020 08:56 Відповісти
Но зато крестики, на месте, где были чьи то комментарии, перестали смахивать на кладбищенские, где похоронены мысли.
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29.11.2020 09:07 Відповісти
это Джамшут на последок решил всем нагадить...
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29.11.2020 08:53 Відповісти
👍
Куча новых смайликов в том числе актуальных🤧🇺🇦🤡
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29.11.2020 09:03 Відповісти
Черно-белые - непривычно 😉
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29.11.2020 09:23 Відповісти
Блин, что вы с сайтом сделали? Юрий Бутусов, это полная шляпа, верните старую обложку...
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29.11.2020 08:53 Відповісти
Что это за убожество? Старый дизайн был лучше...
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29.11.2020 08:55 Відповісти
я как экс-вебразработчик вообще щитаю, что минимализм у вебе это наше все... Зачем менять то что годами нормально работало???
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29.11.2020 08:57 Відповісти
нулевое правило любого программиста!
работает? не трожь!
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29.11.2020 08:58 Відповісти
Сайт был нормальным. Возможно были грабли с SEO-оптимизацией. Но эти вопросы решаются другими методами)))
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29.11.2020 09:04 Відповісти
Надо голосовать. Кто за старый дизайн, ставьте лайки.
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29.11.2020 08:58 Відповісти
Кто за новый дизайн, ставьте лайки.
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29.11.2020 08:59 Відповісти
В общем так. "старички" поноют немного. никто на нас внимание не обратит. все так и останется. хотя печально. мне не нравится. не люблю аляповатость
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29.11.2020 09:00 Відповісти
Такое ощущение, что выгнали человека (программиста), который занимался сайтом и взяли за копейки какого-то студента недоучку у которого руки растут сами знаете откуда. С ТЕЛЕФОНА Я ЗАШЕЛ НА ЦЕНЗОР ТАМ ВООБЩЕ БЕДА ПЕЧАЛЬ. дорогая редакция, откатите пожалуйста обратно как было. Ведь цензор.нет это единственный нормальный ресурс в украинском вебе...
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29.11.2020 09:02 Відповісти
у меня появилось стойкой ощущение что взяли шаблон "новостной агрегатор+форум" и накатили на сайт.
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29.11.2020 09:09 Відповісти
Блин, мне теперь Порошенко за посты перестанет платить... Вы что творите то?*????
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29.11.2020 09:06 Відповісти
"Не мала баба клопоту - купила порося...". Не знав "Цензор", як розігнать читачів - додумався... Йде по шляху "Кримського бандерівця". П"ять років тому у нього писали стільки, шо коментарі, за добу, на двох сторінках не поміщалися, а зараз і одної, "з головою", вистачає: і то, щоб заповнить простір, він туди напихає купу "картинок" з зображеннями картин кримських художників.... Сидять кілька десятків "упоротих", і один одному "привіти" передають... Думаю, через пів-року, рік, і "Цензор" чекає така сама доля... Якщо не поверне старий формат...
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29.11.2020 12:43 Відповісти
Допускаю вероятность моей локальной проблемы из-за антирекламы -
с давних времен не увеличивались изображения по клику.
И вот снова как у людей.
Дякую!

Главное чтобы как минимум сохранились все существовавшие функции,
а к новому дизайну привыкнем, дело времени.
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29.11.2020 09:17 Відповісти
Если раньше увеличивал масштаб на 10%, то теперь буду уменьшать на столько же.
и
Переборщили со спойлером длинных комментариев.

Надеюсь пофиксили баги в скрипте поля сообщения.
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29.11.2020 09:26 Відповісти
Не привычно......☹️
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29.11.2020 09:36 Відповісти
Эй, администрация!
Совершенно дурацкая идея - вмесито того, чтобы рядом с форумом открывалась выбранная тема (как раньше) эта тема открывается ВМЕСТО форума! И как прикажете форум смотреть дальше?
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29.11.2020 10:01 Відповісти
Оновлення подобаються, молодці програмісти!!!
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29.11.2020 10:05 Відповісти
Старый дизайн был лучше(((
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29.11.2020 10:56 Відповісти
помню когда еще цензор был полосатенький. Сразу после апгрейда упала посещаемость потом постепенно все восстановилось. Сайт изменил свою направленность с момента создания на полностью противоположную. А по поводу нынешнего обновления сайт стал как все. Потерял свое лицо. И еще я вас уверяю никто старый вид возвращать не будет.
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29.11.2020 13:15 Відповісти
 
 